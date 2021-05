I principali campionati europei disputano il turno con big match in Liga. In Italia spicca Fiorentina – Lazio e la Super coppa di Serie C. In A-League pareggio tra Newcastle Jets e Sydney

Sabato 8 maggio in primo piano gli incontri dai principali campionati d’Europa. Nella specifico seguiremo da vicino il big match di Liga di questo pomeriggio tra Barcellona e Atletico Madrid mentre in Italia in serata c’è Fiorentina – Lazio. Non perderemo le fasi decisive del campionato di Serie C a partire da Perugia – Como valida come Super Coppa di Serie C e in serata primo playoff tra Cesena e Mantova. Prima di andare a vedere tutti i risultati in tempo reale di oggi, spazio alle squadre che hanno già giocato. Partiamo dall’Australia dove in A-League finisce 1-1 tra Newcastle Jets e Sydney: padroni di casa in vantaggio con O’Donovan su rigore e pareggio con l’autorete di Boogaard. In Cile colpo esterno dell’U. Espanola, 4-1 in casa di O’Higgins mentre in Ecuador 1-0 casalingo del Macara sul Deportivo Cuenca. Nella J1 League finisce senza reti tra Sagan Tosu e Hiroshima mentre il Nagoya ha superato di misura il C-Osaka. Nella Botola Pro 2-0 del Tanger su Youssoufia Berrechid mentre nella Liga de Expansion MX 1-1 tra Atletico Morella e Atlante. Nella Copa Sudamericana 1-1 tra Tolima e Emelec: succede tutto nel primo tempo con la rete di Mosquera su rigore che sblocca il match e pareggio sempre su rigore di Zapata. Nella K League 1 colpo esterno del Suwon City in casa del Jeju (3-1) mentre il Daegu batte 3-0 a domicilio Incheon, pareggio per 1-1 tra Pohang e Gangwon. Nella MLS in USA vittoria in trasferta per San Jose Earthquakes, 2-1 in casa del Real Salt Lake.

DIRETTE CALCIO DELL’8 MAGGIO 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



FIFA > U15 Amichevoli 2021 > Maggio



Olanda - Germania non disputa



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Gruppo G



02:00 Deportes Tolima - Emelec 1-1



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021



16:00



KF Apolonia Fier - KF Laçi

KF Tiranë - KS Kastrioti



19:00



KF Skënderbeu - FK Partizani

KF Teuta Durrës - KF Bylis Ballsh



Argentina > Primera División 2021



18:00 Godoy Cruz - Banfield



20:30



Atlético Tucumán - Defensa y Justicia

Gimnasia de La Plata - Vélez Sarsfield



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A



19:30 Belgrano de Córdoba - San Martín de Tucumán



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B



20:00



Tristan Suárez - Independiente Rivadavia

Deportivo Morón - Guillermo Brown de Puerto Madryn



20:30 Ferro Carril Oeste - Atlético Rafaela



21:00 All Boys - Instituto de Córdoba



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B



21:00 Crucero del Norte - Defensores de Pronunciamiento



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A



21:30 Estudiantes de San Luis - Ferro Carril Oeste de Gral. Pico



Australia > A-League 2020/2021



09:05 Newcastle United Jets - Sydney FC 1-1



11:10 Western Sydney Wanderers - Western United 4-0 *



Australia > NPL New South Wales 2021



09:15 APIA Leichhardt FC - Sydney United 58 2-3



Australia > NPL Victoria 2021



07:00 Avondale FC - Hume City FC 3-3



10:30 Altona Magic SC - Port Melbourne Sharks 1-1



Australia > NPL Queensland 2021



09:15 Logan Lightning - Brisbane Roar Youth 1-6



10:00 Moreton Bay United - Lions FC 3-3



10:30



Peninsula Power - Sunshine Coast Wanderers 4-0

Gold Coast United - Gold Coast Knights 0-1



11:30 Eastern Suburbs - Magpies Crusaders United



Australia > NPL Northern NSW 2021



06:30 Lambton Jaffas - Newcastle Olympic 1-2



Australia > NPL Western Australia 2021



09:00



Gwelup Croatia - Inglewood United 3-4

Cockburn City SC - Armadale SC 3-0

Perth SC - Rockingham City FC 1-0

Floreat Athena - Sorrento FC 2-2

Bayswater City SC - ECU Joondalup 0-2



13:00 Perth Glory Youth - Balcatta FC



Australia > NPL South Australia 2021



07:30



Cumberland United - Adelaide Raiders 0-3

Adelaide United Youth - Adelaide Blue Eagles 4-2

Adelaide Comets - South Adelaide Panthers 3-2

Sturt Lions - Adelaide City FC 0-1



08:15 Adelaide Olympic - Campbelltown City SC 3-3



Australia > NPL Capital Football 2021



07:00 Canberra Croatia - Belconnen United 1-2



Australia > NPL Tasmania 2021



06:00 South Hobart FC - Kingborough Lions United 2-1



06:30 Devonport City FC - Clarence Zebras 2-1



08:30



Riverside Olympic - Glenorchy Knights 1-3

Olympia FC Warriors - Launceston City FC 4-1



Austria > 2. Liga 2020/2021



14:30



Austria Lustenau - SKU Amstetten

Austria Wien (A) - FC Dornbirn



Azerbaijan > Premyer Liqası 2020/2021



16:00 Keşlə FK - Sumgayit FK



18:15 Səbail FK - Neftçi PFK



Bahrain > Campionato 2020/2021



21:00



East Riffa Club - Budaiya

Al Hidd - Busaiteen

Al Ahli - Al Najma

Riffa SC - Malkiya Club



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021 Europe



18:30 Standard Liège - KAA Gent



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021 Championship



20:45 RSC Anderlecht - Royal Antwerp FC



Bielorussia > Cempionat 2021



13:30 Rukh Brest - Sputnik Rechytsa



17:30 FK Minsk - FK Vitebsk



19:30 FK Slaviya Mozyr - Dinamo Brest



Bolivia > Liga Profesional 2021



21:00 The Strongest - Royal Pari



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



15:00



FK Mladost Doboj-Kakanj - Radnik Bijeljina

Sloboda Tuzla - Olimpic Sarajevo



16:55 Borac Banja Luka - FK Krupa



19:05 Zrinjski Mostar - Velež Mostar



Brasile > Campeonato Carioca 2021 Taça Rio > Semifinali



21:00 Vasco da Gama - Madureira - RJ



Brasile > Campeonato Mineiro 2021 Fase final > Semifinali



21:30 Atlético Mineiro - Tombense - MG



Brasile > Campeonato Paraibano 2021



21:00 Campinense - PB - Perilima - PB



Brasile > Campeonato Sergipano 2021 Playoff > Semifinali



21:00 Confiança - SE - Sergipe - SE



Brasile > Copa do Nordeste 2021 Fase Final > Finale



21:00 Ceará - CE - Bahia - BA



Brasile > U20 Copa do Brasil 2021 > Ottavi di finale



00:00 Internacional - Tupi - MG 5-0



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021 Meisterschaft



16:45 PFC Ludogorets Razgrad - Lokomotiv Plovdiv



Cile > Primera División 2021



02:00 O'Higgins - Unión Española 1-4



18:00 Universidad Católica - Unión La Calera



21:30 La Serena - Ñublense



Cina > Super League 2021



12:00 Shandong Taishan - Qingdao FC 2-0 *



14:00 Guangzhou City - Shenzhen FC



Corea del Sud > K League 1 2021



Gwangju FC - FC Seoul rinv.



07:00



Daegu FC - Incheon United 3-0

Jeju United - Suwon FC 1-3



09:30 Pohang Steelers - Gangwon FC 1-1



Corea del Sud > K League 2 2021



09:00 Bucheon FC 1995 - Gimcheon Sangmu 0-0



Croazia > 1. HNL 2020/2021



17:00 NK Varaždin ŠN - Hajduk Split



Croazia > 2. HNL 2020/2021



14:55 NK Međimurje - Dinamo Zagreb II



17:00



Hrvatski Dragovoljac - NK Solin

NK Dugopolje - NK BSK Bijelo Brdo

NK Junak Sinj - Hajduk Split II

NK Croatia Zmijavci - NK Kustošija

NK Osijek II - NK Sesvete



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021



13:45 FA 2000 - Hellerup IK



14:00



AB Tårnby - Næstved BK

Hillerød GI - KFUMs BK Roskilde



15:00



Brønshøj BK - BK Avarta

Skovshoved IF - Nykøbing FC



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa



02:00 Macará - Deportivo Cuenca 1-0



20:00 Orense SC - 9 de Octubre



Egitto > Premiership 2020/2021



21:30 Al-Mokawloon - El-Entag El-Harby



Estonia > Meistriliiga 2021



12:00 FC Flora - Tallinna JK Legion 1-0 *



15:00 JK Tammeka - FC Kuressaare



18:00 JK Narva Trans - JK Nõmme Kalju



Finlandia > Suomen Cup 2021 > Finale



14:00 HJK Helsinki - Kuopion PS



Francia > Ligue 1 2020/2021



13:00 FC Nantes - Girondins Bordeaux



17:00 Olympique Lyon - FC Lorient



Francia > Ligue 2 2020/2021



20:00



AC Ajaccio - Paris FC

AJ Auxerre - Grenoble Foot 38

Clermont Foot - FC Sochaux

EA Guingamp - LB Châteauroux

ESTAC Troyes - USL Dunkerque

FC Chambly - Pau FC

Toulouse FC - SM Caen

Valenciennes FC - Le Havre AC

Rodez AF - AS Nancy

Amiens SC - Chamois Niortais



Francia > National 2 Groupe A 2020/2021







AS Poissy - US Saint-Malo non disputa

SM Caen (CFA) - US Fleury-Mérogis non disputa

FC Lorient (CFA) - FC Versailles non disputa

US Granvillaise - FC Rouen non disputa

Vannes OC - EA Guingamp (CFA) non disputa

Sainte-Geneviève-des-Bois - St-Pryvé St-Hilaire non disputa

Stade Plabennec - C'Chartres Football non disputa

Châteaubriant Voltigeurs - Blois Foot 41 non disputa



Francia > National 2 Groupe B 2020/2021







ASM Belfort - Stade Reims (CFA) non disputa

AF Bobigny - SC Schiltigheim non disputa

Entente SSG - AJ Auxerre (CFA) non disputa

FC Metz (CFA) - CS Sedan non disputa

FCSR Haguenau - AS Beauvais non disputa

US Lusitanos - Paris 13 Atletico non disputa

RC Lens (CFA) - Olympique Saint-Quentin non disputa

SAS Épinal - GFC Ajaccio non disputa



Francia > National 2 Groupe C 2020/2021







AS Monaco (CFA) - AS Saint-Priest non disputa

Andrézieux - Marignane Gignac non disputa

Aubagne FC - Louhans-Cuiseaux non disputa

FC Martigues - Olympique Marseille (CFA) non disputa

Monts d'Or Azergues Foot - Fréjus-St. Raphaël FC non disputa

RC Grasse - GFA Rumilly Vallières non disputa

Jura Sud - Olympique Lyon (CFA) non disputa

SC Toulon - Hyères FC non disputa



Francia > National 2 Groupe D 2020/2021







Angoulême CFC - FC Nantes (CFA) non disputa

AS Béziers - Trélissac FC non disputa

Bourges 18 - Bourges Foot non disputa

Canet Roussillon - Angers SCO II non disputa

FC Chamalières - Moulins Yzeure Foot non disputa

Bergerac Foot - US Colomiers non disputa

SO Romorantin - Stade Montois non disputa

Vendée Les Herbiers - Le Puy Foot 43 non disputa



Francia > Femminile Division 1 2020/2021



14:30



EA Guingamp - Stade Reims

Montpellier HSC - Girondins Bordeaux

ASJ Soyaux - FC Fleury 91



Galles > Premier League 2021 Championship



15:30



The New Saints - Barry Town United

Bala Town - Penybont FC



18:15 Connah's Quay Nomads - Caernarfon Town



Galles > Premier League 2021 Relegation



15:30



Cardiff Metropolitan - Cefn Druids

Flint Town United - Aberystwyth Town

Haverfordwest County - Newtown AFC



Georgia > Erovnuli Liga 2021



13:00 FC Samtredia - FC Kobuleti



18:15 Dinamo Batumi - Dinamo Tbilisi



Germania > Bundesliga 2020/2021



15:30



Borussia Dortmund - RB Leipzig

Werder Bremen - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - 1. FC Union Berlin

Hoffenheim - Schalke 04



18:30 Bayern Monaco - Bor. Mönchengladbach



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



13:00



Würzburger Kickers - VfL Osnabrück

SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig



Germania > 3. Liga 2020/2021



14:00



Dynamo Dresden - Viktoria Köln

Hansa Rostock - FSV Zwickau

FC Ingolstadt 04 - 1. FC Saarbrücken

1. FC Magdeburg - MSV Duisburg

SV Wehen Wiesbaden - TSV 1860 München

1. FC Kaiserslautern - KFC Uerdingen 05



Germania > Regionalliga West 2020/2021



SV Rödinghausen - Borussia Dortmund II rinv.



14:00



1. FC Köln II - FC Wegberg-Beeck

Alemannia Aachen - Sportfreunde Lotte

Bor. Mönchengladbach II - Fortuna Düsseldorf II

FC Schalke 04 II - Rot Weiss Ahlen

Preußen Münster - Fortuna Köln

Rot-Weiß Oberhausen - SV Lippstadt 08

SV 19 Straelen - Bonner SC

VfB Homberg - SC Wiedenbrück

Wuppertaler SV - Rot-Weiss Essen



Germania > Regionalliga Südwest 2020/2021



14:00



TSV Steinbach Haiger - Eintracht Stadtallendorf

FC 08 Homburg - 1899 Hoffenheim II

FC-Astoria Walldorf - 1. FSV Mainz 05 II

FC Gießen - SSV Ulm 1846

FK Pirmasens - VfR Aalen

FSV Frankfurt - Bahlinger SC

Hessen Kassel - TSG Balingen

Rot-Weiß Koblenz - SG Sonnenhof Großaspach

SV 07 Elversberg - Kickers Offenbach

TSV Schott Mainz - SC Freiburg II

VfB Stuttgart II - Bayern Alzenau



Giappone > J1 League 2021



07:00 Sagan Tosu - Sanfrecce Hiroshima 0-0



08:00 Nagoya Grampus - Cerezo Osaka 1-0



11:00 Gamba Osaka - Kawasaki Frontale 0-2 *



Giappone > J2 League 2021



11:00 Ehime FC - FC Ryūkyū 1-1 *



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 Championship



18:30 Lynx FC - Europa FC



20:30 Lions Gibraltar - St. Joseph's FC



Grecia > Super League 2020/2021 Abstieg



PAS Giannina - Apollon Smyrnis rinv.



18:30



Panetolikos - Atromitos

Lamia - OFI Heraklion

Volos NFC - AE Lárissa



Grecia > Super League 2 2021 Abstieg



13:45



Panachaiki GE - AO Trikala

Apollon Lárissa - OFI Ierapetra

Doxa Dramas FC - AE Karaiskakis



Inghilterra > Premier League 2020/2021



13:30 Leeds United - Tottenham Hotspur



16:00 Sheffield United - Crystal Palace



18:30 Manchester City - Chelsea FC



21:15 Liverpool FC - Southampton FC



Inghilterra > Championship 2020/2021



13:30



AFC Bournemouth - Stoke City

Blackburn Rovers - Birmingham City

Bristol City - Brentford FC

Cardiff City - Rotherham United

Coventry City - Millwall FC

Derby County - Sheffield Wednesday

Barnsley FC - Norwich City

Middlesbrough FC - Wycombe Wanderers

Reading FC - Huddersfield Town

Watford FC - Swansea City

Nottingham Forest - Preston North End

Queens Park Rangers - Luton Town



Inghilterra > League Two 2020/2021



16:00



Cambridge United - Grimsby Town

Carlisle United - Walsall FC

Cheltenham Town - Harrogate Town

Crawley Town - Bolton Wanderers

Exeter City - Barrow AFC

Morecambe FC - Bradford City

Oldham Athletic - Forest Green Rovers

Port Vale FC - Mansfield Town

Salford City - Leyton Orient

Scunthorpe United - Stevenage FC

Southend United - Newport County

Tranmere Rovers - Colchester United



Inghilterra > National League 2020/2021



Dover Athletic - Stockport County non disputa



16:00



Altrincham FC - Eastleigh FC

Barnet FC - Notts County

Woking FC - Chesterfield FC

Halifax Town - Boreham Wood

Hartlepool United - Maidenhead United

King's Lynn - Solihull Moors

Sutton United - Weymouth FC

Wealdstone FC - Dagenham & Redbridge

Wrexham AFC - Yeovil Town



18:20 Torquay United - Bromley FC



Inghilterra > National League North 2020/2021







Curzon Ashton - AFC Telford United non disputa

Blyth Spartans - AFC Fylde non disputa

Boston United - Gateshead FC non disputa

Bradford Park Avenue - Brackley Town non disputa

Chorley FC - Darlington FC non disputa

Gloucester City - York City non disputa

Guiseley AFC - Leamington non disputa

Hereford FC - Alfreton Town non disputa

Kettering Town - Farsley Celtic non disputa

Southport FC - Chester FC non disputa

Spennymoor Town - Kidderminster Harriers non disputa



Inghilterra > National League South 2020/2021







Braintree Town - Slough Town non disputa

Chippenham Town - Maidstone United non disputa

Concord Rangers - Hemel Hempstead Town non disputa

Dorking FC - Chelmsford City non disputa

Dulwich Hamlet - Billericay Town non disputa

Eastbourne Borough - Havant & Waterlooville non disputa

Oxford City - Dartford FC non disputa

St. Albans City - Bath City non disputa

Tonbridge Angels - Welling United FC non disputa



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 South



11:45 Crystal Palace - West Bromwich Albion



12:00



Southampton FC - Reading FC

Tottenham Hotspur - Chelsea FC



13:00



Arsenal FC - Aston Villa

Leicester City - West Ham United

Norwich City - Fulham FC



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 North



12:00



Blackburn Rovers - Leeds United

Newcastle United - Wolverhampton Wanderers

Stoke City - Manchester City



13:00 Manchester United - Middlesbrough FC



13:30



Burnley FC - Derby County

Everton FC - Sunderland AFC



Iran > Persian Gulf Pro League 2020/2021



18:30 Foolad FC - Gol Gohar FC



Foolad FC - Naft Masjed Soleyman rinv.



18:15 Mes Rafsanjan - Nassaji Mazandaran



18:45



Machine Sazi - Saipa FC

Sanat Naft FC - Aluminium Arak



Irlanda > Premier Division 2021



19:00



Bohemian FC - Finn Harps

St Patrick's Athletic - Shamrock Rovers

Waterford FC - Drogheda United



Islanda > Úrvalsdeild 2021



21:15



ÍA Akranes - Víkingur Reykjavík

Leiknir Reykjavík - Breiðablik

HK Kópavogur - Fylkir Reykjavík



Islanda > 1. deild 2021



16:00



Afturelding - Kórdrengir

UMF Selfoss - IF Vestri



Isole Faer Oer > Effodeildin 2021



18:30 NSÍ Runavík - 07 Vestur



Israele > Ligat ha'Al 2021 Relegation



17:45 Bnei Yehuda Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv



19:15 Hapoel Haifa - Hapoel Kfar Saba



19:30 Beitar Jerusalem - Bnei Sachnin FC



Israele > Ligat ha'Al 2021 Playoff



17:00 Ironi Kiryat Shmona - Maccabi Petach-Tikva



Italia > Serie A 2020/2021



15:00



Udinese - Bologna

Spezia - Napoli



18:00 Inter - Sampdoria



20:45 Fiorentina - Lazio



Italia > Supercoppa di Serie C 2021



18:00 Perugia - Como



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021



10:30 Cagliari - Atalanta 0-2



11:00 Milan - Lazio



12:00 Sampdoria - Ascoli Calcio



13:00 Torino - Inter



15:00 Roma - SPAL 2013 Ferrara



17:00 Bologna - Empoli



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021



15:00



US Cremonese - Venezia FC

Vicenza - Cittadella



14:00 Pescara - Virtus Entella



15:30 Pordenone Calcio - AC Reggiana 1919



11:00 Reggina 1914 - US Lecce



Kazakhstan > Premier Liga 2021



13:00 FK Taraz - FK Astana



14:00 Kaspiy Aktau - FK Ordabasy



15:00 FK Kairat - Shakter Karaganda



16:00 Kaysar Kyzylorda - FK Akzhayik



Kuwait > Premier League 2020/2021 Championship



20:30



Al Salmiya SC - Al Arabi SC

Al Nasr SC - Al Sahel

Kazma SC - Al Fahaheel



Lituania > A Lyga 2021



12:00 FC Hegelmann Litauen - FK Žalgiris 1-0 *



14:00 FC Džiugas - DFK Dainava



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021



16:00



US Hostert - Progrès Niedercorn

Victoria Rosport - FC Wiltz 71



17:00 RFCU Luxemburg - UNA Strassen



18:00



Etzella Ettelbruck - CS FOLA Esch

Jeunesse Esch - F91 Dudelange



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021



00:00 Ittihad Tanger - Youssoufia Berrechid 2-0







RS Berkane - Wydad AC rinv.

CR Khemis Zemamra - Hassania US Agadir rinv.

Mouloudia Oujda - Ittihad Tanger rinv.

FUS de Rabat - Olympique de Safi rinv.

Rapide Oued Zem - Youssoufia Berrechid rinv.

SC Chabab Mohammédia - FAR de Rabat rinv.

Moghreb de Tétouan - Maghrib de Fès rinv.

Raja Casablanca - Difaâ d'el Jadida rinv.



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Clausura Playoffs > Semifinali



04:00 Atlético Morelia - Atlante 1-1



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Clausura Playoffs > Quarti di finale



01:30 CF Pachuca - Atlas Guadalajara 0-2



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura Playoffs > Quarti di finale



16:00 CF Monterrey - Club León



18:00 CF América - Atlas Guadalajara



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura Playoffs > Quarti di finale



16:00 Atlas Guadalajara - Cruz Azul



16:30 CF Pachuca - Deportivo Toluca



18:00 Pumas UNAM - Santos Laguna



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021



15:00 FC Zimbru - FC Sheriff



17:00 FC Milsami - FC Sfîntul Gheorghe



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2020/2021







SteDoCo - VV Staphorst non disputa

VV Sint Bavo - FC Lisse non disputa

VVOG Harderwijk - BVV Barendrecht non disputa

Ter Leede - VV DOVO Veenendaal non disputa

Excelsior '31 - VV GOES non disputa

Sparta Nijkerk - ODIN '59 non disputa

ACV Assen - DVS'33 non disputa

HSV Hoek - Sportlust '46 non disputa

AFC Ajax Zaterdag - Harkemase Boys non disputa



Peru > Primera División 2021 Fase 1



18:00 FBC Melgar - Alianza Atlético



20:15 Universitario de Deportes - Cienciano



Polonia > I Liga 2020/2021



12:40 GKS Bełchatów - Arka Gdynia 0-0 *



16:00



Sandecja Nowy Sącz - Korona Kielce

OKS Stomil Olsztyn - Chrobry Głogów



20:00 Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Miedź Legnica



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021



16:30 CD Feirense - UD Oliveirense



18:00 SL Benfica B - Sporting Covilhã



19:00 CD Mafra - Académica de Coimbra



21:15 GD Estoril - GD Chaves



Romania > Liga 1 2020/2021 Relegation



12:30 Gaz Metan Mediaş - Astra Giurgiu 0-0 *



20:15 Dinamo Bucureşti - FC Hermannstadt



Russia > Premier Liga 2020/2021



13:00 FK Ufa - Zenit St. Petersburg



15:30



Arsenal Tula - Rubin Kazan

Lokomotiv Moskva - Dinamo Mosca



18:30 CSKA Mosca - FK Krasnodar



Russia > 1. Division 2020/2021



12:00 FK Tom Tomsk - Enisey Krasnoyarsk 1-0 *



13:00



Krylia Sovetov - FK Krasnodar 2

Irtysh Omsk - FK Orenburg

Spartak Moskva 2 - Shinnik Yaroslavl



14:00



FK Chertanovo - FK Nizhny Novgorod

Fakel Voronezh - Torpedo Moskva



15:00



Dinamo Bryansk - FK Chayka

FK Neftekhimik - SKA-Khabarovsk

Volgar Astrakhan - Akron Tolyatti



16:00 Alania Vladikavkaz - Veles Moskva



19:00 Baltika Kaliningrad - Tekstilshchik Ivanovo



Scozia > FA Cup 2020/2021 > Semifinali



17:00 Dundee United - Hibernian FC



Scozia > Playoff 2020/2021 Premiership > 1. Giornata



16:00 Raith Rovers - Dunfermline Athletic



Scozia > Playoff 2020/2021 Championship > Semifinali



16:00



Montrose FC - Greenock Morton FC

Cove Rangers - Airdrieonians FC



Scozia > Playoff 2020/2021 League One > Semifinali



16:00



Stranraer FC - Dumbarton FC

Elgin City - Edinburgh City FC



Serbia > Super Liga 2020/2021



16:00



FK Voždovac - FK Napredak

FK Novi Pazar - Mladost Lučani

Proleter Novi Sad - Radnik Surdulica



Singapore > Premier League 2021



14:30



Tanjong Pagar United - Young Lions

Tampines Rovers - Albirex Niigata (S)



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021



15:00 NK Tabor Sežana - NK Celje



17:15 NŠ Mura - NK Bravo



Spagna > Primera División 2020/2021



14:00 CD Alavés - Levante UD



16:15 FC Barcelona - Atlético Madrid



18:30 Cádiz CF - SD Huesca



21:00 Athletic Bilbao - CA Osasuna



Spagna > Segunda División 2020/2021



18:15



Real Zaragoza - Espanyol Barcelona

SD Ponferradina - Albacete



20:30 AD Alcorcón - UD Las Palmas



21:00 Málaga CF - RCD Mallorca



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Primera RFEF



18:00 UP Langreo - SD Compostela



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda RFEF



17:30 SD Leioa - Haro Deportivo



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Primera RFEF



19:00 CF Badalona - Hércules CF



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Segunda RFEF



18:00 CD Marino - Lorca Deportiva



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021



11:00 Real Betis - SD Eibar



13:00 Rayo Vallecano - Real Madrid



Svezia > Allsvenskan 2021



15:00



Hammarby IF - IK Sirius

IFK Göteborg - BK Häcken



17:30



IF Elfsborg - Kalmar FF

Örebro SK - Halmstads BK



Svezia > Superettan 2021



13:00 Landskrona BoIS - AFC Eskilstuna



15:00



Falkenbergs FF - Örgryte IS

Västerås SK - Jönköpings Södra IF



Svezia > Division 1 Norra 2021



13:00



Dalkurd FF - IF Brommapojkarna

Hudiksvalls FF - IFK Luleå

Sollentuna FK - Assyriska FF



16:00



Sandvikens IF - Örebro Syrianska IF

Täby FK - IF Sylvia



Svezia > Division 1 Södra 2021



13:00



Österlen FF - Torns IF

Utsiktens BK - Tvååkers IF



15:00 Vänersborgs IF - IFK Malmö



16:00



Åtvidabergs FF - Skövde AIK

Lindome GIF - Oskarshamns AIK

Ljungskile SK - Lunds BK



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021



13:00 AIK Solna - Hammarby IF



16:00 BK Häcken - Linköpings FC



Svizzera > Super League 2020/2021



18:15 FC Lugano - FC Vaduz



20:30 BSC Young Boys - FC Basilea



Svizzera > Promotion League 2020/2021 Aufstieg



16:00



SC Cham - Stade Nyonnais

SC Brühl - Yverdon-Sport FC

FC Bavois - FC Rapperswil-Jona



18:00 Etoile Carouge FC - FC Basel II



Svizzera > Promotion League 2020/2021 Abstieg



16:00



FC Köniz - FC Zürich II

FC Breitenrain Bern - FC Sion II



17:45 AC Bellinzona - SC YF/Juventus Zürich



18:00 FC Black Stars Basel - FC Münsingen



Svizzera > Promotion League 2020/2021







FC Black Stars Basel - SC YF/Juventus Zürich non disputa

FC Basel II - FC Münsingen non disputa

FC Köniz - SC Brühl non disputa

FC Rapperswil-Jona - FC Zürich II non disputa

SC Cham - Stade Nyonnais non disputa



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021







CS Chênois - BSC Young Boys II rinv.

FC Azzurri 90 LS - FC Lancy rinv.

FC Meyrin - FC Echallens rinv.



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021







Zug 94 - FC Wohlen rinv.

FC Schötz - FC Solothurn rinv.

SV Muttenz - SC Goldau rinv.



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021







SV Höngg - FC Tuggen rinv.

FC Thalwil - FC Balzers rinv.



Svizzera > Femminile Women's Super League 2020/2021



16:00



FC Zürich Frauen - Lugano Femminile

BSC Young Boys - Grasshopper Club Zürich

FC Luzern - Servette FCCF



17:00 FC St. Gallen - FC Basel 1893



Turchia > SüperLig 2020/2021



19:30



MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor

BB Erzurumspor - Kasımpaşa SK

Galatasaray - Beşiktaş

Göztepe - Atiker Konyaspor

Hatayspor - Denizlispor

Fatih Karagümrük SK - Gençlerbirliği

Kayserispor - Gaziantep FK

Sivasspor - İstanbul Başakşehir

Trabzonspor - Antalyaspor



Turchia > 2. Lig Beyaz 2020/2021



14:00



Afjet Afyonspor - Zonguldak Kömürspor

Amed SK - Kahramanmarasspor

Ankara Demirspor - Hekimoğlu Trabzon

Yeni Çorumspor - Sarıyer SK

Ergene Velimeşe - Şanlıurfaspor

Inegölspor - Hacettepe

Kocaelispor - Gümüşhanespor

Niğde Anadolu FK - Uşakspor

Sancaktepe Belediye - 24 Erzincanspor



Turchia > 2. Lig Kırmızı 2020/2021



13:00



Bayburt İl Özel İdare - Pendikspor

Etimesgut Belediyespor - Karacabey Birlikspor



14:00



1922 Konyaspor - Pazarspor

Elazığspor - Sivas Belediyespor

Eyüpspor - Van BBSK

Karabükspor - Kırşehir Belediyespor

Kastamonuspor - Sakaryaspor

Serik Belediyespor - BAKspor

Tarsus Idman Yurdu - Kırklarelispor

Turgutluspor - Bodrum Belediye



Uruguay > Primera División 2021 Apertura







Cerrito - River Plate rinv.

Montevideo City Torque - Sud América rinv.



USA > Major League Soccer 2021



03:30 Real Salt Lake - San Jose Earthquakes 1-2



19:00



Chicago Fire - Philadelphia Union

New York RB - Toronto FC



19:30



Columbus Crew - D.C. United

Nashville SC - New England Revolution



21:00 Vancouver Whitecaps - CF Montréal



21:30 FC Dallas - Houston Dynamo



USA > USL Championship 2021



01:00 New York RB II - Charleston Battery 1-1



02:00 Sporting Kansas City II - OKC Energy FC 1-1



Venezuela > Primera División 2021 Grupo C



Monagas - Metropolitanos FC rinv.



22:00 LALA FC - Atlético Venezuela