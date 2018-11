Domenica 18 novembre con nuove sfide di Uefa Nations League ma anche l’African Nations Cup, la A brasiliana e il recupero Spezia – Benevento

Nazionali ancora protagoniste anche in questa domenica 18 novembre di calcio. Il big match ci sarà in serata con Inghilterra – Croazia ma sono sette in tutto i match ufficiali. Il quadro della giornata si è aperto come di consueto nella notte questa volta con il campionato brasiliano e il successo casalingo di mirusa dell’Atletico-MG sul Bahia. Decide una rete di Cazares al 7′ della ripresa. Nel pomeriggio tante partite dell’African Nations Cup per la qualificazione e della Serie C italiana. Infatti con la sosta di A e B non sono previsti match se non il recupero tra Spezia e Benevento della ore 15. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci propone la giornata con tutti i risultati aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]