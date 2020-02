Ascoli – Juve Stabia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Ascoli – Juve Stabia del 7 febbraio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale per l’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 21

ASCOLI PICENO – Venerdì sera 7 febbraio, alle ore 21 si giocherà Ascoli – Juve Stabia, incontro valevole per l’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la squadra di casa che viene dalla vittoria netta in trasferta per 3 a 0 contro il Livorno ed in classifica occupa la dodicesima posizione con 30 punti insieme al Chievo Verona. Dall’altra parte ci sono le Vespe che vengono dalla sconfitta casalinga per 1 a 2 col Perugia ed in classifica occupano il quattordicesimo posto con 28 punti. Una sfida tra due squadre che hanno cambiato molto in questo calciomercato di riparazione ma che hanno obiettivi differenti; l’Ascoli vuole centrare un piazzamento playoff mentre la Juve Stabia vuole raggiungere la salvezza il prima possibile.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Venerdì sera 7 febbraio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ASCOLI – Problemi difensivi per il neo allenatore Stellone che dovrebbe confermare il modulo 4-3-1-2 con Leali in porta, pacchetto difensivo composto da Andreoni e Sernicola sulle fasce mentre centralmente ci sarà sicuro Gravillon con Valentini che probabilmente stringerà i denti, altrimenti Ferigra potrebbe essere la soluzione migliore. A centrocampo Troiano in cabina di regia con Padoin e Piccinocchi mezze ali mentre il trequartista sarà Morosini a supporto del tandem offensivo composto da Trotta e Scamacca.

QUI JUVE STABIA – Caserta dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Provedel tra i pali, reparto difensivo composto da Ricci e Vitiello sulle fasce mentre Allievi e Fazio dovrebbero essere i centrali. A centrocampo Addae e Calò in regia con avanzati Mallamo, Di Gennaro e Canotto a supporto dell’unica punta Forte.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ascoli – Juve Stabia, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma DAZN e su RAI SPORT canale 57 del digitale terrestre.

Le probabili formazioni di Ascoli – Juve Stabia

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Gravillon, Valentini, Sernicola; Padoin, Troiano, Piccinocchi; Morosini; Trotta, Scamacca. Allenatore: Stellone

JUVE STABIA (4-2-3-1): Provedel; Ricci, Allievi, Fazio, Vitiello; Addae, Calò; Mallamo, Di Gennaro, Canotto; Forte. Allenatore: Caserta

STADIO: Cino e Lillo Del Duca