Risultati calcio live 6 dicembre 2018

Ultima giornata infrasettimanale di Coppa Italia con il derby tra Genoa e Virtus Entella. Nella notte i primi risultati con tre successi casalinghi

Giovedì 6 dicembre con diverse partite in cantiere. Il quadro si è aperto nella notte con alcune sfide in Sud America. In Bolivia successo di misura del Sucre sul The Strongest alle reti tutte nella ripresa di Andia e Diaz con rete della speranza al 90mo di Escobar con ben sette minuti di recupero. In Messico invece è Monterrey a battere Cruz Azul in Primera Division mentre nella super finale in Venezuela poker del Zamora sul Lara. Si scatena Romero, autore di una tripletta mentre allo scadere ciliegina sulla torta la rete di Osorio. Nel corso della giornata ultime due sfide di Coppa Italia con il derby Genoa – Entella in primo piano mentre in serata Torino sfiderà il Sudtiror. Entrambe le gare avranno anche il supporto della nostr cronaca live. Si gioca anche in Turchia con la Coppa e in Copa del Rey in Spagna ma andiamo a vedere il quadro completo delle partite da noi selezionate con tutti i risultati aggiornati in tempo reale.

