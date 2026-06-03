Roland Garros 2026, Cobolli in semifinale: battuto Auger-Aliassime

Cobolli vola in semifinale al Roland Garros 2026 superando Auger-Aliassime. Prima semifinale Slam e ingresso nella top 10 ATP live

PARIGI – Flavio Cobolli continua a riscrivere il presente del tennis italiano. A Parigi ha centrato la sua prima semifinale Slam, superando nei quarti di finale il canadese Felix Auger-Aliassime con una prestazione solida e coraggiosa, chiusa 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Un risultato che vale doppio: oltre all’accesso tra i migliori quattro del Roland Garros, il romano entra anche nella top 10 del ranking ATP live, dove è già virtualmente numero 10 del mondo.

Il suo cammino sulla terra rossa parigina è stato fin qui impeccabile. Ha aperto il torneo battendo Andrea Pellegrino, poi ha superato Yibing Wu e Learner Tien con autorità, mostrando una sicurezza crescente. Negli ottavi ha gestito con maturità la maratona contro Zachary Svajda, mentre nei quarti ha ribaltato l’inerzia del match contro Auger-Aliassime, imponendo ritmo, intensità e una sorprendente continuità nei momenti decisivi. È un Roland Garros che lo sta consacrando, punto dopo punto, come uno dei giocatori più completi e pericolosi del circuito.

Ora lo attende la semifinale, in programma venerdì 5 giugno sul Court Philippe-Chatrier. Dall’altra parte della rete troverà il vincitore del derby italiano tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, una sfida che garantisce comunque un azzurro in finale. Un traguardo che racconta il momento straordinario del tennis italiano e che apre scenari impensabili fino a pochi anni fa.