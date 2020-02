Roma-Bologna 2-3, il tabellino: doppietta di Barrow

Il tabellino di Roma-Bologna 2-3 il risultato finale: doppietta di Barrow e gol di Orsolini mentre alla Roma non basta l’autorete di Denswil e il gol di Mkhitaryan.

ROMA – Nel match valevole per l’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A il Bologna espugna l’Olimpico battendo la Roma 3-2. Terzo successo consecutivo per gli emiliani grazie alla doppietta di Barrow e gol iniziale di Orsolini mentre ai padroni di casa non basta l’autorete di Denswil e la rete di Mkhitaryan. Vittoria di fondamentale importanza per la squadra di Mihajlovic che sale momentaneamente al sesto posto solitario mentre è crisi per la squadra di Fonseca, seconda sconfitta di fila con 7 gol subiti nelle ultime due uscite.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (61′ Bruno Peres), Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout (79′ Kalinic); Under (57′ Carles Perez), Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. A disposizione: Mirante, Fuzato, Cetin, Fazio, Spinazzola, Bruno Peres, Perotti, Villar, Carles Perez, Pastore, Kalinic, Kluivert. Allenatore: Paulo Fonseca

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Svanberg (73′ Dominguez), Soriano; Orsolini (83′ Skov Olsen), Palacio, Barrow (86′ Juwara). A disposizione: Da Costa, Sarr, Corbo, Mbaye, Dominguez, Skov Olsen, Juwara. Allenatore: Sinisa Mihajlovic

RETI: 16′ Orsolini (B), 22′ Aut. Denswil (R), 26′ Barrow (B), 51′ Barrow (B), 72′ Mkhitaryan (R)

AMMONIZIONI: Svanberg, Schouten, Bani, Skorupski (B), Santon, Bruno Peres (R)

ESPULSIONI: Cristante (R)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico