Semifinali della competizione con Italia e Spagna in campo, si gioca anche la Copa Federacion in Spagna e la Champions League donne. Successo casalingo del Corinthians nella Serie A brasiliana

Mercoledì 6 ottobre all’insegna della UEFA Nations League con la semifinale tra Italia e Spagna che seguiremo da vicino con il supporto della cronaca in diretta. In Italia c’è in programma solo una partita di Serie D mentre tra le altre competizioni ricordiamo soprattutto la Copa Federacion in Spagna e quattro incontri di Champions League donne con la trasferta della Juventus contro il Servette. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale di oggi, diamo spazio alle squadre che devono scendere in campo.

Partiamo dalla Serie A brasiliana dove il Corinthians ha superato 3-1 il Bahia: ospiti in avanti grazie a un rigore trasformato da Gilberto al 33′ quindi il doppio giallo a Araujo de Oliveira e il pareggio sempre su rigore di Guedes allo scadere di tempo. Nella ripresa fissano il risultato prima Cantillo al 7′ quindi Jo al 24′. Nella Primera Division in Cile 1-0 de La Serena in casa della Nublense grazie a una rete di Benitez al 16′ mentre nella Supercoppa in Colombia 2-1 esterno del Santa Fe sull’America De Cali. Nella Canadian Premier League finisce senza reti tra Valour e Cavalry mentre nella Copa Paraguay 2-1 casalingo dell’Olimpia Asuncion sulla Resistencia. Nella K League 1 colpo esterno per 1-0 del Gangwon sull’Incheon mentre nella Segunda Division in Uruguay 3-0 tra le mura amiche del Racing Montevideo sul Rocha.

FIFA > Amichevoli 2021 > Ottobre



17:00 Giordania - Malesia 0-0 *



18:00 Bahrain - Curaçao



FIFA > Freundschaft Vereine 2021 > Kalenderwoche



13:00 Wolfsburg - Amburgo 4-1



15:30 RB Leipzig - Śląsk Wrocław 1-2 *



17:30 1. FC Union Berlin - FC St. Gallen



FIFA > U19 Amichevoli 2021 > Ottobre



12:00 Svizzera - Bulgaria 4-0



16:00



Olanda - Portogallo

Francia - Inghilterra



18:00 Slovacchia - Germania



FIFA > U16 Amichevoli 2021 > Ottobre



15:00 Austria - Italia



UEFA > Nations League A 2020/2021 > Semifinali



20:45 Italia - Spagna



UEFA > Femminile Champions League 2021/2022 > Gruppo A



18:45 Servette FCCF - Juventus



21:00 Chelsea FC Women - VfL Wolfsburg



UEFA > Femminile Champions League 2021/2022 > Gruppo B



18:45 WFC Zhytlobud-1 Kharkiv - Real Madrid



21:00 Breiðablik - Paris Saint-Germain



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 3



15:30 Austria - Estonia



20:00 Bielorussia - Ungheria



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 5



12:00 Ucraina - Malta 4-2



18:00 Finlandia - Polonia



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 10



13:00 Norvegia - Kosovo



16:00 Galles - Georgia



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 12



15:30



Italia - Lituania

Islanda - Slovenia



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 13



15:00 Irlanda del Nord - Danimarca



18:00 Repubblica Ceca - Kazakhstan



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 1



11:00 Turchia - Malta 6-1



16:00 Montenegro - Danimarca



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 3



11:00 Azerbaijan - Norvegia rinv.



18:00 Belgio - Lussemburgo



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 9



11:00 Isole Faer Oer - Slovenia 0-8



18:30 Austria - Kosovo



Bosnia-Herzegovina > Kup BiH 2021/2022 > 1. Giornata



15:00



Sloboda Novi Grad - Leotar Trebinje

Zvijezda 09 Bijeljina - Velež Mostar

FK Krupa - Zvijezda Gradačac



Brasile > Série A 2021



02:30 Corinthians SP - Bahia - BA 3-1



Brasile > Série B 2021



00:00 Avaí - SC - Ponte Preta 1-1



02:30 Náutico - PE - Goiás 3-2



21:00 Brasil de Pelotas - RS - Operário Ferroviário - PR



Canada > Premier League 2021



02:00 Valour FC - Cavalry FC 0-0



Cile > Primera División 2021



01:30 Ñublense - La Serena 0-1



Colombia > Primera B 2021 Clausura



21:00 Tigres FC - Real Cartagena



Corea del Sud > K League 1 2021



12:00 Incheon United - Gangwon FC 0-1



Danimarca > Reserveligaen 2021/2022 Efterår



13:00 Randers FC II - Viborg FF II



Ecuador > Serie B 2021



22:00 Liga de Portoviejo - Chacaritas FC



Estonia > Eesti Karikas 2021/2022 > 3. Giornata



18:00 Pärnu JK - Tabasalu JK



Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Süd



16:45 VfB Oldenburg - SSV Jeddeloh II 0-0 *



Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022



19:00



VfB Auerbach - 1. FC Lok Leipzig

TeBe Berlin - Energie Cottbus

Hertha BSC II - FC Carl Zeiss Jena



Germania Halberstadt - VSG Altglienicke rinv.



Germania > Regionalliga West 2021/2022



19:30



VfB Homberg - SV 19 Straelen

KFC Uerdingen 05 - Sportfreunde Lotte



Giappone > J3 League 2021



12:00 Vanraure Hachinohe - Kataller Toyama 0-1



Guatemala > Liga Nacional 2021/2022 Apertura



19:00 Comunicaciones - Xelaju MC



Italia > Serie D Girone A 2021/2022



15:00



Bra - Fossano Calcio

Asti - Chieri

Citta di Varese - Gozzano

Vado - Caronnese

Derthona - Borgosesia

Imperia - Novara

Sanremese - Casale

SC Ligorna 1922 - Lavagnese

RG Ticino - PDHAE

Sestri Levante - Saluzzo



Italia > Serie D Girone B 2021/2022



15:00



US Breno - Folgore Caratese

Brusaporto - Franciacorta

Castellanzese - Ciserano

AC Crema - Vis Nova Giussano

AC Calvina Sport - Real Calepina

Legnano - Sona

Pontisola - Villa d'Almè

SG City Nova - AC Leon

USD Casatese - Caravaggio

Olginatese - GS Arconatese 1926



Italia > Serie D Girone D 2021/2022



15:00



Prato - Athletic Carpi

Sammaurese Calcio - Aglianese Calcio

Forlì - Rimini

Bagnolese - Ghivizzano Borgo

Ravenna Calcio - Lentigione Calcio

Real Forte Querceta - Mezzolara

Borgo San Donnino - Correggese

ASD Sasso Marconi 1924 - Seravezza

Progresso - AC Fanfulla 1874

SS Tritium 1908 - ASC Alcione



Italia > Serie D Girone F 2021/2022



15:00



Castelnuovo Vomano - Fano

Sambenedettese - US Recanatese



Italia > Serie D Girone H 2021/2022



15:00



Team Altamura - Lavello

Bisceglie - Casertana

Casarano - Audace Cerignola

Città di Fasano - Mariglianese

FBC Gravina - ACD Nardò

Sporting Fulgor Molfetta - US Bitonto

Rotonda - ASG Nocerina

San Giorgio-Sedico - FC Francavilla

Sorrento - Brindisi

ASD SS Nola 1925 - Virtus Matino



Italia > Serie D Girone I 2021/2022



15:00



Biancavilla - Gelbison

US Castrovillari - Portici 1906

FC Messina - Calcio Cittanovese

Giarre - Lamezia Terme

Licata - ASD San Luca

Rende - Città Di S. Agata

Sancataldese Calcio - Cavese

Santa Maria Cilento - Paternó

Trapani - Acireale

ASD Troina - Aversa Normanna



Messico > Liga de Expansión 2021/2022 Apertura



02:05 Venados FC - Alebrijes de Oaxaca 1-1



04:05 CF Monterrey II - Coyotes de Tlaxcala 4-1



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021



19:00 Tromsdalen UIL - IF Fløya



Repubblica Ceca > Pohár FAČR 2021/2022 > 3. Giornata



15:30



FK Dukla Praha - České Budějovice 1-2 *

FK Varnsdorf - FC Zbrojovka Brno 1-2 *



Singapore > Premier League 2021



13:45 Balestier Khalsa - Hougang United 3-2



Slovacchia > Slovensky Pohar 2021/2022 > 3. Giornata



15:00 MFK Dolný Kubín - Tatran Liptovský Mikuláš



Turchia > 2. Lig Beyaz 2021/2022



13:00 Uşakspor - 24 Erzincanspor 1-0



14:00



Ankara Demirspor - Zonguldak Kömürspor 2-2

Kırşehir Belediyespor - 1922 Konyaspor 1-2



14:30



Aydın Nazilli BS - Bucaspor 1-0

Pendikspor - Tarsus Idman Yurdu 3-2



18:00



Akhisar Belediyespor - Ispartaspor

Eskişehirspor - Kastamonuspor non disputa

Karacabey Belediyespor - Amed SK

Şanlıurfaspor - Pazarspor



Turchia > 2. Lig Kırmızı 2021/2022



13:30



Adıyamanspor - Niğde Anadolu FK 0-1

Kahramanmarasspor - Çorum FK 0-2

Sivas Belediyespor - Sarıyer SK 3-0



14:00 Etimesgut Belediyespor - Bayburt İl Özel İdare 0-2



14:30



Ergene Velimeşe - Ankaraspor 0-3

Serik Belediyespor - Bodrum Belediye 2-1

Turgutluspor - Vanspor AS 1-3



18:00



Afjet Afyonspor - Inegölspor

Diyarbekirspor - Hekimoğlu Trabzon

Sakaryaspor - Somaspor



Uruguay > Segunda División 2021



02:00 Racing - Rocha 3-0