Juventus – Lazio 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Lazio di Giovedì 2 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle 21

TORINO – Giovedì 2 febbraio 2023, all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus di Massimiliano Allegri affronterà la Lazio di Maurizio Sarri nella gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.

Indice

Gara secca, quindi in caso di parità al novantesimo si procederà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore: chi passa il turno affronterà in semifinale l’Inter. I bianconeri hanno debuttato nella competizione agli ottavi di finale battendo di misura il Monza. In campionato vengono dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Monza. In campionato, dopo la penalizzazione di dieci punti e la sconfitta casalinga per 0-2 proprio contro i brianzoli, occupano la tredicesima posizione a quota 37, con un cammino di undici partite vinte, cinque pareggiate e quattro perse, trentasei reti realizzate e sedici incassate. Nel turno precedente i biancocelesti hanno avuto la meglio sul Bologna col risultato di 1-0; in campionato, invece, dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro la Fiorentina, hanno agganciato Inter e Atalanta con 31 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, trentasei gol fatti e sedici subiti. L’ultimo confronto risale allo scorso 13 novembre quando la Juventus si impose per 3-0.

Cronaca della partita con commento e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI JUVENTUS – LAZIO]

RISULTATO FINALE: JUVENTUS - LAZIO 1-0 SECONDO TEMPO 50' è finita! La Juventus batte 1-0 la Lazio e conquista la semifinale dove affronterà l'Inter con gara di andata e ritorno. L'altra invece vedrà affrontarsi Fiorentina e Cremonese. Per questa sera decisivo nel finale di primo tempo Bremer. Per questa partita è tutto, grazie per averci scelto e vi aspettiamo per i prossimi impegni di Juventus e Lazio 50' cross basso di Miretti a centroarea per Kean che colpisce alto da due passi in scivolata ma era in offside 49' nuovo cross di Lazzari, in area spazza la difesa sui piedi di Marcos Antonio ma tentativo di prima intenzione dal limite sul muro della difesa 49' contropiede sciupato dalla Juventus con Di Maria al limite dell'area subito raddoppiato e non riesce a fare la giocata a liberare Kean 48' cross basso dal fondo di Lazzari, sul primo palo allontana la difesa 47' al rinvio Perin, ultimi minuti di gioco e bianconeri vicini alla semifinale 46' fallo in attacco per Pedro, un pò nervoso nell'occasione 44' segnalati 5 minuti di recupero 43' in campo De Sciglio per Cuadrado 40' bello spunto centrale di Di Maria che supera due avversari ma in area viene chiuso da Basic 38' giallo a Danilo per un intervento in ritardo su Zaccagni 37' cross di Kostic per il colpo di testa in area alto di Miretti 34' giallo a Perin che ha ritardato il rinvio 33' lascia il campo tra gli applausi Chiesa, dentro Di Maria 33' dentro Casale per Romagnoli 32' tentativo con il destro di Marusic dal limite palla a lato 30' fuori Cataldi e Luis Alberto per Marcos Antonio e Basic 25' bello scattto di Kean che entra in area e calcia sul primo palo dove blocca Maximiano 23' giallo a Zaccagni, intervento da dietro su Miretti che con astuzia ha cercato un pò il contatto. Cartellino nell'occasione forse un pò eccessivo e giocatore diffida che salterebbe l'eventuale andata di semifinale 20' bella giocata di Luis Alberto, costretto alla trattenuta Cuadrado su Zaccagni e giallo inevitabile 18' fuori Vlahovic e Fagioli per Kean e Miretti 14' in campo Milinkovic-Savic per Vecino 9' conclusione da fuori area per Luis Alberto palla sul fondo dopo un tocco della difesa. Lo stesso giocatore batte il corner, di testa allontana Alex Sandro a centroarea 4' punizione a favore della Lazio dai 25 metri in posizione centrale, batte Cataldi con traiettoria che scavalca la barriera ma non è molto angolata e intervento semplice per Perin si riparte dal vantaggio bianconero per 1-0, calcio d'avvio battuto dalla Lazio che ha sostituito Immobile con Pedro PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo tra Juventus e Lazio, 1-0 per i bianconeri grazie a una rete di Bremer nel finale complice un'uscita fuori tempo di Maximiano. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 45' 2 minuti di recupero 44' BREMEEERRR!!! VANTAGGIO DELLA JUVENTUS!!! Cross da Chiesa a Kostic, palla ben calibrata morbito a centroarea per il colpo di testa del difensore in anticipo su Maximiano colpevole di essere uscito in ritardo. C'è un check del VAR per valutare una possibile posizione di offside ma è confermato! 44' angolo di Kostic sul primo palo, tocco di Cataldi e nuovo tentativo 42' gioco pericoloso per Alex Sandro, punizione per la difesa 40' tentativo dal limite dell'area di Vlahovic ma un pò disturbato dal marcatore conclude in precario equilibrio e palla abbondantemente a lato 39' cross basso dalla sinistra di Chiesa, pallone smorzato che arriva facile tra le braccia di Maximiano 36' lancio troppo in profondità di Luis Alberto, Perin sicuro in uscita presa alta 33' buona conclusione rasoterra con il destro dai 25 metri in posizione centrale Felipe Anderson e palla a lato con Perin che sembrava in controllo della traiettoria 30' traversone di Lazzari, allontana di testa la difesa quindi fallo in attacco di Luis Alberto su Rabiot 27' cross dal fondo di Kostic per Rabiot, lasciato libero in area ma colpo di testa da due passi tra le braccia di Maximiano! 26' bella giocata di Fagioli a limite dell'area, imbucata per Chiesa che viene chiuso correttamente dalla difesa 25' è la Juventus a conservare il possesso palla con la Lazio che abbozza un pressing 21' interruzione di gioco, in un contrasto aereo tra Vlahovic e Romagnoli, l'ex rossonero subisce una sbracciata e resta a terra. Nessun problema per il giocatore che si rialza prontamente 20' cross di Cuadrado, sul secondo palo in area sponda di Rabiot per Vlahovic anticipato da Cataldi e successivamente fischiato un fallo in attacco al calciatore ex viola 15' la risposta juventina da Vlahovic a Kostic, conclusione rasoterra in area e diagonale deviato sul fondo da Maximiano! Sugli sviluppi del corner fischiato fallo in attacco a Fagioli 14' su errore di Fagioli contropiede Lazio con Immobile che apre su Felipe Anderson, imbucata per Zaccagni e tentativo con il destro a giro e palla di poco sul fondo! 12' angolo conquistato da Fagioli, sul suo cross deviazione di Romagnoli sul fondo. Batte Chiesa verso il secondo palo dove Vlahovic non riesce a coordinarsi bene al tiro, palla sul fondo 11' lungo lancio per Vlahovic, tempestiva uscita con i piedi di Maximiano ad anticiparlo 7' su cross dal fondo dalla sinistra, palla sul secondo palo a Cuadrado e conclusione respinta dalla difesa in angolo. Traiettoria a uscire intercettata dalla difesa ospite 5' fitta rete di passaggi palla a terra per la squadra di Sarri, la Juve lascia giocare 4' non chiude uno scambio con palla in profondità troppo lunga per Zaccagni 3' fallo di Rabiot su Felipe Anderson, prova a manovrare la squadra di Sarri che riparte da Maximiano ma il suo rilancio lungo si perde tra le maglie della difesa avversaria si parte! Calcio d'avvio battuto dalla Juventus nella classica maglia bianconera, Lazio in quella blu scura Juventus e Lazio fanno il loro ingresso in campo, siamo pronti a seguire assieme la sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Juventus - Lazio. Dalle ore 21 seguiremo l'ultimo quarto di finale di Coppa Italia con la cronaca del match. TABELLINO JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado (dal 43' st De Sciglio), Fagioli (dal 18' st Miretti), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (dal 33' st Di Maria); Vlahovic (dal 18' st Kean). A disposizione: Szczęsny, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior. Allenatore: Allegri. LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli (dal 33' st Casale), Marusic; Vecino (dal 1' st Milinkovic-Savic), Cataldi (dal 30' st Marcos Antonio), Luis Alberto (dal 30' st Basic); Felipe Anderson, Immobile (dal 1' st Pedro), Zaccagni. A disposizione: Provedel, Hysaj, Gila, Casale, Pellegrini, Bertini, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Basic, Cancellieri, Pedro, Romero. Allenatore: Sarri. Reti: al 44' pt Bremer Ammonizioni: Cuadrado, Zaccagni, Perin, Danilo Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali di Juventus – Lazio

Allegri conferma la formazione della vigialia con Alex Sandro che torna nel trio difensivo con Danilo e Bremer. A centrocampo fiducia a Fagioli con Locatelli e Rabiot mentre sulle fasce Cuadrado e Kostic. Coppia d’attacco Vlahovic – Chiesa. Sarri inserisce un pò a sorpresa Vecino in luogo di Milinkovic-Savic. E’ questa la più grande novità. Al centro della difesa Patric preferito a Casale a far coppia con Romagnoli mentre sulle fasce Lazzari e Marusic. A centrocampo c’è anche Cataldi e Luis Alberto mentre in avanti dal primo minuto Immobile con Felipe Anderson e Zaccagni.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Vlahovic. A disposizione: Szczęsny, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Provedel, Hysaj, Gila, Casale, Pellegrini, Bertini, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Basic, Cancellieri, Pedro, Romero. Allenatore: Sarri.

Convocati Juventus

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soule, Iling-Junior.

Convocati Lazio

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni

Le dichiarazioni di Allegri alla vigilia

“La formazione la decido domani mattina. A parte Bonucci, l’unico che non sarà disponibile è Pogba perché ha un indolenzimento ai flessori. Ci vuole un po’ di pazienza, il motore si deve riassestare, serve tempo. La stessa cosa è successa con Chiesa. Vlahovic? Domani dovrebbe giocare dall’inizio. Cuadrado? Sta bene. Domenica contro il Monza tutta la squadra ha fatto una brutta prestazione, ne ho cambiati tre all’intervallo e poi siamo un po’ migliorati. Noi dobbiamo essere bravi, il -15 non deve essere un alibi, ci penserà la società a difendersi”.

L’arbitro

Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere il match, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Preti, Feliciani quarto uomo. Al Var Di Paolo, assistito da Di Martino.

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà ancora fare a meno di Kaio Jorge, Pogba, Bonucci, Cuadrado, Vlahovic e De Sciglio. Il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi a un massiccio turnover e al modulo 3-5-2 schierando in porta Perin e una difesa a tre composta da Gatti, Rugani e Alex Sandro. In cabina di regia Paredes con Fagioli e Miretti mentre sulle corsie esterne agiranno Mckennie e Iling-Junior. Davanti Soulé e Kean.

QUI LAZIO – Sarri dovrebbe rispondere col tradizionale modulo 4-3-3 con Provedel tra i pali e difesa composta al centro da Casale e Romagnoli e sulle fasce da Lazzari e Hysaj. A centrocampo Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto. Tridente offensivo composto da Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Le probabili formazioni di Juventus –

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling Junior; Soulé; Kean. Allenatore: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5 e in streaming attraverso la app o il sito di Mediaset Infinity.