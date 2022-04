Elenco delle partite previste per oggi sabato 9 aprile 2022: i nerazzurri ospitano il Verona, i bianconeri a Cagliari. Trasferta per PSG, turno casalingo per Bayern e Real Madrid

Sabato 9 aprile all’insegna dei principali campionati europei. Prima di andare a vedere nel dettaglio le partite che si disputeranno in Italia a partire dai tre anticipi di Serie A validi per la 32a giornata, spazio a quelle che troveremo nel resto d’Europa. Partiamo dalla League 1 francese dove sono in programma due partite alle ore 17 il Rennes, terza forza del campionato si recherà in casa del Reims in dodicesima posizione. Dopo 5 successi consecutivi la squadra di Genesio ha pareggiato lo scontro diretto a Nizza per 1-1, perdendo 2 punti del Marsiglia secondo in classifica e che occupa una posizione utile per la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Dall’altra parte padroni di casa sono reduci dalla sconfitta in casa del Trojes per 1-0 ma mantengono il discreto margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Alle ore 21 il Paris Saint-Germain si recherà in casa del Clemort. La squadra parigina ha sta dominando il campionato affronta un avversario reduce da 4 sconfitte consecutive che ha necessità di fare punti in quanto ne mantiene solo uno di vantaggio sulla zona calda con il Saint Etienne che però ha già disputato una partita in più. In Bundesliga di disputa la trentesima giornata con 5 incontri in programma, quattro dei quali alle 15:30. Spicca l’incontro tra Bayern Monaco e Augusta con i bavaresi che si trovano attualmente a +6 sul Dortmund che ieri ha già giocato vincendo 2-0 a Stoccarda mentre 18:30 Hertha affronta l’Union Berlino dove le squadre lottano per obiettivi diversi, da una parte la salvezza e dall’altra un posto in Europa. In Premier League sono attesi 5 incontri con Everton – Manchester United alle 13:30 ad aprire mentre nel pomeriggio l’Arsenal affronterà il Brighton mentre il Chelsea sarà ospite del Southampton. Chiuderà il programma Aston Villa – Tottenham alle 18:30. Nella Liga sono quattro incontri di anticipo della 31esima giornata. Si parte alle ore 14 da Cadice – Betis quindi alle 16:15 trasferta dell’Atletico Madrid a Maiorca mentre l’Athletic Bilbao alle 18:30 nell’ insidioso campo del Villareal e alle ore 21 il Real Madrid, recude dal brillante successo in Champions League, ospita il Getafe.

L’INTER OSPITA IL VERONA, LA JUVENTUS IN SARDEGNA

La Serie A propone tre anticipi. Il primo è quello che vede l’Empoli affrontare lo Spezia. Le due squadre sono al momento in una posizione tranquilla di classifica visto che hanno rispettivamente +11 e +10 del Venezia e Cagliari penultime forze del campionato. La partita tuttavia è molto importante in casa della squadra toscana perché si cerca di tornare al successo dopo lungo digiuno addirittura dallo scorso 6 dicembre 2021 quando si impose per 3-1 sull’Udinese. Thiago Motta alla vigilia ha speso parole positive per la sua squadra che vede molto bene sia atleticamente che emozionalmente. Infatti c’è il morale molto alto all’interno del gruppo gol in questo momento della stagione grazie soprattutto al successo nell’ultimo turno contro il Venezia che è stato definito come un momento unico da vivere che il tecnico ha vissuto intensamente insieme ragazzi e sia augura di poterne avere altri da qui alla fine della stagione. Alle ore 18 scende in campo l’Inter che affronterà l’Hellas Verona avversario molto scomodo. LA squadra di Tudor ha mostrato al momento di essere una delle migliori sorprese della stagione attualmente con 45 punti. Inzaghi ha sottolineato l’importanza del successo ottenuto nell’ultimo turno con la Juventus che consente alla squadra di rimanere ancorata alla lotta scudetto. Sarà molto importante centrare questa gara disputanto un’altra grande partita. Sarà assente per squalifica lautaro Martinez e pertanto tecnico potrebbe essere intenzionato a inserire Correa insieme a Dzeko in avanti. Chiuderà il programma di Serie A per questo sabato la Juventus che andra a far visita al Cagliari. I bianconeri devono cancellare al più presto una sconfitta casalinga con l’Inter che se da un lato ha spento l’entusiamo per un possibile salto verso le prime posizioni dell’altro resta ancora un buon margine di vantaggio pari a 5 punti sulla Roma per conservare l’accesso diretto alla Champions League. Allegri ha sottolineato come la squadra si allenata meglio in settimana. Non ci sarà Locatelli che dopo un infortunio nell’ultimo turno sarà fuori per circa un mese mentre Morata e De Sciglio sono squalificati. “Avendo una partita a settimana – tranne che per la Coppa Italia – possiamo solo migliorare. Ogni squadra arriva nella posizione che merita, noi in questo momento siamo quarti e meritiamo di essere lì. Da qui alla fine non possiamo scherzare, mancano sette partite e dobbiamo essere più precisi in zona offensiva” ha detto in conclusione. La squadra Sarda viene da quattro sconfitte consecutive ma rimane ancora con 3 punti di vantaggio su Venezia e Genova. Mazzarri è fiducioso del gruppo per quando ha reso come prestazione in questo 2022 e fa un appello ai tifosi di poterli sostenere questo importante incontro.

FROSINONE – CREMONESE IN EVIDENZA, SI APRE LA 36MA DI LEGA PRO

Prosegue la fase regolare della stagione di Serie B. In programma quattro incontri validi per la 34a giornata, tre di questi con fischio d’inizio alle ore 14. Si gioca alle 16:15 il big match fra Frosinone Cremonese. I ciociari sono reduci da due sconfitte consecutive, l’ultima contro il fanalino di coda Pordenone che hanno complicato la corsa play off con Perugia e Parma che si fanno più vicine. Dall’altra parte la Cremonese sempre con un punto di distacco dal Lecce e tre dal Monza che deve evitare qualsiasi passo falso. I pugliesi invece affronterano la Spal in casa mentre il Pordenone è impegnato in trasferta ad Alessandria. Un nuovo incontro da ultima spiaggia per poter sperare raggiungere in extremis la zona salvezza.

Si gioca anche la Lega Pro che presenta il quadro completo per il girone B. Infatti si disputano tutte e 10 le partite valide per la 36esima giornata. La capolista Modena ospita l’Imolese mentre la Reggiana va a giocare a Fermo. Il Cesena è impegnato in trasferta contro di Montevarchi mentre turno casalingo per Entella e il Pescara rispettivamente contro Viterbese e Grosseto. Si gioca anche una partita valida per il girone C, si tratta dello scontro diretto tra Monopoli e Palermo delle 14-30. La squadra di casa ha perso il terzo posto, scavalcata dall’Avellino, a causa della sconfitta a Taranto. I siciliani invece si sono fatti sotto dopo i due successi consecutivi e adesso può ancora sperare anche di conquistare una seconda posizione con Catanzaro e Avellino a soli due punti.

Ricordiamo che in Italia sono attesi anche alcuni anticipi Serie D mentre il Campionato Primavera 1 prevede ben 5 partite: dalle 10:30 con Pescara – Inter quindi dalle 11 Torino – Verona mette il Milan sarà impegnato in casa contro il Cagliari, scontro salvezza tra Lecce Napoli e SPAL a caccia di punti contro il Sassuolo.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 9 APRILE 2022

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi – Egnatia 13:45

Partizani – Teuta 16:45

Vllaznia – Laci 16:45

ALGERIA LIGUE 1

Setif – Oran 23:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Arsenal Sarandi – Godoy Cruz 00:00

Atl. Tucuman – Gimnasia L.P. 00:00

Rosario – Colon 02:30

Sarmiento Junin – San Lorenzo 02:30

Union Santa Fe – Newells Old Boys 19:00

Talleres Cordoba – Defensa y Justicia 21:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United – Wellington Phoenix 06:05

WS Wanderers – Brisbane Roar 09:05

Central Coast Mariners – Sydney FC 11:45

Melbourne Victory – Melbourne City 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Admira – LASK 17:00

Ried – Hartberg 17:00

Tirol – Altach 17:00

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Shamakhi – Neftci Baku 12:00

Sabah Baku – Zira 15:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Eupen – Oostende 18:30

Antwerp – Cercle Brugge 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Energetik-BGU – Slutsk 14:30

Slavia Mozyr – Din. Minsk 16:30

FC Minsk – Zhodino 18:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Palmaflor – Santa Cruz 21:00

Royal Pari – Independiente Petrolero 21:00

Bolivar – J. Wilstermann 23:15

BRASILE SERIE A

Fluminense – Santos 21:30

BULGARIA PARVA LIGA

Beroe – Ludogorets 16:30

Levski – Cherno More 19:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Atl. Ottawa – Cavalry 21:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton – Huachipato 21:00

Coquimbo – U. De Chile 23:30

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

AEL Limassol – Achnas 16:00

CIPRO FIRST DIVISION – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

AEK Larnaca – Apollon 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Millonarios – La Equidad 03:00

Tolima – Aguilas 23:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Guanacasteca – ADR Jicaral 23:00

CROAZIA 1. HNL

Dragovoljac – Lok. Zagreb 17:00

Hajduk Split – Sibenik 19:05

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry – Al Ahly 21:30

Misr Elmaqasah – Zamalek 21:30

Pyramids – Ghazl El Mahallah 21:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Flora – Legion 13:30

Narva – Parnu JK Vaprus 16:00

Tammeka – Kuressaare 18:30

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Inter Turku – Oulu 14:00

HIFK – Mariehamn 17:00

Ilves – KuPS 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Reims – Rennes 17:00

Clermont – Paris SG 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Guingamp – Tolosa 15:00

AC Ajaccio – Pau FC 19:00

Amiens – Bastia 19:00

Auxerre – Valenciennes 19:00

Grenoble – Caen 19:00

Le Havre – Dunkerque 19:00

Niort – Nimes 19:00

Quevilly Rouen – Rodez 19:00

Sochaux – Nancy 19:00

GALLES CYMRU PREMIER – GRUPPO RETROCESSIONE

Cardiff Metropolitan – Aberystwyth 15:30

Druids – Haverfordwest 15:30

Barry – Connah’s Q. 18:15

GALLES CYMRU PREMIER – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Newtown – Caernarfon 15:30

Penybont – TNS 15:30

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Aue – Hannover 13:30

Schalke – Heidenheim 13:30

St. Pauli – Brema 13:30

Norimberga – Darmstadt 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern – Augusta 15:30

Colonia – Magonza 15:30

Furth – Monchengladbach 15:30

Wolfsburg – Bielefeld 15:30

Hertha – Union Berlino 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kawasaki – Kashiwa 12:00

GIBILTERRA NATIONAL LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Lynx – Europa Point 16:00

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Volos – Lamia 15:00

OFI Crete – Smyrnis 17:15

Asteras T. – Ionikos 18:30

Panetolikos – Atromitos 19:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Coban Imperial – Nueva Concepcion 23:00

Municipal – Malacateco 23:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sheffield Utd – Bournemouth 13:45

Blackburn – Blackpool 16:00

Bristol City – Peterborough 16:00

Middlesbrough – Hull 16:00

Millwall – Barnsley 16:00

Nottingham – Birmingham 16:00

Preston – QPR 16:00

Reading – Cardiff 16:00

Swansea – Derby 16:00

West Brom – Stoke 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Everton – Manchester Utd 13:30

Arsenal – Brighton 16:00

Southampton – Chelsea 16:00

Watford – Leeds 16:00

Aston Villa – Tottenham 18:30

IRLANDA PREMIER DIVISION

Finn Harps – Derry City 18:30

Sligo Rovers – UC Dublin 20:45

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Vikingur – Skala Itrottarfelag 19:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

Kiryat Shmona – Hapoel Jerusalem 15:00

Ashdod – M. Petach Tikva 16:30

H. Haifa – Hapoel Hadera 17:30

Nof Hagalil – B. Jerusalem 18:50

ITALIA PRIMAVERA 1

Pescara U19 – Inter U19 10:30

Torino U19 – Verona U19 11:00

Milan U19 – Cagliari U19 12:30

Lecce U19 – Napoli U19 14:30

Sassuolo U19 – Spal U19 17:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Cesena U19 – Ternana U19 11:00

Lazio U19 – Cosenza U19 11:00

Pordenone U19 – Entella U19 11:00

Ascoli U19 – Spezia U19 11:30

Cremonese U19 – Udinese U19 14:30

Alessandria U19 – Reggiana U19 15:00

Benevento U19 – Reggina U19 15:00

Brescia U19 – Cittadella U19 15:00

Parma U19 – Monza U19 15:00

Perugia U19 – Pisa U19 15:00

Salernitana U19 – Frosinone U19 15:00

Vicenza U19 – Venezia U19 15:00

ITALIA SERIE A

Empoli – Spezia 15:00

Inter – Verona 18:00

Cagliari – Juventus 20:45

ITALIA SERIE B

Alessandria – Pordenone 14:00

Como – Cittadella 14:00

Lecce – Spal 14:00

Frosinone – Cremonese 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Carrarese – Lucchese 14:30

Olbia – Vis Pesaro 14:30

Siena – Ancona-Matelica 14:30

Entella – Viterbese 17:30

Fermana – Reggiana 17:30

Gubbio – Pistoiese 17:30

Modena – Imolese 17:30

Montevarchi – Cesena 17:30

Pescara – Grosseto 17:30

Teramo – Pontedera 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Monopoli – Palermo 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

SG City Nova – Olginatese 15:00

Vis Nova Giussano – Folgore Caratese 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Este – Luparense 15:00

Montebelluna – Cjarlins Muzane 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Ostia Mare – Aprilia 15:00

KOSOVO SUPERLIGA

Dukagjini – FC Ballkani 14:00

Gjilani – Drenica 14:10

KUWAIT PREMIER LEAGUE

Al Kuwait – Kazma SC 20:30

LITUANIA A LYGA

FK Panevezys – Jonava 12:00

Dziugas Telsiai – Zalgiris 14:00

MALTA PREMIER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Santa Lucia – Sirens 15:00

Mosta FC – Balzan 18:15

MALTA PREMIER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Hibernians – Floriana 16:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Puebla – U.N.A.M. 02:00

Mazatlan FC – Cruz Azul 04:00

MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL – DONNE

Canada D – Nigeria D 04:30

Corea del Sud D – Vietnam D 09:30

Ecuador D – Paraguay D 22:00

USA D – Uzbekistan D 23:30

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Export Sebaco – Juventus Managua 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Lilleström – Jerv 16:00

OLANDA EREDIVISIE

Utrecht – Sittard 18:45

Ajax – Sparta Rotterdam 20:00

Nijmegen – Twente 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

12 de Octubre – Resistencia 00:00

Olimpia Asuncion – Nacional Asuncion 02:15

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cesar Vallejo – Sporting Cristal 02:30

AD Cantolao – Huancayo 18:00

Dep. Municipal – Carlos Mannucci 20:15

Binacional – Grau 22:30

POLONIA DIVISION 1

Korona – Sosnowiec 12:40

Legnica – Stomil Olsztyn 18:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Ferreira – Maritimo 16:30

Benfica – Belenenses 19:00

Boavista – Arouca 19:00

Tondela – Sporting 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians – Liberec 16:00

Sigma Olomouc – Plzen 16:00

Slovacko – Karvina 16:00

Teplice – Sparta Praga 19:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

UTA Arad – Rapid Bucarest 19:30

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FC Arges – Farul Constanta 16:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Khimki – CSKA Mosca 13:00

Nizhny Novgorod – Din. Mosca 13:00

Kazan – Krasnodar 15:30

Akhmat Grozny – Zenit 18:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Faetano – Murata 15:00

Fiorentino – Tre Fiori 15:00

Juvenes/Dogana – Cosmos 15:00

Pennarossa – Libertas 18:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – Ross County 16:00

Celtic – St. Johnstone 16:00

Dundee Utd – Dundee FC 16:00

Hearts – Hibernian 16:00

Livingston – Motherwell 16:00

SENEGAL LIGUE 1

US Goree – Guediawaye 18:00

Casa – Generation F. 18:30

Diambars – Dakar SC 18:30

Douanes – Mbour Petite Cote 18:30

Excellence – Linguere 18:30

SERBIA SUPER LIGA

Sp. Subotica – Kolubara 16:00

Mladost – Radnicki Nis 18:30

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Senica – Pohronie 18:00

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Trnava – Zilina 18:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo – Mura 15:00

Radomlje – Aluminij 17:30

Maribor – O. Ljubljana 20:15

SPAGNA LALIGA

Cadice – Betis 14:00

Maiorca – Atl. Madrid 16:15

Villarreal – Ath. Bilbao 18:30

Real Madrid – Getafe 21:00

SPAGNA LALIGA2

R. Sociedad B – Tenerife 16:00

Alcorcon – Gijon 18:15

Malaga – Valladolid 18:15

Las Palmas – Amorebieta 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Seongnam – Jeonbuk 07:00

Ulsan Hyundai – Daegu 09:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Sundsvall – Hammarby 15:00

Degerfors – Hacken 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys – Lausanne 18:00

Grasshoppers – Luzern 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk – Kasimpasa 12:30

Goztepe – Kayserispor 15:00

Rizespor – Konyaspor 15:00

Besiktas – Alanyaspor 19:30

Gaziantep – Trabzonspor 19:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerro Largo – Defensor Sp. 00:15

Penarol – Liverpool M. 21:00

Plaza Colonia – Danubio 23:30

USA MLS

Orlando City – Chicago Fire 19:00

Inter Miami – New England Revolution 21:00

New York Red Bulls – CF Montreal 22:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Lara – Portuguesa 00:00

Monagas – Zulia 02:15

Caracas – La Guaira 21:00

Carabobo – Dep. Tachira 23:15