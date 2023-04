In Italia si parte con Salernitana-Inter quindi Lecce-Napoli e Milan-Empoli. Successo per Libertad e Corinthians in Copa Libertadores

Il programma delle partite di venerdì 7 aprile si è aperto questa notte con il calcio sudamericano. In primo piano la Copa Libertadores con quattro incontri. Successo esterno per 3-0 del Corinthians sul Liverpool M. con rete di Fabian Balbuena nel primo tempo e doppietta di Roger Guedes nella ripresa. Una rete di Gomez al 9′ del primo tempo ha deciso la sfida tra Atletico-MG e la Libertad. Botta e risposta tra Melgar e Olimpia Asuncion con reti tutte nel primo tempo: al 14′ la sblocca Paiva e pareggio sei minuto dopo di Cuesta. Finisce senza reti tra Monagas e Boca Juniors con gli ospiti che nel primo tempo sono rimasti in 10 per il rosso a Valdez e nella ripresa in 9 per il doppio giallo a Roncaglia. Nella Copa Sudamericana poker interno dell’Huracan sul Guarani ed esterno del Bragantino sul Tacuary. Vincono in trasferta 2-0 il Tolima sul Puerto Cabello e il Sao Paulo sul Tigres mentre chiudono 2-2 Magallanes e Botafogo. Nella Liga de Expansion MX 4-0 del Tapatio sul Dorados e 2-1 dell’Atlante sul Correcaminos. In A-League 3-0 del Central Coast Mariners sul Western United con reti di Cummings e Nkololo nel primo tempo e Wenzel-Halls nei minuti conclusivi. Nel pareggio per 1-1 tra Adelaide United e Sydney reti tutte nella ripresa con padroni di casa avanti grazie a Goodwin dopo 3 minuti e pareggio al 37′ della ripresa di Le Fondre. In Inghilterra per la Championship pareggio senza reti tra Millwall e Luton. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite in programma oggi ricordiamo che si giocano alcuni anticipi nei principali campionati europei. In Italia tre partite in Serie A dalle 17 con Salernitana-Inter quindi alle 19 c’è Lecce-Napoli e alle 21 Milan-Empoli. In Liga alle 21 in campo Siviglia e Celta Vigo mentre in Ligue 1 stesso orario per Lens e Strasburgo.

*: partita in corso di svolgimento



ALGERIA LIGUE 1

Arba - Magra 16:45

MC Alger - Constantine 23:30



ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Shabab - Al-Hilal 21:00



ASIA GIOCHI OLIMPICI - DONNE - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE

Thailandia D - Mongolia D 6-0 (Finale)

India D - Kyrgyzstan D 1-0 (*)



AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United - Central Coast Mariners 0-3 (Finale)

Adelaide United - Sydney FC 1-1 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Tirol - Wolfsberger 19:30



BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Azampur Uttara - Bashundara Kings 1-1 (Finale)

Fortis - Abahani Limited 0-2 (Finale)

Rahmatgonj MFS - Sheikh Jamal 0-0 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Club Brugge - Seraing 20:45



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Smorgon - Isloch 16:30



BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Plovdiv - Septemvri Sofia 18:30



CILE COPPA DEL CILE

Bories - D. Puerto Montt 18:30

Arturo Fernandez Vial - Dep. Concepcion 21:00

Deportes Rengo - Curico Unido Posticipata

Lautaro - Barnechea Posticipata

Real San Joaquin - S. Wanderers 23:00

Union Iquique - Deportes Iquique 23:30



CIPRO FIRST DIVISION - GRUPPO RETROCESSIONE

Nea Salamis - Karmiotissa 0-0 (*)



CROAZIA HNL

Slaven Belupo - Varazdin 1-0 (*)

Hajduk Split - Istra 1961 18:10



EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry - Haras El Hodood 21:15

Aswan SC - Ceramica Cleopatra 21:15



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

St. George - Sidama Bunna 1-1 (Finale)

Arba Menche - Defence Force 17:00



EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 - DONNE - QUALIFICAZIONE - ROUND 2 - LEGA B

Moldavia U19 D - Turchia U19 D 0-5 (Finale)

Malta U19 D - Faerøerne U19 D 2-4 (Finale)

Irlanda del Nord U19 D - Cipro U19 D 1-2 (Finale)

Israele U19 D - Georgia U19 D 4-0 (Finale)

Kazakistan U19 D - Estonia U19 D 0-2 (Finale)

Kosovo U19 D - Lettonia U19 D 1-0 (Finale)

Macedonia del Nord U19 D - Gibraltar U19 D 3-0 (Finale)

Andorra U19 D - Lituania U19 D 1-2 (*)



FRANCIA LIGUE 1

Lens - Strasburgo 21:00



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Millwall - Luton 0-0 (Finale)

Rotherham - West Brom 3-1 (Finale)

Blackburn - Norwich 0-1 (*)

Blackpool - Cardiff 0-0 (*)

QPR - Preston 0-0 (*)

Reading - Birmingham 1-0 (*)

Sheffield Utd - Wigan 1-0 (*)

Stoke - Bristol City 0-0 (*)

Swansea - Coventry 0-0 (*)

Watford - Huddersfield 0-0 (*)

Sunderland - Hull 18:30

Middlesbrough - Burnley 21:00



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Aluminium Arak - Esteghlal F.C. 18:00

Havadar SC - Peykan 18:00

Zob Ahan - Gol Gohar 18:00

Tractor-Sazi - Sepahan 20:00



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP - GRUPPO RETROCESSIONE

C. Rangers - Newry City 20:45

Glenavon - Dungannon 20:45

Portadown - Ballymena 20:45



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Cliftonville - Coleraine 20:45

Larne - Glentoran 20:45

Linfield - Crusaders 20:45



IRLANDA PREMIER DIVISION

Bohemians - Shamrock Rovers 20:45

Derry City - Drogheda 20:45

Dundalk - Sligo Rovers 20:45

St. Patricks - Cork City 20:45

UC Dublin - Shelbourne 20:45



ITALIA PRIMAVERA 1

Cesena U19 - Verona U19 0-1 (Finale)

Empoli U19 - Frosinone U19 1-0 (*)

Torino U19 - Sassuolo U19 18:00



ITALIA SERIE A

Salernitana - Inter 17:00

Lecce - Napoli 19:00

Milan - Empoli 21:00



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Chieri - Pinerolo 0-1 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Crema - Giana Erminio 0-2 (*)



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Metta/LU - BFC Daugavpils 3-2 (Finale)



MAROCCO BOTOLA PRO

FAR Rabat - Chabab Mohammedia 1-0 (Finale)



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Tapatio - Dorados 4-0 (Finale)

Atlante - Correcaminos 2-1 (Finale)



MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL - DONNE

Argentina D - Venezuela D 1-2 (Dopo Rigori)

Panama D - Repubblica Dominicana D 1-0 (Finale)

Grecia D - Croazia D 1-1 (Finale)

Corea del Sud D - Zambia D 5-2 (Finale)

Slovacchia D - Finlandia D 0-1 (Finale)

Australia D - Scozia D 0-1 (Finale)

Islanda D - Nuova Zelanda D 1-1 (*)

Serbia D - Bosnia-Erzegovina D 5-0 (*)

Slovenia D - Romania D 1-0 (*)

Svezia D - Danimarca D 0-0 (*)

Albania D - Macedonia del Nord D 0-1 (*)

Nigeria D - Haiti D 0-0 (*)

Ungheria D - Israele D 17:30

Estonia D - Malta D 18:00

Portogallo D - Giappone D 18:00

Bielorussia D - Russia D 19:00

Olanda D - Germania D 20:00

Austria D - Belgio D 20:30

Uruguay D - Perù D 20:30

Francia D - Colombia D 21:10



OLANDA EREDIVISIE

Groningen - Utrecht 20:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Cusco - Binacional 22:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Santa Clara - Vizela 16:30

Benfica - FC Porto 19:00

Boavista - Guimaraes 21:30



SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 - Radnicki Nis 1-0 (*)

Javor - Cukaricki 17:00

TSC Backa Topola - Vojvodina 17:00



SPAGNA LALIGA

Siviglia - Celta Vigo 21:00



SPAGNA LALIGA2

Lugo - Tenerife 18:30

Villarreal B - Malaga 21:00



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - FASE A GIRONI

Atletico-MG (Bra) - Libertad (Par) 0-1 (Finale)

Liverpool M. (Uru) - Corinthians (Bra) 0-3 (Finale)

Melgar (Per) - Olimpia Asuncion (Par) 1-1 (Finale)

Monagas (Ven) - Boca Juniors (Arg) 0-0 (Finale)



SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA - FASE A GIRONI

Huracan (Arg) - Guarani (Par) 4-1 (Finale)

Magallanes (Chi) - Botafogo RJ (Bra) 2-2 (Finale)

Puerto Cabello (Ven) - Tolima (Col) 0-2 (Finale)

Tacuary (Par) - Bragantino (Bra) 1-4 (Finale)

Tigre (Arg) - Sao Paulo (Bra) 0-2 (Finale)



SVEZIA SUPERETTAN

GAIS - Brage 2-0 (*)



TURCHIA SUPER LIG

Konyaspor - Antalyaspor 19:30



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Vorskla - Inhulets 1-0 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Turon - Olympic 0-0 (*)

Buxoro - Bunyodkor 0-1 (Intervallo)



VENEZUELA LIGA FUTVE

Hermanos Colmenarez - Universidad Central 23:00



VIETNAM V.LEAGUE 1

Nam Dinh - Khanh Hoa 1-1 (Finale)

Song Lam Nghe An - Binh Duong 1-1 (Finale)