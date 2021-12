In Champions League si gioca il recupero tra Atalanta e Villareal, per l’EL Napoli e Lazio, Roma nella Conference. Il Boca Juniors vince la Copa Argentina, alla Comunicaciones la finale d’andata CONCACAF League

Giovedì 9 dicembre si è aperto con la finale di Copa Argentina dove c’è stato il successo ai calci di rigore del Boca Juniors contro i Talleres di Cordoba. Per la squadra di Battaglia si tratta della quarta Coppa conquistata nella storia. Gara con tanti cartellini sventolati nei tempi regolamentari. Al 22′ della ripresa Ramirez si prende il secondo lasciando il Boca in 10 fino al 90esimo quindi la lotteria dei rigori: dopo le reti di Retegui e Rojo, Fertoli fallisce il penalty che risulterà decisivo visto che gli altri giocatori incaricati sono andati tutti in gol. Ricordiamo che questo successo consente anche l’accesso diretto alla fase girone della prossima Copa Libertadores. Altra finale questa volta solo andata con il successo esterno del Comunicaciones per 2-1 sul Motagua per la CONCACAF League: ospiti avanti al 22′ con Aparicio quindi pareggio prima dell’intervallo di Moreira e rete decisiva di Anangono al 34′ della ripresa. Il ritorno è previsto per il prossimo 15 dicembre. In Colombia per la Primera A quadrangolare clausura 2-1 esterno del Deportivo Cali sull’Atletico Nacional mentre nella AFF Suzuki Cup la Malesia si è imposta per 4-0 sul Laos. Netto anche il successo del Persiakabo 1973 sul Persiraja Aceh nella Liga 1 indonesiana. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale del giorno ricordiamo che sarà un’intensa giornata di Coppe a partite dalla sfida più importante ovvero il recupero di Atalanta – Villareal non disputata ieri per neve e che deciderà chi andrà avanti in Champions League e chi andrà in Europa League. Ci sono anche il Napoli che con il Leicester si gioca la qualificazione così come la Lazio il primo posto con il Galatasaray. In Conference League la Roma avrà un turno piuttosto agevole ma il primo posto nel girone sarà legato all’esito del match del Bodo/Glimt. Per il calcio giovanile da non perdere il derby Empoli – Fiorentina per la Supercoppa Primavera.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 9 DICEMBRE 2021

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi - Laci 1-2 (*)



ARGENTINA COPA ARGENTINA

Talleres Cordoba - Boca Juniors 0-1 (Dopo Rigori)



ASIA AFF SUZUKI CUP

Malesia - Laos 4-0 (Finale)

Indonesia - Cambogia 4-2 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA - QUADRANGOLARE

Atl. Nacional - Dep. Cali 1-2 (Finale)



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Addis Ababa Ketema - Wolkite Kenema 0-1 (Finale)

Fasil Kenema - Sidama Bunna 16:00



EUROPA CHAMPIONS LEAGUE - FASE A GIRONI

Atalanta - Villarreal 19:00



EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE

Hacken D - Bayern D 18:45

Koge D - Hoffenheim D 18:45

Arsenal D - Barcellona D 20:00

Benfica D - Lyon D 21:00



EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE - FASE A GIRONI

Alashkert - M. Tel Aviv 18:45

Alkmaar - Randers 18:45

CFR Cluj - Jablonec 18:45

CSKA Sofia - Roma 18:45

Gent - Flora 18:45

LASK - HJK 18:45

Partizan - Anorthosis 18:45

Zorya - Bodo/Glimt 18:45

Basilea - Qarabag 21:00

FC Copenhagen - Slovan Bratislava 21:00

Feyenoord - M. Haifa 21:00

Omonia - K. Almaty 21:00

PAOK - Lincoln 21:00

Tottenham - Rennes Posticipata

Union Berlino - Slavia Praga 21:00

Vitesse - Mura 21:00



EUROPA EUROPA LEAGUE - FASE A GIRONI

Antwerp - Olympiakos 18:45

Fenerbahce - Francoforte 18:45

Legia - Sp. Mosca 18:45

Lione - Rangers 18:45

Napoli - Leicester 18:45

Real Sociedad - PSV 18:45

Sparta Praga - Brondby 18:45

Sturm Graz - Monaco 18:45

Braga - Stella Rossa 21:00

Celtic - Betis 21:00

Ferencvaros - Leverkusen 21:00

Genk - Rapid Vienna 21:00

Lazio - Galatasaray 21:00

Ludogorets - Midtjylland 21:00

Marsiglia - Lok. Mosca 21:00

West Ham - Din. Zagabria 21:00



INDONESIA LIGA 1

Persikabo 1973 - Persiraja Aceh 5-0 (Finale)

Bali United - Madura United 0-0 (Intervallo)



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Peykan - Esteghlal F.C. 0-3 (Finale)

Sepahan - Sanat-Naft 1-0 (Finale)

Persepolis - Havadar SC 0-0 (*)



ITALIA SUPERCOPPA PRIMAVERA

Empoli U19 - Fiorentina U19 17:00



KUWAIT PREMIER LEAGUE

Yarmouk - Al Naser 16:40



NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Motagua (Hon) - Comunicaciones (Gtm) 1-2 (Finale)