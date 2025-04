Nel pomeriggio si gioca Atalanta-Lazio, in serata Roma-Juventus, derby Manchester United-City. Successo del Botafogo RJ in Brasile

Il calcio sud Americano in apertura del programma di questa domenica 6 aprile. Partiamo dalla Serie A Betano in Brasile dove registriamo il successo per 2-0 del Botafogo RJ sulla Juventude: vantaggio di Igor Jesus dopo 24 minuti quindi il raddoppio di Ponte al 18′ della ripresa. In Argentina pareggio per 1-1 tra Sarmiento Junin e River Plate: succede tutto nel primo tempo con il botta e risposta tra Miguel Borja al 30′ e Insaurralde al 44′. In Bolivia vittoria casalinga del Tomayapo sul Bolivar 2-1 e in Cile vince la Nublense sull’U. De Concepion per 2-0.

Passiamo alla Colombia dove vige il fattore campo con il successo per 3-0 dell’Once Caldas sull’America de Cali e per 2-1 del Tolima sul Bucaramanga. In Costa Rica colpo esterno del Saprissa sullo Sporting San Joné 1-0 e due pareggi, quello senza reti tra Santa Ana e Guanacasteca e per 1-1 tra Herediano e Cartagines. In Ecuador poker casalingo dell’Ind. del Valle sul Deportivo Cuenca e in Canada 2-0 del Pacific sul Valour.

Nella Liga MX vittorie tutte casalinghe di Pachuca, Atletico San Luis, Monterrey e Cruz Azul rispettivamente contro Club America 1-0, Mazatlan FC 2-1, Guadalajara 3-1 e U.N.A.M. 3-2 mentre Atlas e Juarez pareggiano 1-1. In Paraguay di misura la Liberad piega il Cerro Porteno (1-0) e in Perù pareggio per 1-1 tra A. Lima e U. de Deportes. Senza reti La Guaira-Puerto Cabello in Venezuela e nella MLS in USA colpi tutti interni con il 3-0 del San Diego sul Seattle Sounders, la sconfitta per Los Angeles, le vittorie di Vancouver Whitecaps e Sporting Kansas City. Nella OFC Champions League roboante 9-0 esterno dell’Hekaki United sul Tupapa e pareggio per 1-1 tra Central Coast e Ifira Black Bird.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti in programma. In Serie A si parte dal lunch match Lecce-Venezia quindi alle 15 sia Empoli-Cagliari che Torino-Verona quindi due big match alle 18 Torino-Verona e alle 20:45 Roma-Juventus. Si gioca anche in Serie B con tre posticipi e serie minori mentre in Europa segnaliamo alle ore 17:30 il derby di Manchester e la trasferta con il Fulham del Liverpool delle ore 15 mentre in Liga c’è Siviglia-Atletico Madrid alle 16:15.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 6 APRILE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Laci - Skenderbeu 15:00

Bylis - Vllaznia 16:00

Din. Tirana - Teuta 18:00



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Fayha - Al Fateh 16:25

Al-Raed - Al Khaleej 18:00

Al Wehda - Al Shabab 20:00



ARGENTINA TORNEO BETANO - APERTURA

Sarmiento Junin - River Plate 1-1 (Finale)

Lanus - Independiente 20:30

Union Santa Fe - Central Cordoba 20:30

Boca Juniors - Barracas Central 23:00



AUSTRIA BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Salzburg - BW Linz 14:30

Austria Vienna - Wolfsberger 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Charleroi - St. Liege 19:15



BELGIO JUPILER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

St. Truiden - Kortrijk 16:00



BELGIO JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Anversa - Club Brugge 13:30

Anderlecht - Genk 18:30



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Tomayapo - Bolivar 2-1 (Finale)

Independiente - GV San Jose 21:00

The Strongest - Nacional Potosi 23:15



BRASILE SERIE A BETANO

Botafogo RJ - Juventude 2-0 (Finale)

Atletico-MG - Sao Paulo 21:00

Fluminense - Bragantino 21:00

Internacional - Cruzeiro 23:30

Mirassol - Fortaleza 23:30

Sport Recife - Palmeiras 23:30

Vitoria - Flamengo 23:30



CILE COPA CHILE

Nublense - U. De Concepcion 2-0 (Finale)

Antofagasta - Cobreloa 18:30

Recoleta - S. Morning 18:30

Cobresal - Arica 21:00

La Serena - Coquimbo 21:00

San Felipe - Limache 21:00

Dep. Concepcion - A. Italiano 23:30



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Once Caldas - America De Cali 3-0 (Finale)

Tolima - Bucaramanga 2-1 (Finale)

Pereira - Chico 21:00

Fortaleza - Millonarios 23:10



CROAZIA HNL

Lok. Zagreb - Rijeka 16:00

Sibenik - Osijek 18:45



DANIMARCA 1ST DIVISION - GRUPPO PROMOZIONE

Esbjerg - Kolding 14:00

Horsens - Hvidovre IF 15:00



DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Silkeborg - Lyngby 14:00

Viborg - Sonderjyske 14:00

Vejle - Aalborg 16:00



DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Nordsjaelland - FC Copenhagen 18:00



ECUADOR LIGA PRO

Ind. del Valle - Dep. Cuenca 4-0 (Finale)

Tecnico U. - Mushuc Runa 20:00

U. Catolica - Macara 22:30



FRANCIA LIGUE 1

Lens - St. Etienne 15:00

Montpellier - Le Havre 17:15

Reims - Strasburgo 17:15

Rennes - Auxerre 17:15

Marsiglia - Tolosa 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Elversberg - Regensburg 13:30

Magdeburg - Kaiserslautern 13:30

Schalke - Ulm 13:30



GERMANIA BUNDESLIGA

St. Pauli - Monchengladbach 15:30

Union Berlino - Wolfsburg 17:30



GRECIA SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Volos - Panetolikos 16:00



GRECIA SUPER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

PAOK - Olympiakos 18:30

Panathinaikos - AEK 20:30



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brentford - Chelsea 15:00

Fulham - Liverpool 15:00

Tottenham - Southampton 15:00

Manchester Utd - Manchester City 17:30



ISRAELE LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE

Ironi Tiberias - Ashdod 19:00



ISRAELE LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

B. Jerusalem - H. Haifa 19:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Inter U20 - Lazio U20 0-0 (*)

Lecce U20 - Genoa U20 0-1 (*)

Verona U20 - Fiorentina U20 13:00

Monza U20 - Cremonese U20 15:00



ITALIA SERIE A

Lecce - Venezia 12:30

Empoli - Cagliari 15:00

Torino - Verona 15:00

Atalanta - Lazio 18:00

Roma - Juventus 20:45



ITALIA SERIE B

Catanzaro - Bari 15:00

Palermo - Sassuolo 15:00

Spezia - Sampdoria 17:15



ITALIA SERIE C - GIRONE A

L.R. Vicenza - Union Clodiense 15:00

Caldiero Terme - Atalanta U23 17:30

Pro Patria - Alcione Milano 17:30

Renate - Triestina 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Torres - Spal 12:30

Campobasso - Entella 15:00

Ternana - Carpi 15:00



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Cavese - Audace Cerignola 15:00

Monopoli - Potenza 15:00

Sorrento - ACR Messina 17:30

Catania - Avellino 19:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Bra - Ligorna 15:00

Cairese - Vogherese 15:00

Chieri - Citta di Varese 15:00

Chisola - Sanremese 15:00

Derthona FbC - Asti 15:00

Gozzano - Imperia 15:00

Lavagnese - Fossano 15:00

NovaRomentin - Borgaro 15:00

Vado - Saluzzo 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Breno - Magenta 15:00

Chievo - USD Casatese 15:00

Desenzano - Ciliverghe Mazzano 15:00

Fanfulla - Ospitaletto 15:00

Folgore Caratese - Crema 15:00

Pro Palazzolo - Arconatese 15:00

Pro Sesto - Club Milano 15:00

Sangiuliano City - Sondrio 15:00

Sant'Angelo - Vigasio 15:00

Varesina - Castellanzese 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Campodarsego - Luparense 15:00

Caravaggio - Calvi Noale 15:00

Chions - Treviso 15:00

Ciserano-Bergamo - Real Calepina 15:00

Cjarlins Muzane - Bassano 15:00

Este - Dolomiti Bellunesi 15:00

Mestre - Adriese 15:00

Montecchio Maggiore - Brian Lignano 15:00

Villa Valle - Brusaporto 15:00

Lavis - Portogruaro 15:30



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Cittadella Vis Modena - SCD Progresso 15:00

Corticella - Lentigione 15:00

Forlì - Tuttocuoio 15:00

San Marino Calcio - Pistoiese 15:00

Tau - Ravenna 15:00

United Riccione - Sasso Marconi 15:00

Zenith Prato - Prato 15:00

Fiorenzuola - Sammaurese 15:30

Imolese - Piacenza 20:00



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Figline - Seravezza Pozzi 15:00

Flaminia - Ostiamare 15:00

Follonica Gavorrano - Ghiviborgo 15:00

Fulgens Foligno - Orvietana 15:00

Grosseto - San Donato 15:00

Sangiovannese - Poggibonsi 15:00

Terranuova Traiana - Livorno 15:00

Trestina - Siena 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Atletico Ascoli - Chieti 15:00

Civitanovese - Termoli 15:00

Fermana - Avezzano 15:00

Fossombrone - Castelfidardo 15:00

L'Aquila - Vigor Senigallia 15:00

Recanatese - Teramo 15:00

Roma City - Ancona 15:00

S. N. Notaresco - Isernia 15:00

Sambenedettese - Sora 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Cassino - Ilvamaddalena 14:30

Atl. Lodigiani - Sarnese 15:00

Guidonia - Anzio Calcio 1924 15:00

Olbia - Cynthialbalonga 15:00

Sarrabus Ogliastra - Terracina 15:00

Trastevere Calcio - Atletico Uri 15:00

Puteolana - Savoia 15:30

Paganese - Gelbison 17:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Acerrana - Fidelis Andria 15:00

Brindisi - ASD Ugento 15:00

Costa D'Amalfi - Matera 15:00

Gravina - Ischia 15:00

Casarano - Manfredonia 15:30

Citta di Fasano - Nocerina 15:30

Palmese 1914 - Francavilla 15:30

Virtus Francavilla - Angri 16:00

Martina Calcio - A.C Nardò 17:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Pompei - Reggina 15:00

Sambiase - Enna 15:00

Siracusa - Scafatese 15:00

Vibonese - Licata 15:00

Castrumfavara - Igea Virtus 15:30

Locri 1909 - S. Agata 15:30

Nissa - AS Acireale 15:30

Sancataldese - USD Ragusa 15:30



NORVEGIA ELITESERIEN

Brann - Tromsø 14:30

Haugesund - Strömsgodset 17:00

Kristiansund - Bryne 17:00

Sandefjord - Molde 17:00

Sarpsborg 08 - Vålerenga 17:00

Viking - KFUM Oslo 19:15



OLANDA EREDIVISIE

Waalwijk - Heracles 12:15

G.A. Eagles - Utrecht 14:30

Sparta Rotterdam - Nijmegen 14:30

Ajax - Breda 16:45



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Gil Vicente - Moreirense 16:30

Nacional - Estrela 19:00

FC Porto - Benfica 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Teplice - Jablonec 13:00

Mlada Boleslav - Dukla Praga 15:30

Plzen - Slovacko 18:30



ROMANIA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

FC Hermannstadt - Gloria Buzau 12:30



ROMANIA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Rapid Bucarest - Din. Bucuresti 20:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Dynamo Makhachkala - Khimki 13:00

FK Rostov - Sp. Mosca 15:30

CSKA Mosca - Din. Mosca 18:30



SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 - Partizan 15:00

Stella Rossa - OFK Belgrado 17:00

Jedinstvo U. - Napredak 19:30



SPAGNA LALIGA

Las Palmas - Real Sociedad 14:00

Siviglia - Atl. Madrid 16:15

Valladolid - Getafe 18:30

Villarreal - Ath. Bilbao 21:00



SPAGNA LALIGA2

Saragozza - Mirandes 14:00

Levante - Racing Santander 16:15



SUDAFRICA PREMIERSHIP

Cape Town City - Sekhukhune 17:30



SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm - Norrkoping 14:00

Brommapojkarna - Hammarby 14:00

Degerfors - Värnamo 16:30

Mjallby - GAIS 16:30



SVEZIA SUPERETTAN

Umeå - Trelleborg 13:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

St. Gallen - Servette 14:15

Basilea - Lugano 16:30

Grasshoppers - Luzern 16:30



TURCHIA SUPER LIG

Alanyaspor - Bodrumspor 12:30

Hatayspor - Eyupspor 15:00

Fenerbahce - Trabzonspor 18:00