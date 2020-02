Serie B, Ascoli – Juve Stabia: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Ascoli – Juve Stabia: anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

ASCOLI PICENO – Tutto pronto allo Stadio Del Duca di Ascoli Piceno per l’incontro tra Ascoli – Juve Stabia, partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Per i padroni di casa modulo 4-3-1-2 con la coppia d’attacco formata da Scamacca e Trotta supportati da Morosini sulla trequarti; per gli ospiti modulo speculare con Forte e Canotto in attacco supportati da Bifulco. A dirigere il match del Del Duca sarà il signor Pezzuto della sezione di Lecce. All’andata la sfida finì con una roboante vittoria dei marchigiani per 5 a 1.

Le formazioni ufficiali di Ascoli – Juve Stabia

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Ferigra, Gravillon, Sernicola; Cavion, Petrucci, Padoin; Morosini; Scamacca, Trotta. A disposizione: Marchegiani, Novi, Valentini, Troiano, Ninkovic, Eramo, Brlek, Matos, De Alcantara, Costa Pinto, Covic. Allenatore: Stellone

JUVE STABIA (4-3-1-2): Provedel; Vitiello, Fazio, Allievi, Germoni; Calò, Addae, Mallamo; Bifulco; Forte, Canotto. A disposizione: Esposito, Polverino, Melara, Di Mariano, Rossi, Di Gennaro, Izco, Elia, Mezavilla, Tonucci, Calvano. Allenatore: Caserta