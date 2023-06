Andata della finale tra Cagliari e Bari in Serie B, Cesena-Lecco e Pescara-Foggia in Lega Pro. Successo del Velez e dell’Instituto nella Copa Argentina

Giovedì 8 giugno in apertura il calcio sudamericano. Partiamo dalla Copa Argentina dove si sono giocate due partite valide per i 32esimi di finale. Nel primo tondo successo per 5-1 del Velez Sarsfield sul Deportivo Espanol: nel primo tempo le reti di Prestianni, Brizuela, Cabrera e Janson con quest’ultimo che realizza la sua doppietta nella ripresa quindi la rete della bandiera di Yossini. Di misura quello dell’Instituto sul Deportivo Riestra: doppietta di Adrian Martinez con un gol per tempo, prova a riaprire i giochi nel finale Alarcon. Ricco programma per la Copa Libertadores. Successo esterno per lo Sporting Cristal, 2-0 sul The Strongest. Vittoria casalinga per Argentinos Juniors (2-1 sul Liverpool M.), Ind. del Valle (3-0 sul Corinthians), Palmeiras (4-2 al Barcellona SC) e River Plate (2-0 alla Fluminense). Pareggiano 1-1 Nacional e Internacional e senza reti tra Aucas e Nublense. Nella Copa Sudamericana sempre per la fase a gironi troviamo la vittoria in trasferta dell’A. Italiano sul Blooming e i pareggi per 1-1 tra Estudiantes e Bragantino e tra Emelec e Guarani.

Spostiamoci in USA dove nella MLS troviamo il 2-0 del Dallas sul St. Louis City e lo 0-0 tra Los Angeles e Atlanta United mentre nella USL Championship senza reti tra Charleston e Detroit. Nella Championship in Canada 2-1 del Vancouver Whitecaps sul Montreal mentre per le amichevoli tra nazionali 2-0 del Messico sul Guatemala con rete di Jimenez su rigore al 14′ del primo tempo e de la Rosa al 35′ della ripresa. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo i principali appuntamenti. In Serie B si gioca l’andata della finale playoff tra Cagliari e Bari alle ore 20.30. Stesso orario per il ritorno delle due semifinali ovvero tra Cesena e Lecco e tra Pescara e Foggia. Per i Mondiali Under 20 troviamo alle ore 19.30 la semifinale Uruguay-Israele e alle 23 troviamo Italia-Corea del Sud. Spareggio in Eredivisie per la Conference League alle ore 20 tra Sparta Rotterdam e Twnte mentre in Liga 2 semifinale playoff promozione alle 21 tra Alaves ed Eibar.

