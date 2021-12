Elenco delle partite previste per oggi giovedì 9 dicembre 2021: gare decisive anche per Napoli e Lazio in Europa League. Roma a caccia del primo posto nel girone di Conference League

Giovedì 9 dicembre mix esplosivo tra Champions, Europa e Conference League dove si deciderà tutto in 90 minuti. Seguiremo da vicino le gare delle italiane a partire dalla sfida dell’Atalanta contro il Villareal. Il match, in programma mercoledì è stato prima posticipato alle 21.20 quindi definitivamente rinviato alle ore 19 di oggi per neve. Abbondanti infatti sono state le nevicate abbattute su Bergamo nella serata e nemmeno l’utilizzo dei teloni e mezzi per la pulizia del campo sono riusciti a evitare una nuova data. Sotto la direzione dell’inglese Anthony Taylor i nerazzurri così come gli spagnoli avranno la certezza di restare in Europa comunque vada visto il pareggio dello Young Boys contro il Manchester United. Possiamo avvicinarci alle previsioni circa le formazioni che potremmo vedere in campo con Gasperini che ha optato per Maele e Hateboer sulle fasce e Zappacosta relegato in panchina mentre in avanti modulo con Pessina trequartista dietro Ilicic e Zapata. Emery con il 4-4-2 e il tandem offensivo formato da Gerard Moreno – Danjuma.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

CHAMPIONS LEAGUE

19.00

EUROPA LEAGUE

18.45

21.00

CONFERENCE LEAGUE

18.45

SUPERCOPPA PRIMAVERA

17.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

NAPOLI E LAZIO IN EUROPA LEAGUE

Si parte dal Napoli alle ore 18.45. Avversario non facile il Leicester che guida attualmente con 8, un punto in più degli azzurri e dello Spartak Mosca mentre il Legia segue a 6. Tutto davvero è possibile in questo girone. All’andata in Inghilterra finì 2-2 con una grande rimonta e la doppietta di Osimhen, tra gli assenti. Non un momento particolarmente felice in campionato con 1 punto nelle ultime due partite ma la squadra non ha demeritato dal punto di vista del gioco anche considerando le pesanti assenze soprattutto con l’Atalanta. “Il match col Leicester è una radiografia dell’anima che hanno i calciatori, perché non ci sono appelli dopo. O si vince o non si va più in giro per l’Europa. Quindi il carattere deve essere quello giusto per raggiungere una prestazione di alto livello e per scrivere una bella storia degna del Napoli” ha detto Spalletti alla vigilia che si sento molto fiducioso perchè ha visto una squadra in salute e bisogna andare oltre le difficoltà. Alle 21 invece sarà la Lazio a giocarsi tutto contro il Galatasaray anche se in questo casa si gioca per il primo posto con la qualificazione già in tasca. Importante vincere per passare direttamente agli ottavi senza dover affrontare un pericoloso sedicesimo con un avversario che arriva dalla Champions League. Terim non nasconde la voglia di ben figurare in un match dove si affronteranno due squadre che amano il bel gioco: “Riconosciamo la difficoltà della gara: un pareggio sarà sufficiente. Ho un grande rispetto per Sarri e per la Lazio, la squadra sta assimilando il modo di giocare del proprio tecnico, in rosa ci sono campioni da ambo le parti. Attualmente siamo i primi in classifica e, con coraggio, vogliamo consolidare il primato”. Dall’altra parte Sarri si aspetta maggiore costanza nel rendimento dopo che a Genova ha visto miglioramenti dal punto di vista della qualità espressa in campo: “La partita di domani sarà importante, c’è in palio un ottavo di finale che ci farebbe pensare solamente al campionato per qualche mese. Per programmazione intendo programmare le mosse per il futuro, come in tutte le aziende: sento spesso Lotito, almeno una volta a settimana. Credo che ci siano i presupposti per programmare, vediamo“.

ROMA PER IL PRIMO POSTO NEL GIRONE DI CONFERENCE LEAGUE

La Roma con la qualificazione già conquistata per il prossimo turno ma c’è da stabilire se come prima e quindi approdo agli ottavi di finale o come seconda ovvero dai sedicesimi. La trasferta con il CSKA Sofia non sembra preoccupare più del dovuto i giallorossi che in casa avevano vinto 5-1. Ma i conti si dovranno fare con il Bodo/Glimt che sarà impegnato in trasferta con lo Zorya sconfitti 3-1 in casa. Un punto separa la Roma dal Bodo e quindi in caso di successo ci si dovrà accontentare del secondo posto. “Vogliamo vincere e provare ad avere la possibilità di arrivare primi. E vincere il girone. Sappiamo che non è facile. Per me il CSKA è meglio del punto che ha conquistato in questo girone. Anche contro di noi la prestazione loro è stata buona. Ma vogliamo cercare di vincere” ha detto in conferenza stampa Mourinho che opterà per un pò di turn over e si è detto desideroso di provare a vincere questa competizione. Non è possibile fare il paragone con il 2004 quando trionfò per la prima volta in Champions League ma le motivazioni a fare bene restano le stesse.

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE GIRONI C E D

Dopo la grande impresa della Juventus a Londra che vale praticamente una storica qualificazione agli ottavi di finale in campo gli altri due gironi della Women’s Champions League. Nel girone C l’Arsenal ospita la prima del girone, il Barcellona che ha praticamente in tasca il primo posto mentre Hoffenheim e Koge in campo senza speranze di qualificazione. Nel girone D il Lione provare a mantenere la vetta in trasferta con il Benfica strapazzata all’andata mentre il Bayern dovrebbe avere un turno sulla carta agevole contro l’Hacken fanalino.

SUPERCOPPA PRIMAVERA CON IL DERBY TOSCANO

Alle ore 17 un appuntamento da non perdere per gli amanti del calcio giovanile. In campo Empoli e Fiorentina per il derby che vale la Supercoppa Primavera. Molto carico il tecnico viola Aquilani che la squadra sta reagendo bene nonostante sia un periodo impegnativo con tanti incontri ravvicinati. Una gara importante da affrontare al meglio, la quarta che si fa a disputare in poco tempo, segno dei grandi progressi del gruppo.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 9 DICEMBRE 2021

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi – Laci 13:45

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Talleres Cordoba – Boca Juniors 01.10

ASIA AFF SUZUKI CUP

Malesia – Laos 10:30

Indonesia – Cambogia 13:30

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Atl. Nacional – Dep. Cali 01-30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Addis Ababa Ketema – Wolkite Kenema 13:00

Fasil Kenema – Sidama Bunna 16:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – FASE A GIRONI

Atalanta – Villarreal 19:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE

Hacken D – Bayern D 18:45

Koge D – Hoffenheim D 18:45

Arsenal D – Barcellona D 20:00

Benfica D – Lyon D 21:00

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – FASE A GIRONI

Alashkert – M. Tel Aviv 18:45

Alkmaar – Randers 18:45

CFR Cluj – Jablonec 18:45

CSKA Sofia – Roma 18:45

Gent – Flora 18:45

LASK – HJK 18:45

Partizan – Anorthosis 18:45

Zorya – Bodo/Glimt 18:45

Basilea – Qarabag 21:00

FC Copenhagen – Slovan Bratislava 21:00

Feyenoord – M. Haifa 21:00

Omonia – K. Almaty 21:00

PAOK – Lincoln 21:00

Tottenham – Rennes Posticipata

Union Berlino – Slavia Praga 21:00

Vitesse – Mura 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – FASE A GIRONI

Antwerp – Olympiakos 18:45

Fenerbahce – Francoforte 18:45

Legia – Sp. Mosca 18:45

Lione – Rangers 18:45

Napoli – Leicester 18:45

Real Sociedad – PSV 18:45

Sparta Praga – Brondby 18:45

Sturm Graz – Monaco 18:45

Braga – Stella Rossa 21:00

Celtic – Betis 21:00

Ferencvaros – Leverkusen 21:00

Genk – Rapid Vienna 21:00

Lazio – Galatasaray 21:00

Ludogorets – Midtjylland 21:00

Marsiglia – Lok. Mosca 21:00

West Ham – Din. Zagabria 21:00

INDONESIA LIGA 1

Persikabo 1973 – Persiraja Aceh 09:15

Bali United – Madura United 14:45

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Peykan – Esteghlal F.C. 13:30

Sepahan – Sanat-Naft 13:30

Persepolis – Havadar SC 15:30

ITALIA SUPERCOPPA PRIMAVERA

Empoli U19 – Fiorentina U19 17:00

KUWAIT PREMIER LEAGUE

Yarmouk – Al Naser 16:40

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Motagua (Hon) – Comunicaciones (Gtm) 01:00