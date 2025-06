Gli Azzurri nella loro seconda gara ufficiale ospitano la Moldavia, spicca Belgio-Galles. Successo dell’Ind. Medellin in Colombia

Il programma di lunedì 9 giugno si è aperto la Primera A in Colombia. Successo per 1-0 dell’Ind. Medellin in casa del Junior mentre hanno chiuso sullo 0-0 tra Once Caldas e Millonarios. Nella Canadian Premier League vittoria a domicilio per 2-1 del Cavalry sullo York United. Nella MLS in USA tre successi casalinghi ovvero del Portland Timbrers sul St. Louis City per 2-1, del Los Angeles sullo Sporting Kansas City per 3-1 e del Vancouver Whitecaps sul Seattle Sounders per 3-0. In Venezuela troviamo invece il pareggio per 1-1 tra La Guaira e la Portuguesa.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi andiamo a vedere i principali appuntamenti. Al centro dell’attenzione le gare di qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo 2026 per l’area Europa. Si parte alle ore 16 con Kazakistan-Macedonia del Nord quindi alle 20:45 le altre cinque partite con l’Italia che ospita la Moldavia mentre tra le più attese troviamo sia Belgio-Galles e che Croazia-Repubblica Ceca. Per il girone azzurro troviamo Estonia- Norvegia e chiude il quadro Isole Faroe-Gibilterra.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 9 GIUGNO 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

