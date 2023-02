Le formazioni ufficiali di Lazio – Sampdoria di Lunedì 27 febbraio 2023, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023

ROMA – Lunedì 27 febbraio alle ore 20,45, si gioca allo Stadio Olimpico, la partita tra Lazio e Sampdoria, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Ci avvicineremo alla sfida a partire dalle ore 19,45 circa quando saranno disponibili le formazioni ufficiali. Sarri, che dovrà fare a meno degli infortunati Radu e Romagnoli, dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Provedel tra i pali e con una difesa a quattro composta al centro da Patric e Casale e sulle fasce da Marusic e Hjsay. A centrocampo Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Tridente offensivo formato da Felipe Anderson, Immobile e Pedro. Nella Sampdoriaut Conti, Pussetto, Gunter e Murillo e Quagliarella. Stankovic dovrebbe rispondere col modulo 3-4-1-2 con Audero in porta e con una difesa a tre formata da Murru, Nuytink e Amione. In mezzo al campo Winks e Cuisance mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Leris e Augello. Davanti Gabbiadini e Lammers, supportati da Sabiri.

DIRETTA DI LAZIO – SAMPDORIA

Le formazioni ufficiali di Lazio – Sampdoria

ufficiali dalle 19.45 circa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

Indisponibili: Radu, Romagnoli

Squalificati: –

Ballottaggi: –

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Winks, Cuisance, Augello; Sabiri; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Stankovic.

Indisponibili: Conti, Pussetto, Gunter, Djuricic (in dubbio), Murillo (in dubbio)

Squalificati: –

Ballottaggi: