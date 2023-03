Elenco delle partite previste per oggi, sabato 4 marzo 2023: in Serie A si parte da Monza-Empoli quindi Atalanta-Udinese, si gioca nei principali campionati europei

Calcio italiano sugli scudi in particolare con la Serie A che propone tre incontri. Si parte dalle ore 15 con Monza-Empoli quindi alle 18 turno casalingo dell’Atalanta con l’Udinese e in serata big match tra Fiorentina e Milan. Di questi incontri come del resto della rassegna sul calcio italiano per questo sabato 4 marzo 2023 parleremo nel dettaglio di seguito. Sguardo all’estero dove si gioca nei principali campionati europei. In Ligue 1 due incontri che riguardano la prima e la terza della classe. Il PSG alle 21 ospita il Nantes mentre il Lens il Lilla alle ore 17. Sempre più avvincente la corsa al titolo in Bundesliga dopo nell’anticipo il Dortmund battendo il Lipsia metterà maggiore pressione sul Bayern Monaco impegnato alle 18.30 nella tana dello Stoccarda e dell’Union Berlino che ospita il Colonia e che non può più perdere terreno ora a -6 dalla vetta. In Premier League apre alla 13.30 il City che ospita un Newcastle in crisi di successi da 4 turni mentre l’Arsenal risponde alle 16 nel turno casalingo con il Bournemouth. In Liga Portugal tre incontri con Sporting e Porto impegnati in trasferta mentre nella Liga si parte dalle 14 con Getafe-Girona e partita clou alle 21 tra Atletico Madrid e Siviglia.

Veniamo alla Serie A non prima di aver ricordato il colpo grosso della Lazio a Napoli nell’anticipo di ieri sera. 1-0 con rete di Vecino e dopo 8 anni il biancocelesti tornano a vincere in trasferta nella scontro diretto dando anche il primo dispiacere tra le mura amiche alla squadra di Spalletti. Monza ed Empoli aprono il programma. I brianzoli dopo la vittoria di Bologna hanno perso in casa con il Milan e perso malamente a Salerno, i toscani vengono dalla sconfitta con il Napoli e continuano il loro digiuno dal successo. Palladino dovrebbe giocare con Pessina dietro Caprari e Petagna anche se non si esclude una chance per Gytkjaer. Zanietti verso la conferma di Baldanzi a supporto di Satriano e Caputo. Alle 18 l’Atalanta cerca il riscatto in casa con l’Udinese. Troppi scivoloni, ben 3 nelle ultime 4 partite per la squadra di Gasperini che rischia di essere ripresa dalla Juventus ora a -6. Rientra de Roon dalla squalifica e dovrebbe essere dirottato sulla trequarti Ederson anche se un’ipotesi più offensiva con Boga dietro Lookman – Hojlund non è da escludere con i friulani che sono in crisi di successi e nelle ultime 3 gare stanno subendo più di 2 gol a partita. Ci si aspettava forse troppo prematuramente un innesto di Thauvin a fare la differenza in attesa del recupero di Deulofeu ma è necessario portare ancora pazienza. Di certo appare più il reparto difensivo quello da registrare. Gasperini conosce bene l’avversario che dopo una partenza forte si è un pò smarrito quindi al di là dei punti ritiene possa essere considerata ad oggi una delle migliori stagioni. Alle 20.45 si gioca Fiorentina – Milan. Per Pioli è il miglior momento per dare continuità e in effetti il trio di successi consecutivi uniti alla vittoriosa gara di andata con il Tottenham ha dato un bello slancio al gruppo che tuttavia affronterà una viola rinfrancata dell’exploit a Verona. “La Fiorentina è una squadra che aggredisce e mette in campo energia e intensità, sicuramente ci darà del filo da torcere ma noi vogliamo continuare a vincere. Dobbiamo essere bravi a concentrarci solamente sulla prossima sfida senza pensare all’impegno europeo” ha riferito alla vigilia della sfida. Assenti Leao e Krunic per squalifica dovrebbe giocare Rebic e Giroud in avanti mentre Italiano potrebbe riproporre il 4-1-4-1 con Amrabat in cabina di regia e fiducia a Cabral di punta.

In Serie B due anticipi in attesa della grande abbuffata domenicale. Alle 14 c’è Pisa-Palermo, sfida dai connnotati playoff con i toscani che cercano il terzo successo consecutivo e i siciliani che sono a secco di successi da 4 turni. Alle 16.15 altra gara molto combattuta tra Reggina e Parma. Due squadre ferite e che cercheranno di cambiare marcia in particolare i granata che hanno perso 4 volte nelle ultime 5 giornate mentre i gialloblù sono ancora molto discontinui nel rendimento. In Lega Pro anticipo tra Gubbio e Olbia nel girone B e nel C ben 9 incontri su 10. Big match tra Catanzaro e Avellino mentre il Crotone rende visita al Picerno ma i fari saranno puntati sull’Adriatico di Pescara dove parte la terza avventura in biancazzurro di mister Zeman. Banco di prova la Juve Stabia. Si gioca anche nei campionato Primavera 1 e 2. Nel primo dopo l’anticipo di ieri tra Bologna e Frosinone, vinto 2-0 dagli ospiti troviamo 4 incontri con Fiorentina-Sassuolo delle 15 in primo piano. Si gioca anche l’andata della prima semifinale di Coppa Italia di calcio femminile tra Inter e Juventus.

PSG-Nantes

Turris-Audace Cerignola

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Al Ahly (Egy) – Cotonsport (Cmr) 17:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Damac – Al-Taawon 14:00

Al Shabab – Al Adalh 18:30

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Sarmiento Junin – Rosario 00:00

Union Santa Fe – Estudiantes 00:00

Gimnasia L.P. – Colon 21:00

Platense – Central Cordoba 21:00

Lanus – River Plate 23:15

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Lernayin Artsakh – BKMA 12:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Newcastle Jets 03:00

Western United – Perth Glory 07:00

WS Wanderers – Central Coast Mariners 07:00

Sydney FC – Melbourne Victory 09:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Lustenau – Sturm Graz 17:00

Hartberg – Wolfsberger 17:00

Ried – Austria Vienna 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Kortrijk – Charleroi 16:00

Cercle Brugge – Seraing 18:15

Leuven – Waregem 18:15

St. Liege – Westerlo 20:45

BIELORUSSIA COPPA DI BIELORUSSIA

Zhodino – Soligorsk 12:00

Belshina – BATE 14:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Oriente Petrolero – Palmaflor 00:00

Vaca Diez – Nacional Potosi 20:00

Royal Pari – Santa Cruz 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Beroe – Septemvri Sofia 11:30

Cherno More – Botev Plovdiv 14:00

CSKA Sofia – Lok. Plovdiv 16:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Nublense – U. Catolica 00:30

O’Higgins – Curico Unido 22:00

CIPRO FIRST DIVISION

AEK Larnaca – Paralimni 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Bucaramanga – Once Caldas 02:10

La Equidad – Petrolera 20:00

Envigado – Santa Fe 22:10

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Alajuelense – Guadalupe 03:00

CROAZIA HNL

Varazdin – Sibenik 16:00

Slaven Belupo – Gorica 18:10

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Libertad – Dep. Cuenca 01:00

El Nacional – Tecnico U. 20:00

LDU Quito – Aucas 22:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Kuressaare – Tammeka 13:30

Tallinna Kalev – Kalju 16:00

FRANCIA LIGUE 1

Lens – Lilla 17:00

Paris SG – Nantes 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Bordeaux – St. Etienne 15:00

Amiens – Pau FC 19:00

Annecy – Metz 19:00

Bastia – Nimes 19:00

Dijon – Grenoble 19:00

Le Havre – Laval 19:00

Niort – Rodez 19:00

Paris FC – Guingamp 19:00

Quevilly Rouen – Valenciennes 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Norimberga 13:00

Regensburg – Dusseldorf 13:00

Sandhausen – Kiel 13:00

Heidenheim – Darmstadt 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – Brema 15:30

Bochum – Schalke 15:30

Magonza – Hoffenheim 15:30

Monchengladbach – Friburgo 15:30

Union Berlino – Colonia 15:30

Stoccarda – Bayern 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

Wolfsburg D – Hoffenheim D 13:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kawasaki – Shonan 05:00

Albirex Niigata – Sapporo 06:00

Kobe – G-Osaka 06:00

Kyoto – Tokyo 06:00

Yokohama FC – Kashima 06:00

Avispa Fukuoka – Kashiwa 07:00

Sagan Tosu – Nagoya 07:00

Urawa – C-Osaka 07:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Asteras T. – Atromitos 19:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackburn – Sheffield Utd 13:30

Cardiff – Bristol City 13:30

Blackpool – Burnley 16:00

Huddersfield – Coventry 16:00

Luton – Swansea 16:00

Middlesbrough – Reading 16:00

Millwall – Norwich 16:00

Rotherham – QPR 16:00

Sunderland – Stoke 16:00

Watford – Preston 16:00

Wigan – Birmingham 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester City – Newcastle 13:30

Arsenal – Bournemouth 16:00

Aston Villa – Crystal Palace 16:00

Brighton – West Ham 16:00

Chelsea – Leeds 16:00

Wolves – Tottenham 16:00

Southampton – Leicester 18:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Newry City – Glenavon 16:00

Portadown – C. Rangers 16:00

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

07 Vestur Sorvagur – Fuglafjordur 18:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

Kiryat Shmona – Netanya 14:00

Hapoel Hadera – H. Beer Sheva 16:30

Ashdod – Sakhnin 17:30

Maccabi Bnei Raina – Nes Tziona 17:30

M. Tel Aviv – Hapoel Jerusalem 18:30

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE – PLAY OFF

Inter D – Juventus D 14:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Sampdoria U19 – Atalanta U19 11:00

Cesena U19 – Torino U19 13:00

Roma U19 – Napoli U19 13:00

Fiorentina U19 – Sassuolo U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Benevento U19 – Lazio U19 11:00

Salernitana U19 – Pisa U19 11:00

Ternana U19 – Crotone U19 11:00

Reggina U19 – Viterbese U19 11:30

Como U19 – AlbinoLeffe U19 12:00

Genoa U19 – Pordenone U19 14:00

Brescia U19 – Padova U19 14:30

Entella U19 – Spezia U19 14:30

FeralpiSalò U19 – Reggiana U19 14:30

Imolese U19 – Ascoli U19 14:30

Monopoli U19 – Cosenza U19 14:30

Vicenza U19 – Parma U19 14:30

Cittadella U19 – Alessandria U19 15:00

Cremonese U19 – Venezia U19 15:00

Monza U19 – Spal U19 15:00

Pescara U19 – Perugia U19 15:00

ITALIA SERIE A

Monza – Empoli 15:00

Atalanta – Udinese 18:00

Fiorentina – Milan 20:45

ITALIA SERIE B

Pisa – Palermo 14:00

Reggina – Parma 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Gubbio – Olbia 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Monopoli 14:30

Foggia – Viterbese 14:30

Giugliano – Taranto 14:30

Monterosi Tuscia – Latina 14:30

Pescara – Juve Stabia 14:30

Picerno – Crotone 14:30

Catanzaro – Avellino 17:30

Fidelis Andria – Gelbison 17:30

Turris – Audace Cerignola 20:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Mestre – Este 14:30

LITUANIA A LYGA

Suduva – Kauno Zalgiris 16:00

Hegelmann – Dainava Alytus 19:00

LUSSEMBURGO NATIONAL DIVISION

Fola – Differdange 18:00

Mondercange – Jeunesse Esch 18:00

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Rabotnicki – FK Skopje 14:00

Shkupi – Akademija Pandev 14:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Difaa El Jadidi – FAR Rabat 16:00

Tanger – Safi 16:00

Raja Casablanca – Chabab Mohammedia 18:15

Mouloudia Oujda – Agadir 20:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Celaya – Tlaxcala 00:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Mazatlan FC – Cruz Azul 02:05

Necaxa – Tigres 02:05

Tijuana – Atlas 04:15

MESSICO LIGA PREMIER SERIE A – CLAUSURA

Halcones de Zapopan – Mineros de Fresnillo 02:00

Tecos FC – Chihuahua 02:00

Correcaminos 2 – Tulancingo 17:00

Cimarrones de Sonora 2 – UA Zacatecas 18:00

Leones Negros 2 – Coras 18:00

Yalmakan – Inter Playa Del Carmen 21:00

Cafetaleros – Real de Arteaga 23:00

Colima FC – Lobos ULMX 23:00

Dongu – Montaneses 23:00

Gavilanes de Matamoros – Uruapan 23:00

Inter de Queretaro – Saltillo 23:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Anguilla – Saint Martin 19:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Decic – Rudar 14:00

Jezero – OFK Petrovac 14:00

Iskra – Arsenal Tivat 16:00

Mornar – Jedinstvo 17:00

Buducnost – Sutjeska 18:00

OLANDA EREDIVISIE

FC Volendam – FC Emmen 18:45

Feyenoord – Groningen 20:00

Twente – Heerenveen 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Nacional Asuncion – Guarani 00:30

Olimpia Asuncion – Cerro Porteno 22:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Huancayo – AD Cantolao 19:00

Sporting Cristal – ADT Tarma 22:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Widzew Lodz – Warta 15:00

Korona – Plock 17:30

Gornik Z. – Legia 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estoril – Vizela 16:30

Portimonense – Sporting 19:00

Chaves – FC Porto 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Brno – Zlin 15:00

Hradec Kralove – Jablonec 15:00

Pardubice – Ostrava 15:00

Plzen – Sigma Olomouc 15:00

Sparta Praga – Teplice 18:00

ROMANIA LIGA 1

U Craiova 1948 – Botosani 16:00

Rapid Bucarest – FC Hermannstadt 19:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Sp. Mosca – Ural 12:00

Akhmat Grozny – Orenburg 14:30

Zenit – Nizhny Novgorod 14:30

FK Rostov – Lok. Mosca 17:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – Juvenes/Dogana 15:00

Faetano – Murata 15:00

San Giovanni – Tre Fiori 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Hearts – St. Johnstone 16:00

Livingston – Hibernian 16:00

Rangers – Kilmarnock 16:00

Ross County – Motherwell 16:00

Dundee Utd – Aberdeen 19:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Celje – Gorica 15:00

Domzale – Koper 17:30

O. Ljubljana – Radomlje 20:15

SPAGNA LALIGA

Getafe – Girona 14:00

Almeria – Villarreal 16:15

Maiorca – Elche 18:30

Atl. Madrid – Siviglia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Burgos CF – Granada 16:15

Huesca – Levante 18:30

Tenerife – Eibar 18:30

Mirandes – R. Oviedo 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Incheon – Daejeon 06:00

Suwon FC – Pohang 06:00

Daegu – Jeju 08:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Richards Bay – Kaizer Chiefs 14:30

Royal AM – Sekhukhune 16:45

Maritzburg Utd – Cape Town City 19:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Winterthur – Young Boys 18:00

Luzern – Basilea 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk – Sivasspor 11:30

Trabzonspor – Umraniyespor 14:00

Kayserispor – Fenerbahce 17:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Oleksandriya – Dnipro-1 11:00

Dyn. Kyiv – Inhulets 13:00

Veres-Rivne – Ch. Odessa 13:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Racing Montevideo – Danubio 00:00

Montevideo City – Defensor Sp. 13:45

Cerro CA – Nacional 21:00

Boston River – River Plate 23:30

USA MLS

Los Angeles FC – Portland Timbers 22:30

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Sogdiana – Bunyodkor 10:00

Nasaf Qarshi – Andijan 12:30

Navbahor Namangan – Qizilqum 12:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Puerto Cabello – Metropolitanos 00:30

La Guaira – Estudiantes M. 20:00

Monagas – Hermanos Colmenarez 22:15