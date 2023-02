Salernitana – Juventus 0-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Juventus di Martedì 7 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 21° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

SALERNO – Martedì 7 febbraio 2023, allo Stadio “Arechi”, la Salernitana affronterà la Juventus nel posticipo della seconda giornata di ritorno del girone di ritorno, di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

I granata, dopo aver collezionato un solo punto nelle ultime sette partite hanno collezionato, domenica scorsa hanno espugnato il campo del Lecce, dando un segnale di ripresa. Ora sono sedicesimi, a + 8 dalla zona retrocessione e a quota 18, con un percorso di cinque partite vinte, cinque pareggiate e dieci perse, venticinque gol fatti e trentotto subiti. I bianconeri hanno ritrovato il sorriso battendo la Lazio e qualificandosi per le semifinali di Coppa Italia. In campionato, però, per gli uomini di Allegri non vanno bene: dopo la penalizzazione di dieci punti e la sconfitta casalinga per 0-2 contro il Monza, occupano soltanto la tredicesima posizione con 23 punti e con un cammino di undici vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, trentasei gol fatti e sedici subiti. Sono sette i precedenti tra le due compagini con il bilancio di quattro vittorie della Juventus, due pareggi e una sola affermazione dei campani nel lontano 1999. Nella passata stagione i bianconeri si sono aggiudicati entrambe le sfide col risultato di 2-0 mentre nella gara di andata, lo scorso 11 settembre, finì 2-2 con gol di Bonucci al novantesimo minuto.

Cronaca della partita e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: SALERNITANA - JUVENTUS 0-2 (2'T) [le dirette di Calciomagazine su Telegram gratis] SECONDO TEMPO si riparte! Calcio d'avvio battuto dalla Salernitana ben ritrovati con la seconda parte del match. Una novità nella Salernitana con Lovato per Vilhena PRIMO TEMPO 50' si chiude il primo tempo sul 2-0 per la Juventus nei confronti della Salernitana. Decidono le reti di Vlahovic su rigore e Kostic. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 50' tocco di Rabiot a imbeccare Locatelli in area ma sul primo palo tempestivo intervento di Ochoa a evitare il terzo gol 47' tre passaggi e Juve vicina al gol con il cross di Kostic in area per Vlahovic ma difetta nell'aggancio e la difesa può liberare 45' 5 minuti di recupero 45' KOSTICC!! RADDOPPIO DELLA JUVENTUS!!! Cross di Rabiot dalla destra, respinta corta di Sambia, conclusione di Vlahovic ciccata ma che si trasforma in un assist per il compagno abile sul secondo palo a toccare con il mancino da due passi 43' in campo dunque Fagioli per Miretti 40' scontro di gioco con Miretti che ha la peggio, staff medico in campo, problemi alla caviglia per lui piuttosto dolorante. Si scalda precauzionalmente Fagioli. Viene portato in barella il giovane giocatore e cambio forzato per Allegri 38' apertura di Piatek per Dia, cross interessante con Rabiot che salva in angolo. Batte Vilhena, allontana la difesa ma sugli sviluppi difesa ancora sul fondo ma i campani non sfruttato questo secondo tentativo rischiando di prendere un contropiede 36' bello spunto di Vlahovic che supera sulla sinsitra con un tunnel Ekong, ingresso in area e diagonale da posizione defilata di poco a lato! 35' segnalata posizione di offside a Di Maria 33' tentativo di Vlahovic di poco alto su lancio in verticale e colpo dopo un rimbalzo 32' ricordiamo che è possibile restare aggiornati sulla partita Flamengo - Al-Hilal, semifinale della Coppa del Mondo per Club 31' cross forte di Candreva per Piatek che a centroarea viene anticipata all'uscita del portiere con un pugno 29' dall'altra parte Di Maria in area per Vlahovic che sterza invece di calciare e deviazione di Ekong per il secondo tentativo dalla bandierina senza frutto 29' lancio in profondità fuori misura, comoda presa in uscita per Szczesny 26' VLAHOVIC!!! VANTAGGIO DELLA JUVENTUS!! Dal dischetto apre tanto il sinistro con palla a mezz'altezza che bacia il palo e si infila alla sinistra di Ocha invano proteso in tuffo 25' RIGORE PER LA JUVENTUS! Su imbucata di Di Maria, Miretti prende il tempo in area a Nicolussi Caviglia che un pò ingenualmente lo tocca da dietro 23' fallo di Vilhena su Rabiot all'altezza della bandierina, giallo anche per lui. Fuori dal campo Rabiot con lo staff medico a verificare le condizioni, si batte la punizione con un cross corto intercettato da Piatek 20' fallo di Rabiot su Bradaric, non era grave da meritare il secondo giallo ma alcuni giocatori l'hanno provato a chiederlo 19' anticipo secco di Bronn su Di Maria, un pò troppo fallosa la squadra bianconera in questo avvio 16' cross troppo largo dalla destra di Miretti a favorire l'intervento difensivo quindi intervento falloso di Rabiot in pressione su Sambia e primo giallo della partita 15' primo tentativo in porta per Nicolussi Caviglia con il mancino dal limite dell'area e palla di alcuni metri a lato 13' sventagliata dalle retrovie di Sambia per Piatek in spazio aperto ma leggermente troppo lungo, preda della difesa 12' Sambia lancia in verticale su Sambia ma la difesa gioca bene in anticipo 9' punizione per la squadra di Nicola che riparte da Ochoa 7' intervento in tackle di Alex Sandro su Piatek, punizione sulla trequarti per la Salernitana 5' lancio in profondità di Miretti per Vlahovic che si strattona in area con Sambia costretto a regalare il primo angolo 3' cross di De Sciglio per il taglio in area verso il primo palo di Vlahovic, anticipato Ekong ma colpo di testa fuori misura 1' primo possesso palla per la squadra di Allegri che riparte dal portiere, pressing alto della Salernitana Partiti! Calcio d'avvio battuto dalla Juventus in maglia bianconera, Salernitana in quella amaranto Salernitana e Juventus in campo, tutto pronto all'inizio del match! Le squadre hanno ultimato il riscaldamento e sono pronte a scendere in campo Nicola conferma la formazione ipotizzata alla vigilia. Si conferma anche il modulo 4-3-3 vincente a Lecce con Candreva inserito in posizione più avanzato. Fiducia a Nicolussi Caviglia in cabina di regia invece di Bohinen rispetto alla sfida dello stadio Via del Mare Allegri preferisce Miretti a Fagioli a centrocampo mentre come partner di Di Maria ci sarà Vlahovic e non Kean come si pensava potesse essere alla vigilia Le squadre stanno effettuando il riscaldamento, ricordiamo che nei precedenti tra le due squadre c'è perfetta parità con una vittoria per ciascuno e un pareggio Un saluto da Calciomagazine, siamo giunti al posticipo di questa 21esima giornata di Serie A. In campo dalle 20.45 Salernitana e Juventus sotto la direzione di Davide Massa della sezione di Imperia. TABELLINO SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Bradaric, Bronn, Troost-Ekong, Sambia; Vilhena (dal 1' st Lovato), Nicolussi Caviglia, Coulibaly L.; Dia, Piatek, Candreva. A disposizione: Sepe, Sorrentino, Daniliuc, Lovato, Pirola, Crnigoj, Kastanos, Bohinen, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Davide Nicola JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Alex Sandro, Bremer, Danilo; Kostic, Rabiot, Locatelli, Miretti (dal 43' pt Fagioli), De Sciglio; Di Maria, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Cuadrado, Rugani, Fagioli, Soulè, Iling-Junior, Chiesa, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri Reti: al 26' pt Vlahovic (rigore), al 45' pt Kostic Ammonizioni: Rabiot, Vilhena Recupero: 5 minuti nel primo tempo Nota: Nicolussi Caviglia causa un rigore

Convocati Salernitana

Portieri: Ochoa, Sepe, Sorrentino.

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Ekong, Lovato, Pirola, Sambia.

Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Crnigoj, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Vilhena.

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.

Convocati Juventus

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soule, Iling-Junior.

Le dichiarazioni di Nicola alla vigilia

“Quella di domani è una partita importante per vedere i nostri progressi soprattutto dal punto di vista della compattezza acquisita nelle ultime gare e nella capacità di produrre gioco. Ogni gara per noi è una partita salvezza perché fa parte del nostro percorso. Per la situazione virtuale che ha la Juventus in questo momento può essere considerato uno scontro diretto ma conosciamo tutti il valore dei nostri avversari. La Juventus è una squadra che ha fatto otto vittorie di fila senza subire gol e poi ha avuto un calo che ci può stare nel corso di una stagione. Domani mi aspetto una squadra molto forte che vorrà dimostrare le proprie qualità e conscia di lasciare fuori dal campo alcune dinamiche. Dovremo lavorare da squadra senza mai perdere la concentrazione, l’umiltà e la voglia di aiutare il compagno. Dobbiamo mettere in campo i nostri valori per sviluppare sempre meglio il nostro gioco, voglio combattere la partita con la mentalità giusta sapendo che abbiamo le nostre qualità per metterli in difficoltà. Non si possono fare paragoni con la partita del girone d’andata perché sono cambiate tante dinamiche. Ogni singola gara va preparata con grande attenzione, il miglioramento avviene solo attraverso il lavoro. Vogliamo fare una partita che esprima noi stessi come squadra e dimostri alla gente che abbiamo voglia di fare risultato sempre. Apprezzo e stimo molto il mio amico Massimiliano Allegri soprattutto per il modo che ha la Juventus di stare in campo. La Juve è capace di interpretare sistemi diversi, ha dei principi di gioco precisi e lavora sugli spazi, tutto questo costituisce un surplus di lavoro per l’avversario. Dal canto nostro dobbiamo proseguire sulla nostra strada consci che bisogna essere sempre al top dal punto di vista mentale e fisico. Abbiamo bisogno dell’apporto di tutti, dell’atteggiamento giusto e della dedizione al lavoro che i ragazzi dimostrano quotidianamente. Non vogliamo perdere ciò che ci ha portato di nuovo ad avere i presupposti per fare risultato. I miei giocatori, sono bravi, affamati e vogliosi quindi sono convinto che questa squadra abbia margini di crescita importanti. Ogni giorno ci conosciamo di più e mi accorgo di potenzialità diverse nei singoli”.

Le dichiarazioni di Allegri alla vigilia

“É una partita complicata, troveremo un ambiente difficile spinto dai tifosi di casa. Nicola sta facendo un ottimo lavoro, loro arrivano dopo la vittoria di Lecce. Sarà importante affrontarla con il piglio giusto, dovremo metterci alla pari della Salernitana. A parte Bonucci, Pogba, Paredes e Kaio Jorge gli altri sono tutti a disposizione. De Sciglio sta bene fisicamente, anche emotivamente, il ragazzo è sereno e tranquillo. Vlahovic rispetto a quando è arrivato è più leggero e dinamico, spero domani faccia gol. Kean? E’ cresciuto dal punto di vista mentale e tecnico, in questo momento è difficile lasciarlo fuori, sta diventando un giocatore importante. Chiesa sta bene e sono contento. Fagioli è cresciuto molto in un momento in cui mancavano molti giocatori e i giovani in generale hanno dato risposte importanti, portando entusiasmo e tecnica. In questo momento abbiamo tanti giocatori che rientrano dagli infortuni, devo ancora decidere la formazione.Darsi ora degli obiettivi è impensabile. A breve dobbiamo raggiungere le squadre che abbiamo davanti, dobbiamo cercare di scalare piano piano le posizioni. Adesso dobbiamo riprendere il cammino e tornare alla vittoria. Noi dobbiamo fare bene sul campo, non dobbiamo avere alibi».

L’arbitro

A dirigere il match sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Margani e Cipressa, quarto uomo Massimini. Al VAR Doveri, assistito da Paterna.

Presentazione del match

QUI SALERNITANA – Assenti gli infortunati Maggiore, Mazzocchi e Fazio. Nicola dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Ochoa in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Bronn e Trost-Ekong e sulle fasce da Sambia e Bradaric. In mezzo al campo Coulibaly e Nicolussi Caviglia mentre Candreva e Vilhena dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Dia e Piatek, in vantaggio su Bonazzoli.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà ancora fare a meno di Pogba, Bonucci e Milik, che lamenta un problema muscolare. Il tecnico bianconero dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 schierando in porta Szczesny e una difesa a tre composta da Danilo, Bremer e Alex Sandro. In cabina di regia Locatelli con Fagioli e Rabiot mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Chiesa e Kostic. Davanti Di Maria e Vlahovic.

Le probabili formazioni di Salernitana – Juventus

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Bronn, Trost-Ekong, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Dia, Piatek. Allenatore: Nicola

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.