Robin Appelqvist torna all’Elite Motorsport per l’ultima del TCR Italy

BRESCIA – Lo svedese Robin Appelqvist torna tra le fila di ELITE Motorsport in occasione dell’ultimo round del TCR Italy, in programma questo fine settimana al Mugello. Il 29enne ritroverà la Volkswagen Golf TCR DSG con cui aveva preso parte nel 2019 proprio all’appuntamento toscano del TCR DSG Endurance. Saranno così tre le TCR schierate dalla squadra bresciana di Nicola Novaglio, con Appelqvist che raggiungerà ai box i già confermati Michele Imberti, su CUPRA Leon Competicion, e Marco Butti, sull’altra Volkswagen Golf dotata di cambio DSG.

E’ un back to the future per Appelqvist, che per il suo ritorno alle competizioni sceglie di iniziare proprio da dove aveva interrotto la sua carriera 27 mesi fa: la Golf di ELITE Motorsport al Mugello. Nel 2019, in coppia con Alessandro Berton, lo svedese conquistò il nono posto assoluto, quarto nella classifica riservata alla Volkswagen dotate di cambio DSG, al debutto nella serie TCR endurance tricolore.

“Sono davvero felice per questa opportunità. Ritorno finalmente al volante di un’auto da corsa dopo oltre due anni di stop dovuto alla pandemia e mi fa piacere poterlo fare proprio con ELITE Motorsport.” ha commentato Robin Appelqvist, che prima di approdare nel mondo TCR è stato uno dei grandi protagonisti del Trofeo Abarth 500 in Scandinavia. Lo svedese si è poi confermato anche in Europa, conquistando nel 2015 il terzo posto nella serie continentale dedicata alla vettura italiana. “Dopo un lungo stop dovrò togliermi la ruggine di dosso, l’obiettivo è essere veloce e consistente per tutto il weekend.” ha concluso Robin, che punta ad un programma full season con una TCR nella prossima stagione.

L’ultimo round del TCR Italy scatterà venerdi sul tracciato del Mugello, che ospiterà la prima sessione di prove libere. Sabato una nuova sessione di libere e le qualifiche, preludio al grande spettacolo di domenica: Gara 1 scatterà alle 10:40, Gara 2 alle 16:40. Entrambe le manche saranno visibili in live streaming sui canali social Facebook e YouTube del TCR Italy, mentre sarà ACI Sport TV a trasmettere la diretta TV.