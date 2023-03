I consigli del giorno 5 marzo 2023 sono dedicati alla venticinquesima giornata di Serie A e alla ventottesima giornata di Serie B

Domenica 5 marzo si gioca per ventiquattresima giornata del campionato di Serie A ma anche in Premier League e in Bundesliga. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Spezia – Verona 1 (ore 12.30)

Lunch match della venticinquesima giornata di Serie A. Buona la prima per Leonardo Semplici, che al suo esordio sulla panchina degli Aquilotti, ha strappato un 2-2 sul campo dell’Udinese. I liguri, che in sette partite hanno collezionato soltanto due punti, sono quartultimi con 20 punti, frutto di quattro vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte, ventuno reti realizzate e quarantuno incassate. Gli scaligeri sono reduci da due k.o. consecutivi, all’Olimpico contro la Roma (1-0) e in casa contro la Fiorentina (0-3). Sono terzultimi a quota 19, con un cammino di quattro partite vinte, cinque pareggiate e diciassette perse, venti gol fatti e trentaquattro subiti.

Sampdoria – Salernitana 1 (ore 15)

Incontro valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Uno scontro diretto, delicatissimo, per la salvezza che pone di fronte il peggior attacco (quello dei liguri) e la peggior difesa (quella dei campani). I blucerchiati vengono da due k.o. di fila, maturati nei minuti finali: contro il Bologna e contro la Lazio. Sono ultimi a quota 11, con un cammino di due partite vinte, cinque pareggiate e sedici perse, undici reti realizzate e trentasei incassate; neon vincono da nove turni e nelle ultime cinque sfide hanno collezionato soltanto due punti. I granata, dopo aver perso quattro delle cinque sfide precedenti, hanno battuto per 3-0 il Monza; sono sedicesimi, a +7 dalla zona calda della classifica, con 24 punti, frutto di sette vittorie, sei pareggi e dodici sconfitte, ventotto gol fatti e quarantaquattro subiti.

Inter – Lecce 1 (ore 18)

Gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo la sconfitta casalinga di misura contro il Bologna, sono secondi a a pari merito e ventotto incassate. I salentini, dopo aver perso in casa contro il Sassuolo sono al quindicesimo posto, che ora occupano con 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e nove partite perse, ventiquattro gol fatti e ventisette subiti.

Roma – Juventus 1 (ore 20.45)

Gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A. I giallorossi, dopo i due successi casalinghi di misura contro la Salernitana e contro il Verona, sono stati battuti per 2-1 sul campo della Cremonese, che un mese fa già li aveva eliminati dalla Coppa Italia. La squadra di Mourinho é scesa in quinta posizione, che occupa con 41 punti, frutto di tredici vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, trentuno gol fatti e venti subiti. I bianconeri vengono da quattro successi di fila: contro Salernitana, Fiorentina , contro lo Spezia e, da ultimo. contro il Torino. Senza la penalizzazione di quindici punti sarebbero secondi in solitaria; invece occupano la settima posizione, a -6 dalla zona UEFA, con 35 punti, grazie a un cammino di quindici partite vinte, cinque pareggiate e quattro perse, quarantaquattro gol fatti e diciotto subiti.

Ascoli – Bari 1 (ore 15)

Incontro valevole per la venticinquesima giornata di Serie B. I marchigiani, nelle ultime cinque sfide hanno vinto contro Parma, Perugia e Modena, pareggiato contro il Benevento e perso contro il Cittadella, per un totale complessivo di dieci punti. Occupano la decima posizione in classifica con 36 punti in virtù di nove vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte, ventinove gol e trenta subiti. I Galletti hanno vinto quattro delle ultime cinque partite (contro SPAL, Cosenza, Brescia e Venezia) e pareggiato contro il Cagliari, collezionando tredici punti dieci punti. La squadra di Mignani occupa il terzo posto, in solitaria, con 46 punti, frutto di dodici successi, dieci pareggi e cinque sconfitte, quarantaquattro gol fatti e ventisette subiti.

Sudtirol – Perugia 1 (ore 15)

Match valido per la venticinquesima giornata di Serie B. I biancorossi, neopromossi e per la prima volta nella loro storia protagonisti nel torneo cadetto, sono la vera rivelazione del campionato. Dopo otto risultati utili di fila, sono quarti, a due lunghezze dal terzo posto, con 44 punti, frutto di undici vittorie, altrettanti pareggi e cinque sconfitte, trenta reti realizzate e ventisette incassate. Nel turno infrasettimanale la squadra di Bisoli ha espugnato con pieno merito il campo del Benevento nella serata di mercoledì grazie alle reti messe a segno da Belardinelli nel primo tempo e da Cissé nella ripresa. Gli umbri sono quindicesimi con 30 punti e con un percorso di otto partite vinte, sei pareggiate e tredici perse, ventinove gol fatti e trentadue subiti. Lontano dal “Curi” il “Grifo” ha colto 11 punti in 14 gare. La formazione di mister Fabrizio Castori ha pareggiato 0-0 in casa con il Como nel turno infrasettimanale, dopo lo stop subito a Pisa e il successo interno per 3-0 conseguito nel derby umbro con la Ternana.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 5 marzo 2023