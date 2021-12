Si gioca il turno di Serie A con 5 incontri, in B spicca Brescia-Monza, in Lega Pro Catanzaro-Foggia. Il Leon conquista la finale in Liga MX, il Portland Timbers in MLS

Domenica 5 dicembre con un ricco programma di risultati in tempo reale da seguire assieme. Partiamo parlando delle gare disputate nella notte a partire dall’Argentina dove in Liga Profesional si sono già disputati due incontri. Nel primo successo di misura per l’Huracan sul Racing Club grazie a una rete di Coccaro al 27′ del primo tempo mentre nel secondo pareggio per 2-2 tra Lanus e Rosario: la squadra di casa costruisce il vantaggio prima al 4′ con Lopez quindi al 6′ della ripresa con Sand ma una doppietta di Ruben al 23′ e 24′ fissa il punteggio. In Bolivia l’Oriente Petrolero batte 2-0 il Santa Cruz mentre in Colombia 3-1 del Deportivo Cali sull’Atletico Nacional per la Primera A. Passiamo al Paraguay dove in Primera Division pareggiano 2-2 Guarani e Cerro Porteno: gara con concitato finale (con gli ospiti in 10 già dal 15′ per il rosso diretto a Benitez) dopo i gol di Oviedo al 36′ del primo tempo e Gonzales al 6′ della ripresa nel finale due espulsioni per la squadra di casa per doppio giallo a Fernandez e Servio quindi i gol di Espinola al 9′ minuto di recupero e Patino Martinez all’11’ di recupero. Il giocatore è poi stato anche espulso per doppia ammonizione e le due squadre hanno chiuso in parità anche di uomini in campo, 9. Nella Liga MX per i playoff si è conclusa la prima semifinale di ritorno che ha sentenziato il successo del Leon per 2-1 sul Tigres e l’approdo alla finale contro la vincente tra U.N.A.M. e Atlas con andata finita 1-0 per gli ospiti. Anche nella MLS in USA si è giocata la prima semifinale. Qui ha avuto la meglio per 2-0 il Portland Timbers sul Real Salt Lake e finale con la vincente di New York City – Philadelphia Union. Nella K League 1 vittorie tutte per 2-0 del Jeonbuk sul Jeju, del Suwon City sul Suwon e dell’Ulsan Hyndai sul Daegu. Questa mattina nell’A-League australiana 1-0 del Macarthur sul Centra Coast Mariners e 3-0 esterno del Perth Glory sul Melbourne City. Vi ricordiamo che in Italia ci sono da seguire 5 incontri per la Serie A partendo dal lunch match delle 12.30 tra Bologna e Fiorentina quindi la trasferta della Lazio contro la Sampdoria e il match casalingo della Juventus con il Genoa. In Serie B spicca invece Brescia – Monza e in Lega Pro dalle 12 c’è Catanzaro – Foggia. In Europa si gioca nei principali campionati dalla Ligue 1 fino alle Liga.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 5 DICEMBRE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Huracan - Racing Club 1-0 (Finale)

Lanus - Rosario 2-2 (Finale)

Gimnasia L.P. - Estudiantes 21:00

Independiente - San Lorenzo 23:15



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah - Van 1-0 (*)



ASIA AFF SUZUKI CUP

Timor Est - Thailandia 0-2 (Finale)

Singapore - Birmania 13:45



AUSTRALIA A-LEAGUE

Macarthur FC - Central Coast Mariners 1-0 (Finale)

Melbourne Victory - Perth Glory 0-3 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA

LASK - Ried 14:30

Wolfsberger - Altach 14:30

Rapid Vienna - Austria Vienna 17:00



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Neftci Baku - Sumqayit 13:00

Zira - Gabala 15:15



BELGIO JUPILER LEAGUE

Beerschot VA - Antwerp 13:30

Anderlecht - Waregem 16:00

St. Liege - Charleroi 18:30

KV Mechelen - Genk 21:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Oriente Petrolero - Santa Cruz 2-0 (Finale)

Always Ready - Bolivar 20:00

Independiente Petroleros - Nacional Potosi 20:00

Real Potosi - Guabira 20:00

Royal Pari - Blooming 20:00

The Strongest - San Jose 20:00



BRASILE SERIE A

Atletico-MG - Bragantino 20:00

Bahia - Fluminense 20:00

Corinthians - Gremio 20:00

Ceara - America MG 23:00



BULGARIA PARVA LIGA

Slavia Sofia - Lok. Plovdiv 1-1 (*)

Lok. Sofia - Ludogorets 13:30

Pirin Blagoevgrad - CSKA Sofia 15:45



CILE PRIMERA DIVISIÓN

A. Italiano - Curico Unido 22:00

Huachipato - Melipilla 22:00

U. De Chile - U. Calera 22:00

U. Espanola - Cobresal 22:00



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA - QUADRANGOLARE

Dep. Cali - Atl. Nacional 3-1 (Finale)

Petrolera - America De Cali 22:00



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA - PLAY OFFS

Alajuelense - Santos DG 23:00



CROAZIA 1. HNL

Lok. Zagreb - Sibenik 15:00

Din. Zagabria - Hajduk Split 17:30



DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Sonderjyske - Hvidovre IF 12:30

Brondby - Midtjylland 14:30

Randers - Odense 18:00



ESTONIA MEISTRILIIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Flora - Levadia 0-0 (*)



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

St. George - Hawassa 13:00

Sidama Bunna - Adama City 16:00



FRANCIA LIGUE 1

St. Etienne - Rennes 13:00

Lorient - Nantes 15:00

Monaco - Metz 15:00

Montpellier - Clermont 15:00

Reims - Angers 15:00

Nizza - Strasburgo 17:00

Bordeaux - Lione 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dresda - Karlsruher 13:30

Hannover - Amburgo 13:30

Heidenheim - Regensburg 13:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Stoccarda - Hertha 15:30

Monchengladbach - Friburgo 17:30



GRECIA SUPER LEAGUE

Ionikos - PAOK 16:15

AEK - Panathinaikos 18:30

Aris - Asteras T. 18:30



INDONESIA LIGA 1

Persiraja Aceh - Borneo 0-1 (*)

Arema - Bali United 14:45



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

QPR - Stoke 15:30



INGHILTERRA FA CUP

Rochdale - Plymouth 13:15

Colchester - Wigan 13:30

Kidderminster - Halifax 17:00

Salford - Chesterfield 18:15



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Leeds - Brentford 15:00

Manchester Utd - Crystal Palace 15:00

Tottenham - Norwich 15:00

Aston Villa - Leicester 17:30



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Fajr Sepasi - Foolad 12:30

Nassaji Mazandaran - Shahr Khodrou 12:30

Tractor-Sazi - Aluminium Arak 12:30

Zob Ahan - Mes Rafsanjan 12:30



ISRAELE LIGAT HA'AL

H. Tel Aviv - Hapoel Jerusalem 18:30

Nof Hagalil - M. Haifa 19:15

B. Jerusalem - M. Tel Aviv 19:45



ITALIA PRIMAVERA 1

Lecce U19 - Fiorentina U19 0-0 (*)

Torino U19 - Cagliari U19 0-0 (*)

Empoli U19 - Atalanta U19 13:00

Roma U19 - Sampdoria U19 14:30

Sassuolo U19 - Bologna U19 17:00



ITALIA SERIE A

Bologna - Fiorentina 12:30

Spezia - Sassuolo 15:00

Venezia - Verona 15:00

Sampdoria - Lazio 18:00

Juventus - Genoa 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Sampdoria D - Roma D 12:30

Milan D - Inter D 14:30

Napoli D - Empoli D 14:30



ITALIA SERIE B

Ascoli - Parma 14:00

Como - Pisa 14:00

Brescia - Monza 16:15

Alessandria - Cittadella 20:30



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Giana Erminio - Padova 14:30

Piacenza - Lecco 14:30

Pro Vercelli - Triestina 14:30

Renate - Juventus U23 14:30

Südtirol - Fiorenzuola 14:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Vis Pesaro - Olbia 13:30

Ancona-Matelica - Siena 14:30

Cesena - Montevarchi 14:30

Grosseto - Pescara 14:30

Imolese - Modena 14:30

Pistoiese - Gubbio 14:30

Reggiana - Fermana 14:30

Viterbese - Entella 14:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Catanzaro - Foggia 0-0 (*)

Vibonese - Campobasso 0-0 (*)

Latina - Catania 14:30

Fidelis Andria - Picerno 17:30

Paganese - Juve Stabia 17:30

Potenza - Turris 17:30

Taranto - ACR Messina 17:30

Virtus Francavilla - Monterosi Tuscia 17:30

Palermo - Monopoli 20:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Caronnese - Borgosesia 14:30

PDHA - Novara 14:30

Sanremese - Imperia 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Brusaporto - Folgore Caratese 14:30

Castellanzese - Real Calepina 14:30

Ciserano-Bergamo - Olginatese 14:30

Ponte San Pietro - Arconatese 14:30

SG City Nova - Caravaggio 14:30

Villa Valle - Crema 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Cartigliano - Dolomiti Bellunesi 14:30

Este - Spinea 14:30

Montebelluna - Delta Porto Tolle 14:30

San Martino Speme - Luparense 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Aglianese Calcio - Ath. Carpi 14:30

Correggese - Seravezza Pozzi 14:30

Fanfulla - Ghivizzano Borgo 14:30

Real Forte Querceta - Sasso Marconi 14:30

San Donnino - G.S. Bagnolese 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Arezzo - Pro Livorno 14:30

ASD Cascina - Unipomezia 14:30

Montespaccato - Cannara 14:30

Rieti - Flaminia 14:30

Sangiovannese - Poggibonsi 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Alto Casertano - Castelfidardo 14:30

ASD Pineto Calcio - Matese 14:30

Fiuggi - Vastogirardi 14:30

Montegiorgio - Chieti 14:30

Nereto - Porto D'Ascoli 14:30

Sambenedettese - Castelnuovo Vomano 14:30

US Tolentino - S. N. Notaresco 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Lanusei Calcio - Atletico Uri 14:30

Nuova Florida - Muravera 14:30

R. Monterotondo - Insieme Formia 14:30

Torres - Vis Artena Posticipata



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Bisceglie - San Giorgio 14:30

Casarano - Molfetta Calcio 14:30

Casertana - Brindisi 14:30

SS Nola 1925 - Nocerina 14:30

A.C Nardò - Rotonda 15:00

Altamura - Citta di Fasano 15:00

Audace Cerignola - Francavilla 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Biancavilla - Rende 14:30

Castrovillari - Sancataldese 14:30

FC Messina - Troina 14:30

Gelbison Cilento - AS Acireale 14:30

Giarre - Santa Maria Cilento 14:30

Lamezia Terme - Cavese 14:30

Licata - Trapani 14:30

Portici 1906 - S. Agata 14:30

Real Aversa - Paternò 14:30



KOSOVO SUPERLIGA

Dukagjini - KF Llapi 13:00

KF Ulpiana - Feronikeli 13:00

Prishtina - Drita 13:30



MESSICO LIGA MX - APERTURA - PLAY OFFS

Leon - Tigres 2-1 (Finale)



NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA - VINCITORI

Esteli - Ferretti 2-0 (Finale)



NORVEGIA ELITESERIEN

Bodo/Glimt - Brann 17:00

Molde - Lilleström 17:00

Sandefjord - Kristiansund 17:00

Sarpsborg 08 - Tromsø 17:00

Stabaek - Rosenborg 17:00

Strömsgodset - Haugesund 17:00

Vålerenga - Mjondalen 17:00

Viking - Odd 17:00



OLANDA EREDIVISIE

Waalwijk - Nijmegen 0-0 (*)

Alkmaar - Sparta Rotterdam 14:30

G.A. Eagles - Twente 14:30

Feyenoord - Sittard 16:45



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Guarani - Cerro Porteno 2-2 (Finale)

Nacional Asuncion - Olimpia Asuncion 23:30



POLONIA DIVISION 1

Arka - Stomil Olsztyn 12:40

Chrobry Glogow - Widzew Lodz 15:00

GKS Jastrzebie - Korona 18:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Santa Clara - Arouca 16:30

Gil Vicente - Famalicao 19:00

Braga - Estoril 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians - Jablonec 15:00

Mlada Boleslav - Pardubice 15:00

Ostrava - Ceske Budejovice 15:00

Slovacko - Plzen 18:00



ROMANIA LIGA 1

Mioveni - Sepsi Sf. Gheorghe 12:30

U Craiova 1948 - FC Voluntari 15:00

FCSB - UTA Arad 20:30



RUANDA PREMIER LEAGUE

Gasogi United - Espoir 0-0 (Intervallo)

Kiyovu - Rayon Sport 14:00

Marines - Bugesera FC 14:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Khimki - Arsenal Tula 0-0 (*)

Din. Mosca - Ufa 14:30

Nizhny Novgorod - Kazan 14:30

Sochi - Krasnodar 17:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Murata - Folgore 15:00

Tre Fiori - Faetano 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Dundee Utd - Celtic 13:00

Livingston - Hearts 16:00



SERBIA SUPER LIGA

Napredak - Stella Rossa 13:30

Partizan - Novi Pazar 15:45

Sp. Subotica - Mladost 17:00



SLOVACCHIA FORTUNA LIGA

Zilina - Trnava 17:00



SPAGNA LALIGA

Vallecano - Espanyol 14:00

Elche - Cadice 16:15

Levante - Osasuna 18:30

Celta Vigo - Valencia 21:00



SPAGNA LALIGA2

Malaga - Amorebieta 16:00

Lugo - UD Ibiza 18:15

R. Oviedo - Alcorcon 18:15

R. Sociedad B - Burgos CF 18:15

Las Palmas - Gijon 20:30



SUD COREA K LEAGUE 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Jeonbuk - Jeju 2-0 (Finale)

Suwon City - Suwon 2-0 (Finale)

Ulsan Hyundai - Daegu 2-0 (Finale)



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Supersport - Sekhukhune 14:30



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Basilea - Lausanne 14:15

Lugano - Sion 16:30

St. Gallen - Grasshoppers 16:30



TURCHIA SUPER LIG

Kayserispor - Antalyaspor 2-0 (Intervallo)

Giresunspor - Karagumruk 14:00

Hatayspor - Basaksehir 14:00

Fenerbahce - Rizespor 17:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Zorya - Inhulets 13:00

Oleksandriya - Minaj 16:00

Desna - Mariupol 18:30



URUGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Villa Espanola - Cerro Largo 13:45



USA MLS - PLAY OFF

Portland Timbers - Real Salt Lake 2-0 (Finale)

Philadelphia Union - New York City 21:00



VENEZUELA PRIMERA DIVISION - SECONDA FASE

Caracas - Lara 20:00

Dep. Tachira - Estudiantes M. 22:30