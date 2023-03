Reggina – Parma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Reggina – Parma di sabato 04 marzo 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 28° giornata del campionato di Serie B 2022-2023

REGGIO CALABRIA – Sabato 04 marzo, all’Oreste Granillo di Reggio Calabria, andrà in scena Reggina–Parma, gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 16:15. Reggina e Parma, sono entrambe alla ricerca di riscatto dopo le rispettive sconfitte rimediate nel turno infrasettimanale contro Cosenza e Pisa. Nessuna delle due può permettersi altri passi falsi, soprattutto se vogliono consolidarsi in zona play off. In casa Reggina, il derby perso in rimonta allo scadere con il Cosenza, ha lasciato tanto rammarico. C’è voglia di rialzarsi e dare continuità, per gli amaranto che in questo girone di ritorno ha perso 6 gare su 8. La squadra di Pippo Inzaghi, sembra lontana parente di quella ammirata nel girone d’andata, ma a partire da questa sfida deve dare una svolta definitiva alla propria stagione per rincorrere sogni di gloria. Alla vigilia di questa stagione, ci si attendeva di più dal Parma di Pecchia, troppo discontinua nei risultati. Ducali meglio in trasferta, ma se vogliono risalire la classifica dovranno dare seguito a risultati positivi, ancor di più se consideriamo la qualità di una rosa che vede nel “Mudu” Vazquez il suo valore aggiunto. Nei 13 precedenti in terra calabrese, la Reggina vanta cinque successi contro i due del Parma, sei invece le volte che emerso il risultato di parità. A dirigere il match,Massimiliano Irrati di Pistoia coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti di Prato e Francesca Di Monte di Chieti. Quarto ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Cronaca con il tabellino della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI REGGINA – PARMA]

RISULTATO IN DIRETTA: REGGINA - PARMA Sabato 4 marzo ore 15.15 le formazioni ufficiali, dalle 16.15 la cronaca con il commento in diretta della partita.

Le dichiarazioni della vigilia

Filippo Inzaghi (All. Reggina): “Ci dispiace molto per il derby, non è stata una partita fatta bene, ma dovevamo portarla a casa. Lasciamoci alle spalle questa gara e guardiamo avanti, torniamo a giocare in casa. Abbiamo una grande occasione domani, abbiamo voglia di riscattarci. La squadra ha fatto un grandissimo gesto, chiedendo di andare in ritiro un giorno prima. Sono sempre più fiero di allenarli. Abbiamo una bella classifica, ci siamo dati un obiettivo importante, questa squadra può raggiungerlo”. Sul Parma: “Il valore dei ducali lo conosciamo tutti, erano i principali candidati per la A. Hanno giovani bravi, sarà una gara impegnativa, un bravo allenatore, però abbiamo fatto cinque punti in più. Ci vorrà una grande prestazione, l’andata ci brucia ancora. La squadra è arrabbiata e vuol disputare una grande partita”.

Fabio Pecchia (All. Parma): “Tutti hanno problemi, tutti hanno cose buone e cose negative. Al di là dell’andamento dei numeri della Reggina, vedo una squadra forte. Molto diversa da noi, con tanta esperienza, e anche in salute. L’ultima partita a Cosenza ha fatto una partita di forza ed energia. Non mi inganna quello che è l’andamento, continuo a guardare a casa nostra. E domani dovremo fare una prova di forza con noi stessi e ovviamente con l’avversario di turno. Sinceramente per cose che non ho piena conoscenza né competenza in questo caso, non parlo. Posso pensare che quello che vivo a Parma è di un ambiente, di un Club, che ci permette di lavorare non solo nelle migliori condizioni, ma anche in qualcosa in più. E poi sull’avversario devo vedere cosa fa sul campo, una squadra molto precisa e particolare con Menez attaccante o esterno, una linea difensiva rocciosa. Su questo mi devo concentrare. Poi su quello che è extracampo, regolarità, pagamenti, sinceramente voglio entrarci poco”.

I convocati della Reggina

Portieri: Colombi, Contini.

Difensori: Camporese, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Galabinov, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

I convocati del Parma

Portieri: 1 Buffon, 22 Chichizola, 40 Corvi.

Difensori: 14 Ansaldi, 4 Balogh, 39 Circati, 25 Cobbaut, 26 Coulibaly, 15 Delprato, 3 Osorio, 47 Zagaritis.

Centrocampisti: 16 Bernabé, 23 Camara, 8 Estévez, 20 Hainaut, 24 Juric, 19 Sohm.

Attaccanti: 7 Benedyczak, 13 Bonny, 9 Charpentier, 45 Inglese, 98 Man, 10 Vazquez, 17 Zanimacchia.

Presentazione del match

QUI REGGINA – La Reggina dovrebbe scendere in campo, per la gara con il Parma, ancora con il 4-3-3, con Pippo Inzaghi che dovrebbe apportare alcune novità rispetto al derby con il Cosenza. Al centro della difesa, Camporese dovrebbe affiancare Terranova al posto di Cionek. A centrocampo Crisetig al posto di Hernani, mentre in attacco il tridente sarà formato da Canotto, Menez e Rivas.

QUI PARMA – Il Parma dovrà fare a meno di Lautaro Valenti, espulso nel finale della partita col Pisa. Al netto di questa assenza, il tecnico Fabio Pecchia potrebbe continuare a schierare Franco Vazquez nel ruolo di falso 9, con Zanimacchia e Man a supporto.

Le probabili formazioni di Reggina-Parma

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Terranova, Liotti; Fabbian, Criseitg, Majer; Canotto, Menez, Rivas. Allenatore: Inzaghi

PARMA (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Balogh, Osorio, Ansaldi; Estevez; Zanimacchia, Bernabé, Juric, Man; Vazquez. Allenatore: Pecchia

Dove vedere la partita in tv e streaming

Canale TV: DAZN, Helbiz Live, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 202)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live, OneFootball