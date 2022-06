Ritiri delle squadre di Serie B 2022/2023: luoghi e date

Le date ufficiali dei ritiri e dei raduni delle venti squadre che prenderanno parte al campionato di Serie B 2022/2023

Manca ancora il nome della squadra che vincerà i playoff di Serie C ma già si pensa alla stagione 2022/2023 della Serie B. Si tornerà in campo prenderà già il 14 agosto, per poter poi lasciare spazio a novembre ai Mondiali. Molte squadre hanno già stabilito dove effettuare il ritiro per-campionato. Per quanto riguarda le neoretrocesse il Genoa andrà in Austria, ma a Bad Haring e non nella tradizionale Neustift inm Stubaital, il Venezia a Pieve di Cadore mentre il Cagliari dovrebbe rimanere in Sardegna. Per quanto concerne le neopromosse, invece, il Sudtirol resterà in zona, e precisamente a Ridanna, il Modena sarà a Fanano. Di seguito il riepilogo con luoghi e date dei ritiri. Il quadro è in costante aggiornamento: a breve, cliccando sulle singole squadre si potranno conoscere i dettagli e le amichevoli estive.

Luoghi e date dei ritiri delle 20 squadre di Serie B