Si giocano tre incontri in Serie A, in Premier League apre City-Newcastle, in Ligue 1 spazio a PSG-Nantes e in Liga spicca Atletico Madrid-Siviglia

La Liga Profesional tra i campionati che hanno aperto la giornata di sabato 4 marzo. Due gli incontri disputati, entrambi con successi delle squadre di casa. Il Sarmiento si è imposto 4-1 sul Rosario: ospiti avanti dopo 7 minuti con Infantino ma restano in 10 dal 12′ della ripresa per il doppio giallo a Ortiz. Dopo il rigore fallito da Toledo al 18′ la squadra di casa pareggia con Toledo al 25′ e si scatena nel finale con Melano e Lopez dopo l’autorete di Quintana. L’Union Santa Fe ha invece avuto la meglio sull’Estudiantes per 2-0: succede tutto nella ripresa con le reti al 7′ di Pairis e al 25′ di Machuca. In Messico ben tre incontri di Liga MX dove il Tigres ha vinto di misura in casa del Necaxa mentre il Mazatlan si è imposto 3-1 tra le mura amiche sul Cruz Azul; pareggio per 1-1 tra Tijuana e Atlas. In Liga de Expansion si dividono la posta Celaya e Tlaxcala mentre in Liga Premier Serie A 2-0 dell’Halcones de Zapopan sul Mineros de Fresnillo e 1-1 tra Tecos e Chihuahua.

In Uruguay botta e risposta tra Racing Montevide e Danubio in Primera Division mentre una rete di Ayine al 17′ ha deciso la sfida tra Puerto Cabello e Metropolitanos. In Paraguay colpo esterno per 2-0 del Guarani sul Nacional Asuncion mentre in Cile 2-1 dell’U. Catolica in casa della Nublense che ha chiuso in 8 per le espulsioni di Zalazar, Rebolledo e Leiva. In Colombia di misura l’Once Caldas in casa del Bucaramanga mentre in Costa Rica poker dell’Alajuelense sul Guadalupe e 3-1 della Libertad sul Deportivo Cuenca nella Liga Pro in Ecuador. Passiamo alla J1 League con un ricco cartellone che ha visto i successi in trasferta per Kashima mentre la capolista Kobe ancora a punteggio pieno ha vinto 4-0 in casa con il G-Osaka. In K-League pareggio a suon di gol, 3-3, tra Incheon e Dajeon mentre il Pohang ha vinto in trasferta. In Australia per l’A-League si sono giocati quattro incontri. Sono tutti successi casalinghi ovvero quelli per 2-1 del Wellington Phoenix sul Newcastle Jets e del Western United sul Perth Glory mentre WS Wanderers ha battuto 2-0 il Central Coast Mariners e il Sydney 1-0 sul Melbourne Victory.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo i principali appuntamenti. Con Sampdoria-Atalanta è già partito il programma odierno di Primavera 1 mentre in Serie A si parte alle 15 con Monza-Empoli per proseguire alle 18 con Atalanta-Udinese e alle 20.45 con Fiorentina-Milan. Si giocano anche due anticipi in Serie B con Pisa-Palermo alle 14 e Reggina-Parma alle 16.15 mentre in Lega Pro si gioca in particolare nel girone C. Nel calcio femminile andata della prima semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Nei principali campionati europei troviamo alle 13.30 City-Newcastle ad aprire il programma di Premier League che vedrà in campo anche l’Arsenal e il Tottenham. In Ligue 1 turno casalingo del PSG con il Nantes in Bundesliga trasferta a Stoccarda per il Bayern Monaco. Tra le partita di Liga invece da non perdere quella delle 21 tra Atletico Madrid e Siviglia.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 4 MARZO 2023

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DELLE PARTITE DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Al Ahly (Egy) - Cotonsport (Cmr) 17:00



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Damac - Al-Taawon 0-1 (45 3 )

Al Shabab - Al Adalh 18:30



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Sarmiento Junin - Rosario 4-1 (Finale)

Union Santa Fe - Estudiantes 2-0 (Finale)

Gimnasia L.P. - Colon 21:00

Platense - Central Cordoba 21:00

Lanus - River Plate 23:15



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Lernayin Artsakh - BKMA 0-3 (Finale)



AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix - Newcastle Jets 2-1 (Finale)

Western United - Perth Glory 2-1 (Finale)

WS Wanderers - Central Coast Mariners 2-0 (Finale)

Sydney FC - Melbourne Victory 1-0 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Lustenau - Sturm Graz 17:00

Hartberg - Wolfsberger 17:00

Ried - Austria Vienna 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE

Kortrijk - Charleroi 16:00

Cercle Brugge - Seraing 18:15

Leuven - Waregem 18:15

St. Liege - Westerlo 20:45



BIELORUSSIA COPPA DI BIELORUSSIA

Zhodino - Soligorsk 2-1 (Finale)

Belshina - BATE 0-3 (Intervallo)



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Oriente Petrolero - Palmaflor 1-2 (Finale)

Vaca Diez - Nacional Potosi 20:00

Royal Pari - Santa Cruz 22:30



BULGARIA PARVA LIGA

Beroe - Septemvri Sofia 1-2 (Finale)

Cherno More - Botev Plovdiv 1-1 (Intervallo)

CSKA Sofia - Lok. Plovdiv 16:30



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Nublense - U. Catolica 1-2 (Finale)

O'Higgins - Curico Unido 22:00



CIPRO FIRST DIVISION

AEK Larnaca - Paralimni 18:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Bucaramanga - Once Caldas 0-1 (Finale)

La Equidad - Petrolera 20:00

Envigado - Santa Fe 22:10



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Alajuelense - Guadalupe 4-0 (Finale)



CROAZIA HNL

Varazdin - Sibenik 16:00

Slaven Belupo - Gorica 18:10



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Libertad - Dep. Cuenca 3-1 (Finale)

El Nacional - Tecnico U. 20:00

LDU Quito - Aucas 22:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare - Tammeka Posticipata

Tallinna Kalev - Kalju 16:00



FRANCIA LIGUE 1

Lens - Lilla 17:00

Paris SG - Nantes 21:00



FRANCIA LIGUE 2

Bordeaux - St. Etienne 15:00

Amiens - Pau FC 19:00

Annecy - Metz 19:00

Bastia - Nimes 19:00

Dijon - Grenoble 19:00

Le Havre - Laval 19:00

Niort - Rodez 19:00

Paris FC - Guingamp 19:00

Quevilly Rouen - Valenciennes 19:00



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo - Norimberga 2-0 (*)

Regensburg - Dusseldorf 0-1 (*)

Sandhausen - Kiel 0-1 (*)

Heidenheim - Darmstadt 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta - Brema 15:30

Bochum - Schalke 15:30

Magonza - Hoffenheim 15:30

Monchengladbach - Friburgo 15:30

Union Berlino - Colonia 15:30

Stoccarda - Bayern 18:30



GERMANIA BUNDESLIGA - DONNE

Wolfsburg D - Hoffenheim D 1-2 (90 )



GIAPPONE J1 LEAGUE

Kawasaki - Shonan 1-1 (Finale)

Albirex Niigata - Sapporo 2-2 (Finale)

Kobe - G-Osaka 4-0 (Finale)

Kyoto - Tokyo 2-0 (Finale)

Yokohama FC - Kashima 1-3 (Finale)

Avispa Fukuoka - Kashiwa 1-0 (Finale)

Sagan Tosu - Nagoya 1-0 (Finale)

Urawa - C-Osaka 2-1 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE

Asteras T. - Atromitos 19:00



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackburn - Sheffield Utd 1-0 (*)

Cardiff - Bristol City 1-0 (*)

Blackpool - Burnley 16:00

Huddersfield - Coventry 16:00

Luton - Swansea 16:00

Middlesbrough - Reading 16:00

Millwall - Norwich 16:00

Rotherham - QPR 16:00

Sunderland - Stoke 16:00

Watford - Preston 16:00

Wigan - Birmingham 16:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester City - Newcastle 1-0 (*)

Arsenal - Bournemouth 16:00

Aston Villa - Crystal Palace 16:00

Brighton - West Ham 16:00

Chelsea - Leeds 16:00

Wolves - Tottenham 16:00

Southampton - Leicester 18:30



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Newry City - Glenavon 16:00

Portadown - C. Rangers 16:00



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

07 Vestur Sorvagur - Fuglafjordur 18:00



ISRAELE LIGAT HA'AL

Kiryat Shmona - Netanya 1-2 (45 2 )

Hapoel Hadera - H. Beer Sheva 16:30

Ashdod - Sakhnin 17:30

Maccabi Bnei Raina - Nes Tziona 17:30

M. Tel Aviv - Hapoel Jerusalem 18:30



ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE - PLAY OFF

Inter D - Juventus D 0-0 (*)



ITALIA PRIMAVERA 1

Sampdoria U19 - Atalanta U19 2-1 (Finale)

Cesena U19 - Torino U19 0-0 (90 )

Roma U19 - Napoli U19 4-0 (90 )

Fiorentina U19 - Sassuolo U19 15:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Benevento U19 - Lazio U19 1-3 (Finale)

Salernitana U19 - Pisa U19 1-2 (Finale)

Ternana U19 - Crotone U19 2-3 (Finale)

Reggina U19 - Viterbese U19 2-0 (Finale)

Como U19 - AlbinoLeffe U19 1-1 (Finale)

Genoa U19 - Pordenone U19 14:00SRF

Brescia U19 - Padova U19 14:30SRF

Entella U19 - Spezia U19 14:30SRF

FeralpiSalò U19 - Reggiana U19 14:30SRF

Imolese U19 - Ascoli U19 14:30SRF

Monopoli U19 - Cosenza U19 14:30SRF

Vicenza U19 - Parma U19 14:30SRF

Cittadella U19 - Alessandria U19 15:00SRF

Cremonese U19 - Venezia U19 15:00SRF

Monza U19 - Spal U19 15:00SRF

Pescara U19 - Perugia U19 15:00SRF



ITALIA SERIE A

Monza - Empoli 15:00

Atalanta - Udinese 18:00

Fiorentina - Milan 20:45



ITALIA SERIE B

Pisa - Palermo 0-1 (Intervallo)

Reggina - Parma 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Gubbio - Olbia 0-0 (*)



ITALIA SERIE C - GIRONE C

ACR Messina - Monopoli 0-0 (*)

Foggia - Viterbese 0-0 (*)

Giugliano - Taranto 0-0 (*)

Monterosi Tuscia - Latina 0-0 (*)

Pescara - Juve Stabia 0-0 (*)

Picerno - Crotone 0-0 (*)

Catanzaro - Avellino 17:30

Fidelis Andria - Gelbison 17:30

Turris - Audace Cerignola 20:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Mestre - Este 0-0 (*)



LITUANIA A LYGA

Suduva - Kauno Zalgiris 16:00

Hegelmann - Dainava Alytus 19:00



LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Fola - Differdange 18:00

Mondercange - Jeunesse Esch 18:00



MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Rabotnicki - FK Skopje 1-0 (45 )

Shkupi - Akademija Pandev 2-2 (45 )



MAROCCO BOTOLA PRO

Difaa El Jadidi - FAR Rabat 16:00

Tanger - Safi 16:00

Raja Casablanca - Chabab Mohammedia 18:15

Mouloudia Oujda - Agadir 20:30



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Celaya - Tlaxcala 1-1 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Mazatlan FC - Cruz Azul 3-1 (Finale)

Necaxa - Tigres 0-1 (Finale)

Tijuana - Atlas 1-1 (Finale)



MESSICO LIGA PREMIER SERIE A - CLAUSURA

Halcones de Zapopan - Mineros de Fresnillo 2-0 (Finale)

Tecos FC - Chihuahua 1-1 (Finale)

Correcaminos 2 - Tulancingo 17:00

Cimarrones de Sonora 2 - UA Zacatecas 18:00

Leones Negros 2 - Coras 18:00

Yalmakan - Inter Playa Del Carmen 21:00

Cafetaleros - Real de Arteaga 23:00

Colima FC - Lobos ULMX 23:00

Dongu - Montaneses 23:00

Gavilanes de Matamoros - Uruapan 23:00

Inter de Queretaro - Saltillo 23:00



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Anguilla - Saint Martin 19:00



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Decic - Rudar 0-0 (45 4 )

Jezero - OFK Petrovac 0-1 (Intervallo)

Iskra - Arsenal Tivat 16:00

Mornar - Jedinstvo 17:00

Buducnost - Sutjeska 18:00



OLANDA EREDIVISIE

FC Volendam - FC Emmen 18:45

Feyenoord - Groningen 20:00

Twente - Heerenveen 21:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Nacional Asuncion - Guarani 0-2 (Finale)

Olimpia Asuncion - Cerro Porteno 22:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Huancayo - AD Cantolao 19:00

Sporting Cristal - ADT Tarma 22:00



POLONIA EKSTRAKLASA

Widzew Lodz - Warta 15:00

Korona - Plock 17:30

Gornik Z. - Legia 20:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estoril - Vizela 16:30

Portimonense - Sporting 19:00

Chaves - FC Porto 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Brno - Zlin 15:00

Hradec Kralove - Jablonec 15:00

Pardubice - Ostrava 15:00

Plzen - Sigma Olomouc 15:00

Sparta Praga - Teplice 18:00



ROMANIA LIGA 1

U Craiova 1948 - Botosani 16:00

Rapid Bucarest - FC Hermannstadt 19:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Sp. Mosca - Ural 2-2 (Finale)

Akhmat Grozny - Orenburg 1-0 (*)

Zenit - Nizhny Novgorod 1-0 (*)

FK Rostov - Lok. Mosca 17:30



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos - Juvenes/Dogana 15:00

Faetano - Murata 15:00

San Giovanni - Tre Fiori 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Hearts - St. Johnstone 16:00

Livingston - Hibernian 16:00

Rangers - Kilmarnock 16:00

Ross County - Motherwell 16:00

Dundee Utd - Aberdeen 19:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Celje - Gorica 15:00

Domzale - Koper 17:30

O. Ljubljana - Radomlje 20:15



SPAGNA LALIGA

Getafe - Girona 3-0 (Intervallo)

Almeria - Villarreal 16:15

Maiorca - Elche 18:30

Atl. Madrid - Siviglia 21:00



SPAGNA LALIGA2

Burgos CF - Granada 16:15

Huesca - Levante 18:30

Tenerife - Eibar 18:30

Mirandes - R. Oviedo 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Incheon - Daejeon 3-3 (Finale)

Suwon FC - Pohang 1-2 (Finale)

Daegu - Jeju 1-1 (Finale)



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Richards Bay - Kaizer Chiefs 0-1 (*)

Royal AM - Sekhukhune 16:45

Maritzburg Utd - Cape Town City 19:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Winterthur - Young Boys 18:00

Luzern - Basilea 20:30



TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk - Sivasspor 4-3 (Finale)

Trabzonspor - Umraniyespor 0-0 (45 3 )

Kayserispor - Fenerbahce 17:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Oleksandriya - Dnipro-1 2-2 (Finale)

Dyn. Kyiv - Inhulets 0-2 (*)

Veres-Rivne - Ch. Odessa 1-2 (*)



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Racing Montevideo - Danubio 1-1 (Finale)

Montevideo City - Defensor Sp. 0-2 (Intervallo)

Cerro CA - Nacional 21:00

Boston River - River Plate 23:30



USA MLS

Los Angeles FC - Portland Timbers 22:30



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Sogdiana - Bunyodkor 0-1 (Finale)

Nasaf Qarshi - Andijan 0-1 (Finale)

Navbahor Namangan - Qizilqum 3-0 (Finale)



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Puerto Cabello - Metropolitanos 1-0 (Finale)

La Guaira - Estudiantes M. 20:00

Monagas - Hermanos Colmenarez 22:15