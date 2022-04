Si giocano gli anticipi della 32esima giornata con gli impegni di Inter e Juventus. In campo anche nei principali campionati europei. Successo per Gimnasia e Sarmiento Junin nella Copa de la Lita Profesional

Sabato 9 Aprile si è aperta all’insegna del calcio sudamericano in particolare in Argentina sono stati 4 gli incontri di Copa della Liga Professional già disputati. Successo esterno per il Gimnasia contro l’Atlético Tucuman grazie a una rete di Tarragona al 16′ del primo tempo e al 16′ della ripresa, quest’ultimo sul rigore mentre in mezzo alla rete al quarantesimo di Ortiz. Vittoria casalinga per il Sarmiento Junin contro il San Lorenzo: sblocca il risultato Torres al ventottesimo del primo tempo quindi al 22esimo della ripresa arriva il doppio giallo a Gattoni che lascia gli ospiti in dieci, a 10 minuti dalla fine il raddoppio di Torres e in pieno recupero il rigore trasformato da Ortigoza. Hanno pareggiato invece con il risultato di 2 a 2 Rosario e Colon mentre Arsenal Sarandì e Godoy Cruz hanno pareggiato per 3 a 3. In Venezuela vittorie casalinghe sia per il Lara sul Portuguesa grazie a una marcatura di Rodriguez a un minuto dalla fine sia il Monagas sul Zulia grazie alle reti nel primo tempo di Ocanto al 22esimo e di Martinez Morales al trentanovesimo. Nella Liga MX si registrano due pareggi ovvero quello tra Mazatlan e Cruz Azul per 1-1 e quello tra Puebla e U.N.A.M. per 2-2 mentre in Uruguay finisce senza reti la sfida tra Cerro Largo e Defensor Sp. In Colombia 2-1 del Milionarios su La Equidad mentre Tecnico e Gualaceo pareggiano 1-1 nella Liga Pro in Ecuador. Si è giocato anche in Paraguay con il successo esterno dell’Atletico Asuncion contro l’Olimpia Assuncion mentre 12 de Octubre e Resistencia hanno pareggiato 1-1. Nella Liga 1 in Perù il Cesar Vallejo ha superato 2-0 lo Sporting Cristal mentre in Corea del Sud successo esterno per 4-0 del Jeonbuk sul Seongnam da un parte e dall’altra 3-1 dell’Ulsan Hyundai tra le mura amiche contro il Daegu. Nella A-League in Australia registriamo il 4-1 del Wellington Phoenix contro Western United: reti del primo tempo di Wootton, Sotirio e Sandoval (su rigore) mentre nella ripresa accorcia Lustica quindi fissa il punteggio ancora Sotirio, autore di una doppietta. Nell’altro incontro tra WS Wanderers e Brisbane Road decide prima un’autore di Hingerts al quarantunesimo del primo tempo quindi un rigore in pieno recupero di O’Shea con le 2 squadre rimaste in 10. In Italia ricordiamo che si è già disputato il primo incontro valido per il Campionato Primavera 1 con l’Inter che ha superato in trasferta il Pescara per 4 a 0: nel primo tempo la doppietta di Zuberek al tredicesimo e al 31esimo quindi nella ripresa al 21′ arriva la rete di Casadei e al 32esimo quella di Dervishi. Con questo successo i nerazzurri si portano temporaneamente a -3 dalla Roma che deve ancora disputare la partita contro la Juventus. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale questa giornata ricordiamo che in Italia si giocano i tre anticipi di Serie A a partire da Empoli – Spezia delle 15 quindi l’Inter ospita l’Hellas Verona alle 18 e trasferta a Cagliari per la Juventus alle 20.45. C’è anche un nuovo turno di Serie B oltre al girone B di Lega Pro e Monopoli – Palermo per il girone C. Nel resto d’Europa spazio ai principali campionati dalla Bundesliga alla Ligue 1, passando per la Premier League e Liga spagnola.

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi - Egnatia 13:45

Partizani - Teuta 16:45

Vllaznia - Laci 16:45



ALGERIA LIGUE 1

Setif - Oran 23:00



ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Arsenal Sarandi - Godoy Cruz 3-3 (Finale)

Atl. Tucuman - Gimnasia L.P. 1-2 (Finale)

Rosario - Colon 2-2 (Finale)

Sarmiento Junin - San Lorenzo 2-1 (Finale)

Union Santa Fe - Newells Old Boys 19:00

Talleres Cordoba - Defensa y Justicia 21:30



AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United - Wellington Phoenix 1-4 (Finale)

WS Wanderers - Brisbane Roar 1-1 (Finale)

Central Coast Mariners - Sydney FC 0-5 (Finale)

Melbourne Victory - Melbourne City 3-0 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Admira - LASK 17:00

Ried - Hartberg 17:00

Tirol - Altach 17:00



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Shamakhi - Neftci Baku 1-2 (*)

Sabah Baku - Zira 15:00



BELGIO JUPILER LEAGUE

Eupen - Oostende 18:30

Antwerp - Cercle Brugge 20:45



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Energetik-BGU - Slutsk 14:30

Slavia Mozyr - Din. Minsk 16:30

FC Minsk - Zhodino 18:30



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - APERTURA

Palmaflor - Santa Cruz 21:00

Royal Pari - Independiente Petrolero 21:00

Bolivar - J. Wilstermann 23:15



BRASILE SERIE A

Fluminense - Santos 21:30



BULGARIA PARVA LIGA

Beroe - Ludogorets 16:30

Levski - Cherno More 19:00



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Atl. Ottawa - Cavalry 21:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton - Huachipato 21:00

Coquimbo - U. De Chile 23:30



CIPRO FIRST DIVISION - GRUPPO RETROCESSIONE

AEL Limassol - Achnas 16:00



CIPRO FIRST DIVISION - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

AEK Larnaca - Apollon 18:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Millonarios - La Equidad 2-1 (Finale)

Tolima - Aguilas 23:05



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Guanacasteca - ADR Jicaral 23:00



CROAZIA 1. HNL

Dragovoljac - Lok. Zagreb 17:00

Hajduk Split - Sibenik 19:05



EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry - Al Ahly 21:30

Misr Elmaqasah - Zamalek 21:30

Pyramids - Ghazl El Mahallah 21:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Flora - Legion 1-0 (*)

Narva - Parnu JK Vaprus 16:00

Tammeka - Kuressaare 18:30



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Inter Turku - Oulu 14:00

HIFK - Mariehamn 17:00

Ilves - KuPS 18:00



FRANCIA LIGUE 1

Reims - Rennes 17:00

Clermont - Paris SG 21:00



FRANCIA LIGUE 2

Guingamp - Tolosa 15:00

AC Ajaccio - Pau FC 19:00

Amiens - Bastia 19:00

Auxerre - Valenciennes 19:00

Grenoble - Caen 19:00

Le Havre - Dunkerque 19:00

Niort - Nimes 19:00

Quevilly Rouen - Rodez 19:00

Sochaux - Nancy 19:00



GALLES CYMRU PREMIER - GRUPPO RETROCESSIONE

Cardiff Metropolitan - Aberystwyth 15:30

Druids - Haverfordwest 15:30

Barry - Connah's Q. 18:15



GALLES CYMRU PREMIER - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Newtown - Caernarfon 15:30

Penybont - TNS 15:30



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Aue - Hannover 0-1 (*)

Schalke - Heidenheim 0-0 (*)

St. Pauli - Brema 0-0 (*)

Norimberga - Darmstadt 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern - Augusta 15:30

Colonia - Magonza 15:30

Furth - Monchengladbach 15:30

Wolfsburg - Bielefeld 15:30

Hertha - Union Berlino 18:30



GIAPPONE J1 LEAGUE

Kawasaki - Kashiwa 1-0 (*)



GIBILTERRA NATIONAL LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Lynx - Europa Point 16:00



GRECIA SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Volos - Lamia 15:00

OFI Crete - Smyrnis 17:15

Asteras T. - Ionikos 18:30

Panetolikos - Atromitos 19:30



GUATEMALA LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Coban Imperial - Nueva Concepcion 23:00

Municipal - Malacateco 23:00



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sheffield Utd - Bournemouth 13:45

Blackburn - Blackpool 16:00

Bristol City - Peterborough 16:00

Middlesbrough - Hull 16:00

Millwall - Barnsley 16:00

Nottingham - Birmingham 16:00

Preston - QPR 16:00

Reading - Cardiff 16:00

Swansea - Derby 16:00

West Brom - Stoke 16:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Everton - Manchester Utd 0-0 (*)

Arsenal - Brighton 16:00

Southampton - Chelsea 16:00

Watford - Leeds 16:00

Aston Villa - Tottenham 18:30



IRLANDA PREMIER DIVISION

Finn Harps - Derry City 18:30

Sligo Rovers - UC Dublin 20:45



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Vikingur - Skala Itrottarfelag 19:00



ISRAELE LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE

Kiryat Shmona - Hapoel Jerusalem 15:00

Ashdod - M. Petach Tikva 16:30

H. Haifa - Hapoel Hadera 17:30

Nof Hagalil - B. Jerusalem 18:50



ITALIA PRIMAVERA 1

Pescara U19 - Inter U19 0-4 (Finale)

Torino U19 - Verona U19 2-1 (Finale)

Milan U19 - Cagliari U19 1-1 (*)

Lecce U19 - Napoli U19 14:30

Sassuolo U19 - Spal U19 17:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Cesena U19 - Ternana U19 11:00SRF

Lazio U19 - Cosenza U19 11:00SRF

Pordenone U19 - Entella U19 11:00SRF

Ascoli U19 - Spezia U19 11:30SRF

Cremonese U19 - Udinese U19 14:30SRF

Alessandria U19 - Reggiana U19 15:00SRF

Benevento U19 - Reggina U19 15:00SRF

Brescia U19 - Cittadella U19 15:00SRF

Parma U19 - Monza U19 15:00SRF

Perugia U19 - Pisa U19 15:00SRF

Salernitana U19 - Frosinone U19 15:00SRF

Vicenza U19 - Venezia U19 15:00SRF



ITALIA SERIE A

Empoli - Spezia 15:00

Inter - Verona 18:00

Cagliari - Juventus 20:45



ITALIA SERIE B

Alessandria - Pordenone 14:00

Como - Cittadella 14:00

Lecce - Spal 14:00

Frosinone - Cremonese 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Carrarese - Lucchese 14:30

Olbia - Vis Pesaro 14:30

Siena - Ancona-Matelica 14:30

Entella - Viterbese 17:30

Fermana - Reggiana 17:30

Gubbio - Pistoiese 17:30

Modena - Imolese 17:30

Montevarchi - Cesena 17:30

Pescara - Grosseto 17:30

Teramo - Pontedera 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Monopoli - Palermo 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE B

SG City Nova - Olginatese 15:00

Vis Nova Giussano - Folgore Caratese 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Este - Luparense 15:00

Montebelluna - Cjarlins Muzane 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Ostia Mare - Aprilia 15:00



KOSOVO SUPERLIGA

Dukagjini - FC Ballkani 14:00

Gjilani - Drenica 14:10



KUWAIT PREMIER LEAGUE

Al Kuwait - Kazma SC 20:30



LITUANIA A LYGA

FK Panevezys - Jonava 3-0 (*)

Dziugas Telsiai - Zalgiris 14:00



MALTA PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Santa Lucia - Sirens 15:00

Mosta FC - Balzan 18:15



MALTA PREMIER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Hibernians - Floriana 16:00



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Puebla - U.N.A.M. 2-2 (Finale)

Mazatlan FC - Cruz Azul 1-1 (Finale)



MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL - DONNE

Canada D - Nigeria D 2-0 (Finale)

Corea del Sud D - Vietnam D 3-0 (Finale)

Ecuador D - Paraguay D 22:00

USA D - Uzbekistan D 23:30



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Export Sebaco - Juventus Managua 23:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Lilleström - Jerv 16:00



OLANDA EREDIVISIE

Utrecht - Sittard 18:45

Ajax - Sparta Rotterdam 20:00

Nijmegen - Twente 21:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

12 de Octubre - Resistencia 1-1 (Finale)

Olimpia Asuncion - Nacional Asuncion 1-2 (Finale)



PERU LIGA 1 - APERTURA

Cesar Vallejo - Sporting Cristal 2-0 (Finale)

AD Cantolao - Huancayo 18:00

Dep. Municipal - Carlos Mannucci 20:15

Binacional - Grau 22:30



POLONIA DIVISION 1

Korona - Sosnowiec 0-0 (Intervallo)

Legnica - Stomil Olsztyn 18:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Ferreira - Maritimo 16:30

Benfica - Belenenses 19:00

Boavista - Arouca 19:00

Tondela - Sporting 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians - Liberec 16:00

Sigma Olomouc - Plzen 16:00

Slovacko - Karvina 16:00

Teplice - Sparta Praga 19:00



ROMANIA LIGA 1 - GRUPPO RETROCESSIONE

UTA Arad - Rapid Bucarest 19:30



ROMANIA LIGA 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FC Arges - Farul Constanta 16:30



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Khimki - CSKA Mosca 1-1 (*)

Nizhny Novgorod - Din. Mosca 0-0 (*)

Kazan - Krasnodar 15:30

Akhmat Grozny - Zenit 18:30



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Faetano - Murata 15:00

Fiorentino - Tre Fiori 15:00

Juvenes/Dogana - Cosmos 15:00

Pennarossa - Libertas 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen - Ross County 16:00

Celtic - St. Johnstone 16:00

Dundee Utd - Dundee FC 16:00

Hearts - Hibernian 16:00

Livingston - Motherwell 16:00



SENEGAL LIGUE 1

US Goree - Guediawaye 18:00

Casa - Generation F. 18:30

Diambars - Dakar SC 18:30

Douanes - Mbour Petite Cote 18:30

Excellence - Linguere 18:30



SERBIA SUPER LIGA

Sp. Subotica - Kolubara 16:00

Mladost - Radnicki Nis 18:30



SLOVACCHIA FORTUNA LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Senica - Pohronie 18:00



SLOVACCHIA FORTUNA LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Trnava - Zilina 18:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo - Mura 15:00

Radomlje - Aluminij 17:30

Maribor - O. Ljubljana 20:15



SPAGNA LALIGA

Cadice - Betis 14:00

Maiorca - Atl. Madrid 16:15

Villarreal - Ath. Bilbao 18:30

Real Madrid - Getafe 21:00



SPAGNA LALIGA2

R. Sociedad B - Tenerife 16:00

Alcorcon - Gijon 18:15

Malaga - Valladolid 18:15

Las Palmas - Amorebieta 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Seongnam - Jeonbuk 0-4 (Finale)

Ulsan Hyundai - Daegu 3-1 (Finale)



SVEZIA ALLSVENSKAN

Sundsvall - Hammarby 15:00

Degerfors - Hacken 17:30



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys - Lausanne 18:00

Grasshoppers - Luzern 20:30



TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk - Kasimpasa 2-0 (*)

Goztepe - Kayserispor 15:00

Rizespor - Konyaspor 15:00

Besiktas - Alanyaspor 19:30

Gaziantep - Trabzonspor 19:30



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Cerro Largo - Defensor Sp. 0-0 (Finale)

Penarol - Liverpool M. 21:00

Plaza Colonia - Danubio 23:30



USA MLS

Orlando City - Chicago Fire 19:00

Inter Miami - New England Revolution 21:00

New York Red Bulls - CF Montreal 22:00



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Lara - Portuguesa 1-0 (Finale)

Monagas - Zulia 2-0 (Finale)

Caracas - La Guaira 21:00

Carabobo - Dep. Tachira 23:15