Seconda semifinale di Euro 2020 per scoprire chi si giocherà il titolo contro l’Italia, successo dell’Argentina sulla Colombia in Copa America

Mercoledì 8 luglio in primo piano Euro 2020 con la seconda semifinale ovvero Inghilterra – Danimarca. Alle ore 21 la cronaca diretta su questo portale per scoprire chi affronterà l’Italia nella finale di domenica prossima. Tra i duelli più attesi sottolinea il sito ufficiale della competizione quella tra il bomber Harry Kane e il centrale danese Kjaer. Squadra solida quella inglese nelle precedenti partite dove ha concesso appena due tiri in porta di media a partita di contro a una nazionale che è forse andata oltre le previsioni ma che è pronta a continuare a stupire. Altro match clou del giorno ma questa volta già disputato è quello di Copa America. Successo dopo i calci di rigore dell’Argentina sulla Colombia dopo che nei tempi regolamentari c’erano state la marcature al 7′ di Lautaro Martinez su assist di Messi quindi il pari al 16′ della ripresa di Diaz su assist di Cardona. Dal dischetto argentini molto precisi con il solo errore di De Paul mentre i colombiani hanno fallito con Sanchez, Mina e Cardona. Nel corso del pomeriggio attese diverse partite valide per le qualificazioni alla prossima Champions League mentre in Italia c’è lo spareggio in Serie D tra Messina e Acireale. Prima di entrare nel dettaglio per vedere i risultati in tempo reale di oggi, spazio alle altre partite già concluse. Partiamo dalla COSAFA Cup in Africa con lo 0-0 tra Mozambico e Zimbawe e il successo esterno del Namibia sul Senegal. Passiamo all’AFC Champions League con il pareggio per 1-1 tra Pohang e Nagoya mentre nella Serie A brasiliana 2-1 del Santos sull’Athletico-PR. Nella Serie B invece vince solo CRB per 2-1 sul Botafogo RJ mentre senza reti Cruzeiro – Coritiba e Ponte Preta – Avai. Ricco cartellone per la Coppa dell’Imperatore dove vincono in trasferta Kyoto, V-Varen Nagasaki, Iwata e ancora Kusatsu dopo i supplementari, Verspah Oita e Shonan dopo i supplementari. Nella Gold Cup per le gare di qualificazione 4-1 dell’Haiti sul Bermuda e successo ai rigori del Guadeloupe sul Guatemala.

FIFA > Amichevoli 2021 > Luglio



12:00 Mozambico - Zimbabwe 0-0



15:00 Senegal - Namibia 1-2



FIFA > Freundschaft Vereine 2021 > Kalenderwoche







TSV Hartberg - AC Horsens non disputa

FC Wacker Innsbruck - FC Ingolstadt 04 non disputa

FC Lausanne-Sport - Valenciennes FC non disputa



11:00 Zagłębie Sosnowiec - MFK Karvina 1-3



12:00 Wisła Płock - Widzew Łódź 0-2



13:00 Brøndby IF - Odense BK 1-1



13:30 Augsburg - Amburgo 2-2



14:00



Sigma Olomouc - Tatran Liptovský Mikuláš 2-0

KRC Genk - AS Eupen 2-0



15:00 SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Schweinfurt 05 1-0



15:30 Hertha Berlino - MSV 1919 Neuruppin 7-0



16:00



FC Luzern - Dinamo Kiev 3-3

Sheffield Wednesday - Celtic FC 1-0 *



16:30 Hansa Rostock - FC Viktoria 1889 Berlin



17:00



Baník Ostrava - MFK Skalica

FC Sion - FC Lausanne-Sport

Lech Poznań - FC Midtjylland 1-0 *

RC Lens - Standard Liège 0-1 *

FK Mladá Boleslav - FK AS Trenčín 3-0 *

Paderborn - SV Meppen

CSA Steaua București - CS Mioveni

Deportivo Toluca - FC Juárez



17:30



Yverdon-Sport FC - Servette Genève

SK Líšeň - FK Senica 1-0 *

FK Čukarički-Stankom - FC Ashdod 0-0 *



18:00



Delbrücker SC - PSV Eindhoven

Club Brugge KV - SV Zulte Waregem

SM Caen - EA Guingamp

Sporting Charleroi - Amiens SC

Zenit St. Petersburg - Werder Bremen

TSV Hartberg - Kapfenberger SV 1919



18:30



AZ Alkmaar - TOP Oss

FC Widnau - Austria Lustenau

SSVg Velbert - VfL Bochum

Feyenoord - FC Zurigo

FC Kufstein - Karlsruher SC



19:00



Aris Saloniki - Lokomotiv Moskva

SL Benfica - Sporting Covilhã



UEFA > EURO 2020 > Semifinali



21:00 Inghilterra - Danimarca



UEFA > CL Qualificazioni 2021/2022 > 1. Giornata



18:00



Dinamo Tbilisi - Neftçi PFK

FK Bodø/Glimt - Legia Warszawa



18:30 Slovan Bratislava - Shamrock Rovers



19:00



Dinamo Zagabria - Valur Reykjavík

PFC Ludogorets Razgrad - Shakhter Soligorsk

Maccabi Haifa - FK Kairat

Malmö FF - Riga FC

KF Teuta Durrës - FC Sheriff



20:00 Connah's Quay Nomads - FC Alashkert



AFC > AFC Champions League 2021 > Gruppo G



12:00 Pohang Steelers - Nagoya Grampus 1-1



16:00 Johor Darul Ta’zim - Ratchaburi Mitr Phol 0-0 *



AFC > AFC Champions League 2021 > Gruppo H



16:00 Gamba Osaka - Tampines Rovers 8-1 *



18:00 Chiangrai United - Jeonbuk FC



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A



19:00 Cipolletti - Juventud Unida Universitario



20:00



Club Ciudad de Bolivar - Villa Mitre de Bahía Blanca

Ferro Carril Oeste de Gral. Pico - Desamparados de San Juan

Círculo Deportivo - Sansinena de Gral. Cerri

Independiente de Chivilcoy - Camioneros

Peñarol de Chimbas - Sol de Mayo de Viedma

Olimpo de Bahía Blanca - Deportivo Madryn



20:30 Estudiantes de San Luis - Huracán de Las Heras



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B



19:45 Douglas Haig - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo



20:00



Juventud Unida de Gualeguaychú - Sarmiento de Resistencia

Boca Unidos - Belgrano de San Francisco

Sportivo Las Parejas - Defensores de Pronunciamiento

Gimnasia de Concepción del Uruguay - Unión de Sunchales

Racing de Córdoba - Crucero del Norte

Chaco For Ever - Central Norte



Brasile > Série A 2021



00:30 Santos FC - Athletico Paranaense 2-1



Brasile > Série B 2021



00:00



Cruzeiro - Coritiba FC 0-0

Ponte Preta - Avaí - SC 0-0



02:30 CR Brasil - AL - Botafogo - RJ 2-1



Cile > Primera B 2021



18:30 Santa Cruz - Fernández Vial



Cina > Super League 2021







Henan Songshan Longmen - Cangzhou Mighty Lions rinv.

Guangzhou FC - Shandong Taishan rinv.



Ecuador > Serie B 2021



22:00 Cumbayá Fútbol Club - América de Quito



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Gruppe A



16:30 LDJ - Deportivo Cuenca



21:00 Macará - Técnico Universitario



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Gruppe B



18:30 LDU Quito - Espuce FC



Giappone > Emperor's Cup 2021 > 3. Giornata



11:00



Hokkaido Consadole Sapporo - V-Varen Nagasaki 1-2

Kashiwa Reysol - Kyoto Sanga FC 1-2

Vissel Kobe - Tokushima Vortis 1-0



11:30



Shimizu S-Pulse - Iwate Grulla Morioka 2-1

Honda FC - Júbilo Iwata 1-4



12:00



Ococias Kyoto AC - Verspah Oita 1-3

Sagan Tosu - Avispa Fukuoka 1-0

Kashima Antlers - Tochigi SC 3-0

Vanraure Hachinohe - Shonan Bellmare 1-2

Urawa Red Diamonds - SC Sagamihara 1-0

Juntendo University - Thespakusatsu Gunma 2-3

Oita Trinita - Fukui United 2-0



Italia > Serie D Girone I 2020/2021 Playoff > Semifinali



17:30 FC Messina - Acireale



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021



18:00 Youssoufia Berrechid - CR Khemis Zemamra



20:15 Olympique de Safi - SC Chabab Mohammédia



Nigeria > Professional League 2020/2021



17:00 Enyimba Aba - Kwara United



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021



16:00 Alta IF - Vålerenga IF II 2-2 *



16:30



Florø SK - Moss FK 0-1 *

IF Fløya - Asker SK 1-3 *



17:00 Bærum SK - IL Hødd 0-1 *



18:00 Eidsvold TF - Brattvåg IL



19:00 FK Senja - Tromsdalen UIL



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021



17:00 Skeid Fotball - Nardo FK 0-0 *



18:00



Øygarden FK - Sotra SK

SK Vard - Egersunds IK



Svezia > Svenska Cupen 2021/2022 > 1. Giornata



19:00 IFK Luleå - Umeå FC



19:30 Hvetlanda GIF - Dalstorps IF



Svezia > Division 1 Södra 2021



19:00 Tvååkers IF - Lindome GIF



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021



18:00



Linköpings FC - BK Häcken

Vittsjö GIK - Kristianstads DFF



18:30 Eskilstuna United - AIK Solna



19:00 Djurgårdens IF - Piteå IF



USA > USL Championship 2021



04:00 Orange County SC - Tacoma Defiance 0-0



22:00 Charleston Battery - Pittsburgh Riverhounds