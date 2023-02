Lazio – Sampdoria: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Sampdoria di Lunedì 27 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per la 24a giornata del campionato di Serie A, calcio di inizio alle ore 20.45

ROMA – Lunedì 27 febbraio 2023 allo Stadio Olimpico, la Lazio di Maurizio Sarri affronterà la Sampdoria di Dejan Stankovic nel posticipo della ventiquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

Indice

I biancocelesti, che in settimana si sono qualificati per gli ottavi di finale di Conference League, dove affronteranno gli olandesi dell’AZ Alkmaar, in campionato vengono dal successo esterno per 0-2 contro la Salernitana e sono quinti con 42 punti, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, trentanove gol fatti e diciannove subiti. I blucerchiati, dopo due pareggi di fila,contro il Monza e contro l’Inter. hanno perso in casa in extremis contro il Bologna; sono penultimi, a otto lunghezze dallo Spezia quartultimo, con un cammino di due partite vinte, cinque pareggiate e quindici perse, undici reti realizzate e ben trentasei incassate. Sono centotredici i precedenti tra le due compagini con il bilancio di cinquantaquattro vittorie della Lazio, dieci pareggi e otto affermazioni della Sampdoria. Nella passata stagione, a Roma, si imposero i padroni di casa col risultato di 1-1 mentre all’andata, lo scorso 31 agosto, finì 1-1.

Cronaca della partita con commento e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO – SAMPDORIA]

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO - SAMPDORIA Lunedì 27 febbraio alle 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita

L’arbitro

A dirigere il match sarà Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Mondin di Treviso e Dei Giudici di Latina; quarto ufficiale Maresca di Napoli. Al VAR Abbattista di Molfetta, AVAR Di Paolo di Avezzano.

Presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri, che dovrà fare a meno degli infortunati Radu e Romagnoli, dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Provedel tra i pali e con una difesa a quattro composta al centro da Patric e Hysaj e sulle fasce da Marusic e Milinkovic. A centrocampo Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Tridente offensivo formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

QUI SAMPDORIA – Out Conti, Pussetto, Gunter e Murillo. Stankovic dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2 con Audero in porta e con una difesa a tre formata da Oykonomu, Nuytink e Amione. In mezzo al campo Winks e Cuisance mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Zanoli e Augello. Davanti Gabbiadini e Lammers, supportati da Sabiri.

Le probabili formazioni di Lazio – Sampdoria

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Oykonomu, Nuytinck, Amione, Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Sabiri; Lammers, Gabbiadini. Allenatore: Stankovic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. La sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.