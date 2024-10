Elenco delle partite previste per oggi, domenica 6 ottobre 2024: alla vigilia della pausa nazionali i rossoneri sfidano la Viola per restare nelle zone nobili di classifica

Vigilia della seconda sosta delle nazionali della stagione e programma di partite come al solito ricchissimo quello offerto quest’oggi domenica 6 ottobre. Si scenderà in campo in Serie A, in Serie B, nei campionati minori del nostro Paese, così come negli altri top cinque tornei continentali. Andiamo, pertanto, a fare il consueto punto della situazione sul calcio nostrano per poi compiere una panoramica più ampia su quello estero.

Partiamo dunque con la nostra analisi dalla Serie A, dove è di scena un programma di ben cinque partite valide per il settimo turno, che anticiperanno, come già detto, uno stop di due settimane a causa della pausa nazionali. Andando in ordine cronologico, troviamo innanzitutto il lunch match delle 12.30 dell’Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari. A poco più di tre giorni di distanza dall’impresa di Lipsia, una delle più belle prove della storia juventina considerata la rimonta di due reti in 10 uomini, la Vecchia Signora torna a concentrarsi sul campionato con la missione di mantenere l’andatura tenuta nelle due ultime uscite. Sarà fondamentale ottenere l’intera posta in palio per evitare potenziali fughe della capolista Napoli, distante ora quattro lunghezze, e continuare ad orbitare al vertice.

Per i bianconeri guai sottovalutare la squadra sarda

Occhio però a sottovalutare la squadra sarda, galvanizzata di fatto dalla prima vittoria stagionale conquistata in quel di Parma. Un successo che ha permesso ai rossoblu di respirare temporaneamente, rilanciandosi così dai bassifondi di classifica. Ora però ci sarà da tenere il ritmo e per farlo mister Nicola si affiderà nuovamente al 4-2-3-1, con Viola più di Gaetano tra le linee insieme a Zortea e Luvumbo. Piccoli agirà da centravanti, mentre in mediana Marin insidia Makoumbou. Dall’altra parte bruttissime notizie dall’infermeria per il tecnico Thiago Motta, che dovrà fronteggiare le pesanti assenze di Bremer (stagione finita) e di Nico Gonzalez. In difesa spazio dunque a Danilo. Fagioli e McKennie viaggiano verso la conferma in mezzo al campo, così come Conceiçao e Vlahovic in zona offensiva.

Derby emiliano al Dall’Ara

Alle 15 sono invece in programma due incontri: quello del Dall’Ara tra Bologna e Parma e quello dell’Olimpico tra Lazio ed Empoli. Focus iniziale sul derby emiliano, dove entrambe le formazioni vanno a caccia di punti per risalire la china della graduatoria. E’ stato il Bologna, in particolare, visto anche il rendimento della scorsa stagione, a deludere di più tra le due in questo primo scorcio di campionato, avendo di fatto raccolto solo pareggi. I rossoblù hanno chiuso in parità quattro delle sei partite finora disputate in Serie A e, più in generale, tutti gli ultimi sei match giocati al Dall’Ara. Certo, la Champions League sta togliendo più energie del previsto, ma adesso non ci sarà più tempo per gli inciampi: l’obiettivo è infatti migliorare la quattordicesima piazza occupata prima della sosta.

Anche i ducali hanno bisogno tuttavia di dimenticare un settembre “nero” nel quale è arrivato un solo punto. Risultati dovuti anche a prestazioni difensive piuttosto scialbe e a ben 7 gol subiti in quattro match. Bisognerà dunque ritrovare lo spirito delle prime tre giornate per uscire da questa mini crisi. Capitolo formazioni. Occhio al possibile turnover per l’allenatore dei felsinei Italiano, che potrebbe affidarsi a Iling Jr e Castro in avanti dopo le fatiche di Liverpool. Possibile rivoluzione anche dall’altro lato, con mister Pecchia che starebbe riflettendo su come disporre la nuova linea difensiva: a perdere il posto potrebbe essere Osorio. Bernabè ancora in mediana, ok a Hernani nel terzetto di trequartisti con Man e Mihaila.

All’Olimpico per confermare la performance in Europa League

Passando all’altra gara citata, archiviata la bella e convincente vittoria in Europa League contro il Nizza, la Lazio si prepara a chiudere questo mini ciclo di gare prima della sosta al meglio, provando a regalare ai propri tifosi un’altra affermazione. E’ stato molto positivo l’ultimo periodo vissuto dai biancocelesti, e ciò anche alla luce del successo maturato in casa del Torino una settimana fa. Se i capitolini se la passano bene, ancora meglio stanno tuttavia i toscani.

L’Empoli è infatti assieme alla Juve l’unica squadra ancora imbattuta in questa stagione grazie anche a un cammino pressoché perfetto in trasferta, fatto di due vittorie e un pareggio. Per questi motivi mister D’Aversa dovrebbe confermare l’undici titolare visto nell’ultima giornata. L’unico dubbio è legato alle condizioni di Fazzini, ancora non al meglio. Pochi ballottaggi anche per il tecnico dei biancocelesti Baroni, che sembrerebbe orientato a riproporre Isaksen nel trio dietro Castellanos. Marusic insidia Lazzari, mentre a centrocampo Castrovilli si candida per una maglia dal 1’ al posto di Rovella.

Giallorossi a Monza per cancellare la prova In EL

Alle 18 troviamo poi in agenda la gara dello U-Power Stadium tra Monza e Roma. A confronto due compagini in difficoltà sia di classifica che risultati. A dire il vero chi ha dimostrato di avere più problemi sono stati di sicuro i biancorossi, ancora a secco di vittorie fin qui, il cui l’imperativo resta quello di rimettersi in carreggiata e di iniziare a far punti per allontanarsi dagli ultimi posti. Situazione non facile neanche in casa giallorossa: dall’arrivo di Juric in panchina i Lupi hanno raccolto due successi, ma la sconfitta maturata giovedì in casa dell’Elfsborg in Europa League ha di fatto riacceso la contestazione della piazza e le polemiche sopite.

Servirà anche in questo caso un deciso cambio di rotta e soprattutto conferire una precisa identità alla squadra, ad oggi smarrita. Scelte di formazioni quasi obbligate per il tecnico dei brianzoli Nesta: in avanti Djuric sarà sostenuto da Caprari e Maldini, a centrocampo invece Pessina potrebbe tornare al centro del reparto in coppia con Bondo. Sponda Roma, Juric schiererà invece in difesa il trio formato da Mancini, Ndicka e Angeliño. Sugli esterni via libera a Celik e a El Shaarawy. In attacco, Soulé e Baldanzi agiranno alle spalle del gigante ucraino Dovbyk.

Big match al Franchi per chiudere la 7° giornata

Il fitto programma di giornata verrà chiuso alle 20.45 dal big match di giornata del Franchi tra Fiorentina e Milan. I rossoneri di Paulo Fonseca sognano il quarto trionfo consecutivo in campionato per irrobustire una posizione di classifica che li vede attualmente militare nei piani altissimi, ma soprattutto per mettersi alle spalle un percorso non iniziato al meglio in Champions. Brucia infatti il secondo k.o in altrettante gare arrivato in settimana contro il Bayer Leverkusen. La seconda disfatta di fila dopo quella con il Liverpool, che ad oggi impedirebbe ai meneghini di accedere al turno successivo.

Reduce da una settimana europea decisamente più positiva è però anche la Viola, che proverà a bissare il trionfo double face sui gallesi del The New Saints e ad aumentare il bottino di sette punti raccolti finora. In ottica formazioni, i toscani dovranno fare i conti con le pesanti assenze di Pongracic e di Mandragora. Per il resto a centrocampo dovrebbero rivedersi per i volti nuovi Cataldi e Bove, mentre in avanti scaldano i motori Gosens e i trequartisti Colpani e Gudmundsson. In casa Milan di nuovo titolari Emerson Royal e Pavlovic. Il nuovo acquisto Fofana formerà assieme a Reijnders la cerniera di centrocampo, in attacco probabile la soluzione del doppio centravanti con Morata e Abraham.

Derby lombardo in Serie B

Scendiamo di categoria. In via di conclusione nel pomeriggio c’è anche l’ottava giornata di Serie B. Cinque i match in palinsesto alle ore 15. Riflettori puntati innanzitutto sul derby lombardo Mantova-Brescia, partita da cui le Rondinelle vorranno strappare l’intera posta per restare in scia della capolista Pisa. Interessanti sono poi anche i match tra Palermo e Salernitana e Cremonese e Bari: chi riuscirà ad aggiudicarsi i tre punti aggancerà momentaneamente la zona play off. Catanzaro-Modena e Cosenza–Südtirol infine a chiudere il tutto.

Scendiamo ancora di più di categoria. Aspettando gli ultimi posticipi di lunedì, prosegue anche il turno numero otto della nuova stagione di Serie C, la 66esima edizione della terza serie del calcio italiano. Tante le gare in programma nei tre gironi e tutte tra le 15 e le 19 e 30. Nel Girone A spazio a Caldiero Terme-Virtus Verona, Union Clodiense-Pro Patria, ma soprattutto al sentitissimo derby veneto Padova-L.R. Vicenza. Cinque quindi le sfide valide per il Gruppo B: Pineto-Gubbio, Torres-Arezzo, Virtus Entella-Legnago Salus, Perugia-Lucchese e Ascoli-Pescara. Sipario poi sul Girone C con Latina-Giugliano, Messina-Benevento, Casertana-Catania, Sorrento-Trapani e Turris-Audace Cerignola. Si scende in campo inoltre in Serie D e nel campionato Primavera 1.

Nizza-PSG in Ligue 1

Terminate le gare da prendere in analisi nei campionati minori italiani, passiamo ora alla disamina delle partite dei principali tornei continentali. Partiamo dalla Premier League: tre gli incontri in programma nel massimo campionato britannico e valide per la settima giornata. Alle 15 via libera a Chelsea-Nottingham Forest e ad Aston Villa-Manchester United, mentre alle 17.30 di scena c’è Brighton-Tottenham.

Parentesi Germania e Bundesliga. Anche in questo caso sono tre i match in agenda, ma validi per il sesto turno: alle 15 troviamo Heidenheim-RB Lipsia, mentre in simultanea alle 17.30 si giocheranno Eintracht Francoforte-Bayern Monaco e Stoccarda-Hoffenheim.

Il Barcellona nella tana dell’Alaves

Sguardo ora alla Liga. Sipario sulla giornata numero otto del massimo campionato spagnolo con quattro match in palinsesto dalle 14 alle 21: Girona-Athletic Bilbao, Alavés-Barcellona, Real Sociedad-Atletico Madrid, ma soprattutto l’infuocato “Derbi sevillano” tra Siviglia e Betis.

Trasferiamoci a questo punto in Francia e in Ligue 1. Cinque le gare in tal caso volte a chiudere dalle 15 alle 20.45 la settima giornata della nuova annata: Lione-Nantes, Brest-Le Havre, Reims-Montpellier, Strasburgo-Lens e Nizza-Paris Saint Germain.

Breve disamina sull’ Eredivisie. Termina il turno numero otto del massimo campionato olandese con cinque incontri in agenda dalle 12.15 alle 20: G:A Eagles-Heracles, Feyenoord-Twente, Heerenveen-Zwolle, Ajax-Groningen e Fortuna Sittard-AZ Alkmaar.

Parte conclusiva della nostra rassegna in cui ci occupiamo come sempre di partite per squadre di club nord e sudamericane. Nella notte e in tarda serata in evidenza c’è il consueto ricco palinsesto di partite: si scende in campo negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, in Brasile, in Argentina, oltre che in molti altri campionati panamericani.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

Fiorentina-Milan

BUNDESLIGA

17.30

LIGA

16.15

Alaves-Barcellona

LIGUE 1

20.45

Nizza-PSG

SERIE B

15.00

Catanzaro-Modena

Cosenza-Sudtirol

Cremonese-Bari

Mantova-Brescia

Palermo-Salernitana

LEGA PRO

12.30

Latina-Giugliano

15.00

17.30

Caldiero Terme-Virtus Verona

Perugia-Lucchese

Turris-Audace Cerignola

Union Clodiense-Pro Patria

Virtus Entella-Legnago Salus

19.30

Ascoli-Pescara

SERIE D

15.00

Ancona-Sora

Desenzano-Varesina

Ospitaletto-Sangiuliano City

Nocerina-Fidelis Andria

Paganese-Puteolana

Pro Sesto-Breno

Reggina-Acireale

Tau-Forlì

Vigor Senigallia-Chieti

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 6 ottobre 2024

ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Teuta – Tirana 19:00

Vllaznia – AF Elbasani 19:00

ARGENTINA TORNEO BETANO

Instituto – San Lorenzo 01:00

Independiente – Dep. Riestra 20:00

Talleres Cordoba – Belgrano 21:30

AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach – SK Rapid 14:30

LASK – A. Klagenfurt 14:30

Sturm Graz – Salzburg 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Anderlecht – St. Liege 13:30

Anversa – Cercle Brugge 16:00

Club Brugge – Royale Union SG 18:30

St. Truiden – Gent 19:15

BRASILE SERIE A BETANO

Bahia – Flamengo 00:00

Corinthians – Internacional 00:00

Cuiaba – Sao Paulo 00:00

Vasco – Juventude 02:00

BULGARIA PARVA LIGA

Hebar – Botev Vratsa 14:00

Spartak Varna – Lok. Sofia 16:30

Ludogorets – Lok. Plovdiv 19:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Valour – Forge 20:00

York Utd – Atl. Ottawa 23:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Nublense – Deportes Iquique 01:00

U. De Chile – U. Calera 02:00

Palestino – Coquimbo 17:30

O’Higgins – U. Catolica 20:00

U. Espanola – Huachipato 22:30

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Pasto – Atl. Nacional 01:20

Alianza – Once Caldas 03:30

Ind. Medellin – La Equidad 22:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Guanacasteca – Zeledon 00:00

San Carlos – Sporting San Jose 03:00

Herediano – Cartagines 04:00

AD Santos – Alajuelense 23:00

CROAZIA HNL

Varazdin – Din. Zagabria 16:00

Hajduk Split – Sibenik 18:30

DANIMARCA SUPERLIGA

Randers – Lyngby 14:00

Sonderjyske – Nordsjaelland 14:00

Viborg – Aarhus 16:00

Brondby – Midtjylland 18:00

Silkeborg – FC Copenhagen 20:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Paide – Kalju 13:30

Parnu JK Vaprus – Kuressaare 16:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Mariehamn – Inter Turku 15:30

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

HJK – Haka 17:30

FRANCIA LIGUE 1

Lione – Nantes 15:00

Brest – Le Havre 17:00

Reims – Montpellier 17:00

Strasburgo – Lens 17:00

Nizza – PSG 20:45

GALLES CYMRU PREMIER

Briton Ferry – TNS 15:30

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig – Hannover 13:30

Dusseldorf – Amburgo 13:30

Magdeburg – Furth 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Heidenheim – RB Lipsia 15:30

Francoforte – Bayern 17:30

Stoccarda – Hoffenheim 19:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

SGS Essen D – Eintracht Frankfurt D 14:00

Hoffenheim D – Brema D 18:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Humble Lions – Harbour View 22:00

Molynes – Chapelton 22:00

Portmore – Vere United 22:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kyoto – Kobe 07:00

Iwata – Hiroshima 09:00

Verdy – Shonan 09:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Panserraikos – OFI Crete 15:00

Athens Kallithea – Asteras T. 16:00

Levadiakos – PAOK 19:30

Panathinaikos – Olympiakos 19:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Bristol City – Cardiff 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Aston Villa – Manchester Utd 15:00

Chelsea – Nottingham 15:00

Brighton – Tottenham 17:30

IRLANDA PREMIER DIVISION

Shamrock Rovers – Shelbourne 18:45

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Beer Sheva – Hapoel Jerusalem 19:15

Netanya – M. Tel Aviv 19:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Juventus U20 – Fiorentina U20 10:45

Udinese U20 – Lazio U20 11:00

Bologna U20 – Milan U20 13:00

Genoa U20 – Sassuolo U20 15:00

Monza U20 – Atalanta U20 15:00

ITALIA SERIE A

Juventus – Cagliari 12:30

Bologna – Parma 15:00

Lazio – Empoli 15:00

Monza – Roma 18:00

Fiorentina – Milan 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Lazio D – Sassuolo D 12:05

Napoli D – Milan D 14:30

ITALIA SERIE B

Catanzaro – Modena 15:00

Cosenza – Südtirol 15:00

Cremonese – Bari 15:00

Mantova – Brescia 15:00

Palermo – Salernitana 15:00

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Padova – L.R. Vicenza 15:00

Caldiero Terme – Virtus Verona 17:30

Union Clodiense – Pro Patria 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Pineto – Gubbio 15:00

Torres – Arezzo 15:00

Entella – Legnago Salus 17:30

Perugia – Lucchese 17:30

Ascoli – Pescara 19:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Latina – Giugliano 12:30

ACR Messina – Benevento 15:00

Casertana – Catania 15:00

Sorrento – Trapani 15:00

Turris – Audace Cerignola 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Albenga – Derthona FbC 15:00

Bra – Chisola 15:00

Cairese – Lavagnese 15:00

Citta di Varese – Fossano 15:00

Gozzano – NovaRomentin 15:00

Imperia – Saluzzo 15:00

Ligorna – Asti 15:00

Sanremese – Borgaro 15:00

Vogherese – Vado 15:00

Chieri – Oltrepo 16:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Castellanzese – USD Casatese 15:00

Ciliverghe Mazzano – Sondrio 15:00

Club Milano – Pro Palazzolo 15:00

Crema – Arconatese 15:00

Desenzano – Varesina 15:00

Folgore Caratese – Chievo 15:00

Ospitaletto – Sangiuliano City 15:00

Pro Sesto – Breno 15:00

Sant’Angelo – Fanfulla 15:00

Vigasio – Magenta 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Brian Lignano – Portogruaro 15:00

Brusaporto – Adriese 15:00

Calvi Noale – Bassano 15:00

Caravaggio – Campodarsego 15:00

Chions – Mestre 15:00

Dolomiti Bellunesi – Cjarlins Muzane 15:00

Luparense – Real Calepina 15:00

Montecchio Maggiore – Ciserano-Bergamo 15:00

Treviso – Lavis 15:00

Villa Valle – Este 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Cittadella Vis Modena – San Marino Calcio 15:00

Corticella – United Riccione 15:00

Fiorenzuola – Imolese 15:00

Lentigione – Pistoiese 15:00

Prato – Tuttocuoio 15:00

Ravenna – Sasso Marconi 15:00

Sammaurese – Zenith Prato 15:00

SCD Progresso – Piacenza 15:00

Tau – Forlì 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Fezzanese – Figline 15:00

Follonica Gavorrano – Flaminia 15:00

Ghiviborgo – Orvietana 15:00

Grosseto – Sangiovannese 15:00

Montevarchi – Poggibonsi 15:00

Ostia Mare – Terranuova Traiana 15:00

San Donato – Livorno 15:00

Siena – Seravezza Pozzi 15:00

Trestina – Fulgens Foligno 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Ancona – Sora 15:00

Avezzano – Civitanovese 15:00

Castelfidardo – Termoli 15:00

Fossombrone – Sambenedettese 15:00

Isernia – Teramo 15:00

L’Aquila – Fermana 15:00

Roma City – Recanatese 15:00

S. N. Notaresco – Atletico Ascoli 15:00

Vigor Senigallia – Chieti 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Gelbison – Atletico Uri 14:30

Sarnese – Latte Dolce 14:30

Atl. Lodigiani – Trastevere Calcio 15:00

Cynthialbalonga – Ilvamaddalena 15:00

Olbia – Real Monterotondo 15:00

Paganese – Puteolana 15:00

Sarrabus Ogliastra – Cassino 15:00

Savoia – Guidonia 15:00

Terracina – Anzio Calcio 1924 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

ASD Ugento – Manfredonia 15:00

Brindisi – Palmese 1914 15:00

Martina Calcio – Costa D’Amalfi 15:00

Nocerina – Fidelis Andria 15:00

A.C Nardò – Francavilla 15:30

Virtus Francavilla – Acerrana 15:30

Citta di Fasano – Casarano 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Igea Virtus – Akragas 15:00

Locri 1909 – Nissa 15:00

Pompei – Siracusa 15:00

Reggina – AS Acireale 15:00

Sancataldese – Sambiase 15:00

Scafatese – Paternò 15:00

USD Ragusa – Licata 15:00

Castrumfavara – Vibonese 15:30

S. Agata – Enna 16:00

LETTONIA VIRSLIGA

Tukums 2000 – Metta 14:00

BFC Daugavpils – RFS 16:00

LITUANIA A LYGA

Hegelmann – Dziugas Telsiai 15:00

Suduva – Transinvest 17:25

MAROCCO BOTOLA PRO

Difaa El Jadidi – Safi 17:00

Raja Casablanca – Renaissance Zemamra 19:00

Tanger – FAR Rabat 19:00

Berkane – FUS Rabat 21:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Arsenal Tivat – Decic 15:00

Bokelj – Jedinstvo 16:00

Mornar – Jezero 18:00

Otrant – Petrovac 18:00

Sutjeska – Buducnost 19:00

OLANDA EREDIVISIE

G.A. Eagles – Heracles 12:15

Feyenoord – Twente 14:30

Heerenveen – Zwolle 14:30

Ajax – Groningen 16:45

Sittard – Alkmaar 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Libertad – Guarani 02:00

2 de Mayo – Tacuary 22:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Slask – Cracovia 14:45

Pogon Szczecin – Piast 17:30

Jagiellonia – Legia 20:15

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Farense – Estoril 16:30

Guimaraes – Boavista 16:30

Nacional – Benfica 19:00

FC Porto – Braga 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Plzen – Pardubice 13:00

Mlada Boleslav – Ostrava 15:30

Sigma Olomouc – Bohemians 15:30

Slavia Praga – Sparta Praga 18:30

ROMANIA LIGA 1

FC Hermannstadt – Sepsi Sf. Gheorghe 12:30

Botosani – Rapid Bucarest 17:15

FCSB – Gloria Buzau 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

F. Voronezh – Dynamo Makhachkala 13:00

Lok. Mosca – Samara 15:30

Din. Mosca – CSKA Mosca 18:00

Krasnodar – Khimki 18:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Faetano – San Marino Academy U22 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Ross County – Celtic 13:00

Aberdeen – Hearts 16:00

Rangers – St. Johnstone 21:00

SERBIA SUPER LIGA

Napredak – Novi Pazar 14:00

IMT Novi Beograd – Stella Rossa 19:00

Sp. Subotica – Vojvodina 19:00

TSC – Jedinstvo U. 21:00

SLOVACCHIA NIKE LIGA

Banska Bystrica – Michalovce 18:00

Dun. Streda – Zilina 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Primorje – Bravo 15:00

Maribor – Celje 17:30

O. Ljubljana – Koper 20:15

SPAGNA LALIGA

Girona – Ath. Bilbao 14:00

Siviglia – Betis 18:30

SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu – Jeonbuk 08:00

Gwangju – Seoul 08:00

Incheon – Gangwon 08:00

Jeju – Daejeon 08:00

Pohang – Suwon FC 08:00

Ulsan HD – Gimcheon Sangmu 08:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Malmo FF – Värnamo 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Adana Demirspor – Samsunspor 15:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Polissya Zhytomyr – Vorskla 12:00

Shakhtar – LNZ Cherkasy 14:30

Dyn. Kyiv – Kryvbas 17:00

UNGHERIA OTP BANK LIGA

Zalaegerszeg – Ujpest 15:30

Paks – Ferencvaros 18:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Fenix – Rampla Juniors 15:00

Nacional – Penarol 21:00

Maldonado – Progreso 23:30

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Pakhtakor – Din. Samarkand 11:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – CLAUSURA

Puerto Cabello – Inter de Barinas 02:30

Dep. Tachira – Universidad Central 22:00