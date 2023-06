Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 8 giugno 2023: gli azzurri affronteranno la Corea del Sud, playoff in Serie B con Cagliari-Bari e in Lega Pro con le semifinali

Mondiali Under 20 in primo piano con l’Italia protagonista impegnata nella semifinale con la Corea del Sud alle ore 23. Un percorso al momento esaltante come ha riferito anche l’allenatore Carmine Nunziata alla vigilia. Un solo stop, per fortuna non letale con la Nigeria nella fase a gironi quindi da ricordare l’esordio vincente con il Brasile, la vittoria agli ottavi contro i campioni d’Europa dell’Inghilterra per poi superare la Colombia. Si tratta della terza semifinale consecutiva in questa competizione per l’Under 20. Ottimo il percorso anche dei sud coreani che non hanno mai perso al momento dominando il girone F. Rosa al completo e non ci sono diffidati visto che dopo i quarti vengono annullati. Nell’altra semifinale delle ore 19.30 si affrontano Uruguay e Israele con i sudamericani dati per favoriti.

In Italia giornata di grande pathos sia in Serie B che C. Nella cadetteria siamo arrivati all’andata della finale tra Cagliari e Bari. Molto carichi i sardi che dopo aver superato il Venezia hanno avuto la meglio del Parma grazie soprattutto alla reazione avuta nel match d’andata dallo 0-2 al 3-2. Quindi lo 0-0 in trasferta che premia la squadra di Ranieri apparsa ai più in gran spolvero. Grande il rendimento recente con 6 successi nelle ultime 7 partite e un’imbattibilità interna che permane dal mese di ottobre. I pugliesi hanno dovuto passare solo uno scoglio ma molto grande per arrivare qui. Infatti dopo l’1-0 incassato in casa del Sudtirol la squadra ha avuto la reazione giusta nella ripresa del ritorno nonostante l’uomo in meno sospinta da oltre 50mila tifosi. Nei precedenti in campionati i galletti erano passati all’Unipol nell’andata di settembre quindi inchiodati sullo 0-0 di partenza nel ritorno.

Grande incertezza anche nelle due semifinali playoff di Serie C. In Cesena-Lecco troviamo i bianconeri indubbiamente favoriti dopo aver vinto 2-1 la gara d’andata in trasferta tuttavia guai sottovalutare un avversario che dopo la sconfitta casalinga per 1-0 con il Pordenone ha fatto un grande exploit in trasferta vincendo 3-1. Si annuncia spettacolare il ritorno di Pescara-Foggia dopo il 2-2 dello Zaccheria. I biancazzurri subito sotto nel primo match hanno avuto una grande reazione ribaltando il punteggio ma i satanelli, evitando la sconfitta restano in corsa per giocarsi le chance per la finale. Non potrà contare sul supporto del proprio pubblico ma proverà a dare del filo da torcere alla squadra di Zeman.

Si gioca uno spareggio anche nella Serie A femminile con il ritorno di Pomigliano-Lazio con i locali che possono beneficiare del 2-0 esterno ottenuto nell’andata. Nella Liga 2 troviamo il ritorno di Alaves-Eibar. Si riparte dall’1-1 dell’andata e squadre che sognano la finale promozione con il Levante che ha già avuto la meglio dell’Albacete.

PLAYOFF SERIE B

20.30

MONDIALI UNDER 20

19.30

23.00

PLAYOFF SERIE C

20.30

Programma delle partite dell’8 giugno 2023

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Velez Sarsfield – Deportivo Espanol 00:10

Instituto – Dep. Riestra 02:30

AUSTRIA BUNDESLIGA – CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

A. Lustenau – Austria Vienna 17:00

CINA SUPER LEAGUE

Changchun Yatai – Shenzhen 13:35

Chengdu Rongcheng – Tianjin Jinmen Tiger 13:35

Qingdao Hainiu – Shanghai Shenhua 13:35

EGITTO PREMIER LEAGUE

Ismaily – El Gaish 18:00

Aswan SC – Arab Contractors 20:30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Arba Menche – Legetafo Legedadi 14:00

Welayta Dicha – Dire Dawa 17:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

SJK – VPS 17:15

ITALIA SERIE A FEMMINILE – SPAREGGIO

Pomigliano D – Lazio D 16:30

ITALIA SERIE B – PLAY OFF

Cagliari – Bari 20:30

ITALIA SERIE C – PLAY OFF PROMOZIONE

Cesena – Lecco 20:30

Pescara – Foggia 20:30

MONDO MONDIALI U20 – PLAY OFF

Uruguay U20 – Israele U20 19:30

Italia U20 – Corea del Sud U20 23:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – SPAREGGIO

UNAN-Managua – Chinandega 02:00

OLANDA EREDIVISIE – CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Sparta Rotterdam – Twente 20:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – FASE A GIRONI

Argentinos Jrs (Arg) – Liverpool M. (Uru) 00:00

Ind. del Valle (Ecu) – Corinthians (Bra) 00:00

Nacional (Uru) – Internacional (Bra) 00:00

Aucas (Ecu) – Nublense (Chi) 02:00

Palmeiras (Bra) – Barcellona SC (Ecu) 02:30

River Plate (Arg) – Fluminense (Bra) 02:30

The Strongest (Bol) – Sporting Cristal (Per) 04:00

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – FASE A GIRONI

Blooming (Bol) – A. Italiano (Chi) 02:00

Estudiantes (Arg) – Bragantino (Bra) 02:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CS Sfaxien – Ben Guerdane 17:30

USA MLS

FC Dallas – St. Louis City 0-0 (Da finire)

Los Angeles FC – Atlanta Utd 04:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Charleston – Detroit 01:30