Roma City-Chieti 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Roma City-Chieti di Domenica 15 dicembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D, Girone F

ROMA – Domenica 15 dicembre 2024 , alle ore 14:30 andrà in scena Roma City – Chieti , incontro valevole per la giornata 16 del campionato di Serie D – Girone F . Questa che seguiremo non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano infatti a sfidarsi dopo che la scorsa la Roma City ha vinto con il risultato di 0-1 grazie a una rete di Di Renzo nel primo tempo. L’incontro si svolgerà nello Riano Athletic Center e sarà diretto dall’arbitro Gabriele Framba della sezione AIA di Torino . Sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Fiordi di Gubbio e Marco Crostella di Foligno . I bookmakers danno favorito il Chieti e la quota della vittoria è data a 2.45 mentre il pareggio a 3.10 e la sconfitta a 2.65.

Negli ultimi cinque incontri la Roma City ha conseguito 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 4 . Nell’ultimo turno è tornata al successo rifilando un poker all’Isernia in trasferta mentre in casa aveva lasciato l’intera posta al Castelfidardo . Ha chiuso il girone d’andata con 17 punti appena un punto in più della zona retrocessione . Il Chieti invece ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 8 . Dopo l’exploit a Civitanova Marche ha raccolto appena un punto a Recanati mentre ha perso ben due match casalinghi con Atletico Ascoli e L’Aquila . La squadra è sempre in corsa per la promozione ma dovrà fare attenzione a non lasciare altri punti per strada . Amaolo in attesa di recuperare al meglio Fall dovrebbe dare fiducia alla coppia Vuthaj-Ceccarelli . Rientra Forgione dopo il turno di squalifica mentre out Cascione infortunato e Cordova squalificato .

Sguardo alla classifica aggiornata dove la Sambenedettese è in vetta Serie D – Girone F con 34 , seguita da L’Aquila con 27 e Atletico Ascoli con 26 quindi Teramo 25, Chieti 24 e Sambenedettese con Fossombrone e Ancona 23 .

Tabellino minuto per minuto

Reti: al 4' pt Vuthaj D. (Chieti) .

Descrizione gol: cross di Schiavino dalla destra, in area colpo di testa perfetto di Conti con palla sotto l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere per il vantaggio del Chieti

Le formazioni ufficiali di Roma City-Chieti

ROMA CITY: Salvati, Neri, Calisto, Bonello, Spina, Trasciani, Fradella, Gelonese, Costa, Hernandez, Marchi. A disposizione: Merlini, Delmastro, Battistoni, Omoruyi, Bamba, Baldi, Limongelli, Fontana, Pellegrini. Allenatore: Boccolini

CHIETI: Mercorelli, Caiazza, Guerriero, Di Filippo, Schiavino, Donsah, Forgione, Conti, Oddo, Ceccarelli, Vuthaj. A disposizione: Servalli, Passari, Traini, Giunchedi, Della Quercia, Balic, Fortunato, Tourè, Di Paolantonio. Allenatore: Amaolo

Mister Boccolini alla vigilia della partita

“Una vittoria che i ragazzi si sono meritati, non tanto per la prestazione sul campo di domenica, quanto per l’impegno che stanno mettendo ogni giorno in allenamento. Speriamo di trovare continuità nei risultati perché la squadra ed il gruppo lo merita sotto ogni punto di vista. Il Chieti è una formazione importante, ad inizio stagione ed ancora in questa fase sta facendo grandi investimenti per cercare di inserirsi nella corsa al vertice. Sarà una partita dura, ma giochiamo in casa nostra e faremo di tutto per dimostrare il nostro valore”.

Probabili formazioni di Roma City-Chieti

ROMA CITY (4-2-3-1): Salvati, Neri, Calisto, Bonello, Spina; Trasciani, Fradella; Gelonese, Costa, Hernandez; Marchi. Allenatore: Alessandro Boccolini.

CHIETI (3-5-2): Mercorelli; Di Filippo, Schiavino, Caiazza; Oddo, Conti, Donsah, Forgione, Guerriero; Ceccarelli, Vuthaj. Allenatore: Daniele Amaolo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Roma City – Chieti , valida per la giornata 16 del campionato Serie D – Girone F , sarà visibile in diretta tv e streaming su Rete8. Il match potremo seguirlo in diretta testuale a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 14:30 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti.