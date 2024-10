Risultati calcio live, domenica 6 ottobre 2024: focus sulla Serie A

Si parte dal lunch match Juventus-Cagliari, big match Fiorentina-Milan. Successo per Flamento e Cuiaba in Brasile

Questa ricca giornata di calcio si è aperta nella notte in particolare con il campionato di Serie A brasiliano. Il programma di domenica 6 ottobre si è dunque aperto con quattro incontri. Due successi il primo del Flamengo sul Bahia per 2-0: al 35′ del primo tempo apre le marcature Aytron Lucas, raddoppio di Alcaraz su rigore nel recupero. Stesso punteggio ma per i padroni di casa del Cuiaba contro il Sao Paulo: succede tutto nel primo tempo con la rete dopo quattro minuti di Bruno Alves e raddoppio di Clayson al 42′. Pareggiano 2-2 Corinthians e Internacional: per due volte padroni di casa avanti con Yuri Alberto dopo 3 minuti e al 28′ della ripresa ma prima Bernabei al 17′ del primo tempo quindi Ricardo Mathias nel recupero hanno portato la sfida in equilibrio. Pareggio per 1-1 tra Vasco e Juventude con botta e risposta in avvio tra Edison Carioca al 4′ e Payet all’11’.

Passiamo al Torneo Betano in Argentina dove l’Instituto ha superato 2-0 il San Lorenzo: vantaggio della squadra di casa al 40′ del primo tempo con Requena e raddoppio di Russo al 42′ della ripresa. In Cile due successi a domicilio ovvero della Nublense 2-0 sul Deportes Iquique e dell’U. de Chile sull’U. Calera 1-0. In Colombia vittoria esterna dell’Atletico Nacional sul Pasto per 2-1 mentre di misura l’Alianza sull’Once Caldas. In Costa Rica colpo in trasferta per Cartagines sull’Herediano 2-0 mentre Guanacasteca e San Carlos liquidano a domicilio rispettivamente lo Zeledon 1-0 e lo Sporting San Jose 2-0.

In Paraguay bene il Guarani che passa 2-0 in casa della Libertad mentre in Venezuela stesso punteggio ma in casa per il Puerto Cabello sull’Inter de Barinas. Nella Liga MX abbiamo una sola vittoria in trasferta dell’Atlas sul Guadalajara 3-2 mentre a domicilio vincono l’Atletico San Luis sul Monterrey 1-0, il Cruz Azul sul Necaxa 3-0 e il Tigres sul Puebla 1-0; pareggiano 1-1 Toluca-U.N.A.M. e Leon-Club America. Nella MLS in USA troviamo le vittorie esterne di Orlando City, DC United, Minnesota, Seattle Sounders e Real Salt Lake mentre nella J1 League vittoria esterna del Kobe su Kyoto per 3-2.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per la giornata odierna, spazio ai principali appuntamenti. In Serie A si parte dal lunch match delle 12.30 tra Juventus e Cagliari quindi alle ore 15 troviamo sia il derby Bologna-Parma che la sfida Lazio-Empoli. L’altra romana, la Roma gioca alle 18 in casa del Monza mentre alle 20.45 big match tra Fiorentina e Milan. In Ligue 1 spicca Nizza-PSG alle 20.45 mentre nella Liga il Barcellona fa visita all’Alaves alle ore 16.15. In Bundesliga trasferta a Francoforte per il Bayern Monaco in campo alle ore 17.30.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 6 OTTOBRE 2024

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach - SK Rapid 0-1 (Intervallo)

LASK - A. Klagenfurt 1-0 (Intervallo)

Sturm Graz - Salzburg 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE

Anderlecht - St. Liege 3-0 (Finale)

Anversa - Cercle Brugge 16:00

St. Truiden - Gent 19:15



BRASILE SERIE A BETANO

Bahia - Flamengo 0-2 (Finale)

Corinthians - Internacional 2-2 (Finale)

Cuiaba - Sao Paulo 2-0 (Finale)

Vasco - Juventude 1-1 (Finale)



BULGARIA PARVA LIGA

Spartak Varna - Lok. Sofia 16:30

Ludogorets - Lok. Plovdiv 19:00



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Guanacasteca - Zeledon 1-0 (Finale)

San Carlos - Sporting San Jose 2-0 (Finale)

Herediano - Cartagines 0-2 (Finale)

AD Santos - Alajuelense 23:00



DANIMARCA SUPERLIGA

Sonderjyske - Nordsjaelland 1-2 (*)

Viborg - Aarhus 16:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Paide - Kalju 1-1 (Finale)

Parnu JK Vaprus - Kuressaare 16:00



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Mariehamn - Inter Turku 15:30



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

HJK - Haka 17:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Heidenheim - RB Lipsia 15:30



GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Humble Lions - Harbour View 22:00

Molynes - Chapelton 22:00

Portmore - Vere United 22:00



GRECIA SUPER LEAGUE

Panserraikos - OFI Crete 0-2 (*)

Athens Kallithea - Asteras T. 16:00

Levadiakos - PAOK 19:30

Panathinaikos - Olympiakos 19:30



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Bristol City - Cardiff 16:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brighton - Tottenham 17:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Udinese U20 - Lazio U20 1-3 (Finale)



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Union Clodiense - Pro Patria 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Ligorna - Asti 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Club Milano - Pro Palazzolo 0-1 (*)

Ospitaletto - Sangiuliano City 0-2 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Brusaporto - Adriese 0-0 (*)

Dolomiti Bellunesi - Cjarlins Muzane 0-0 (*)

Luparense - Real Calepina 1-0 (*)

Montecchio Maggiore - Ciserano-Bergamo 0-0 (*)

Treviso - Lavis 3-0 (*)

Villa Valle - Este 1-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Cittadella Vis Modena - San Marino Calcio 1-0 (*)

Corticella - United Riccione 1-0 (*)

Fiorenzuola - Imolese 0-0 (*)

Lentigione - Pistoiese 0-0 (*)

Prato - Tuttocuoio 0-0 (*)

Sammaurese - Zenith Prato 0-0 (*)

SCD Progresso - Piacenza 0-0 (*)

Tau - Forlì 1-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Fezzanese - Figline 0-0 (*)

Follonica Gavorrano - Flaminia 0-0 (*)

Ghiviborgo - Orvietana 0-1 (*)

Grosseto - Sangiovannese 0-0 (*)

Montevarchi - Poggibonsi 0-0 (*)

Ostia Mare - Terranuova Traiana 0-0 (*)

San Donato - Livorno 0-0 (*)

Siena - Seravezza Pozzi 1-0 (*)

Trestina - Fulgens Foligno 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Ancona - Sora 0-0 (*)

Avezzano - Civitanovese 0-0 (*)

Fossombrone - Sambenedettese 0-1 (*)

Isernia - Teramo 0-0 (*)

L'Aquila - Fermana 0-0 (*)

Roma City - Recanatese 0-1 (*)

S. N. Notaresco - Atletico Ascoli 1-1 (*)

Vigor Senigallia - Chieti 0-1 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Sarnese - Latte Dolce 1-0 (Intervallo)

Cynthialbalonga - Ilvamaddalena 0-0 (*)

Olbia - Real Monterotondo 0-0 (*)

Paganese - Puteolana 0-0 (*)

Sarrabus Ogliastra - Cassino 0-0 (*)

Savoia - Guidonia 0-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE H

ASD Ugento - Manfredonia 0-0 (*)

A.C Nardò - Francavilla 15:30



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Igea Virtus - Akragas 0-0 (*)

Locri 1909 - Nissa 0-0 (*)

Pompei - Siracusa 0-0 (*)

Sancataldese - Sambiase 0-1 (*)

Castrumfavara - Vibonese 15:30



LETTONIA VIRSLIGA

BFC Daugavpils - RFS 16:00



LITUANIA A LYGA

Hegelmann - Dziugas Telsiai 0-0 (*)



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Arsenal Tivat - Decic 0-0 (*)

Bokelj - Jedinstvo 16:00

Mornar - Jezero 18:00

Otrant - Petrovac 18:00

Sutjeska - Buducnost 19:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

F. Voronezh - Dynamo Makhachkala 1-1 (Finale)



SERBIA SUPER LIGA

Napredak - Novi Pazar 1-1 (*)

IMT Novi Beograd - Stella Rossa 19:00

TSC - Jedinstvo U. 21:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA

Banska Bystrica - Michalovce 18:00

Dun. Streda - Zilina 18:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Primorje - Bravo 0-0 (*)

Maribor - Celje 17:30

O. Ljubljana - Koper 20:15



SUD COREA K LEAGUE 1

Pohang - Suwon FC 1-1 (Finale)

Ulsan HD - Gimcheon Sangmu 2-1 (Finale)