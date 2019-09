In primo piano anche la Coppa di Danimarca con sei partite in programma mentre nella notte si sono disputate tre partite della Copa Messico

Mercoledì 5 settembre all’insegna delle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali tra le nazionali africane. Dal primo pomeriggio ricco cartellone con otto incontri in programma. Non meno ricco quello relativo alla Coppa di Danimarca con match a partire dalle 17.30. Dove invece si è già giocato è in Messico per la Copa Mexico. Vincono in casa il Monarcas, 2 -0 sul Cimarrones de Sonora mentre 1-0 per i Cafetaleros de Chiapas su Leones Negros. L’UAEM Potros passa 2-0 sull’Atl. San Luis. Nella Primeva Division infine in Nicaragua successo del Managua FC, 3-0 sull’Ocotal. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati aggiornati di oggi.

