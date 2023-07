Ritiro Hellas Verona, precampionato 2023-2024: amichevoli estive

Calendario precampionato 2023-2024 dell’Hellas Verona. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei gialloblù

VERONA – Comincia la stagione dell’Hellas Verona, rimasto in Serie A dopo aver vinto lo spareggio salvezza contro lo Spezia. I gialloblù sotto la guida del neo allenatore Marco Baroni, arrivato dal Lecce, effettueranno la preparazione precampionato a Fiera di Primiero, da martedì 11 a domenica 23 luglio, periodo durante il quale i gialloblù alloggeranno all’Hotel Luis a Fiera di Primiero e si alleneranno al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano, a pochi minuti dall’hotel.

Per la sesta estate nelle ultime sette, la terza di fila, sarà infatti Primiero San Martino di Castrozza l’Official Summer Retreat del Verona, la cui organizzazione sarà come sempre a cura dall’APT di San Martino di Castrozza, sotto l’egida di Trentino Marketing e con il supporto di un altro affidabile partner dell’Hellas Verona, vale a dire Dolomiti Sport Event, società altoatesina specializzata nell’organizzazione di ritiri di squadre di calcio nazionali e internazionali. Lunedì 10 luglio, alle ore 20.30, sarà presentata la maglia per le partite casalinghe dell’annata 2023-2024 all’Hellas Store di via Cattaneo. Saranno presenti i giocatori Marco Davide Faraoni, Cyril Ngonge, Pawel Dawidowicz e Simone Perilli aspetteranno tutti gli appassionati all’interno dello Store. Martedì 11 luglio, invece, la squadra partirà per il ritiro di Primiero San Martino di Castrozza.Durante le due settimane, i gialloblù sosterranno sedute quotidiane di allenamento, nella maggior parte dei casi doppie (mattino e pomeriggio), al centro sportivo di Mezzano.

Date delle amichevoli

Domenica 16 luglio, ore 17

Hellas Verona-US Primiero

Giovedì 20 luglio, ore 17

Hellas Verona-Top 22 Dilettanti Verona

Domenica 23 luglio, ore 17

Hellas Verona-Virtus Verona