Roma-Como 1-0: decisivo Wesley nella ripresa

Diretta Roma-Como di Lunedì 15 dicembre 2025: prova di forza dei giallorossi che hanno la meglio nel secondo tempo e si portano a -3 dalla vetta

ROMA – Nel posticipo della 15ª giornata di Serie A, la Roma di Gasperini supera il Como di Fabregas per 1-0 allo Stadio Olimpico. A decidere la sfida è stato Wesley, autore del gol vittoria al quarto d’ora della ripresa. Una partita intensa, con occasioni da entrambe le parti e diversi cartellini gialli, che consente ai giallorossi di ritrovare il successo dopo due sconfitte consecutive.

Indice:

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: ROMO-COMO 1-0 SECONDO TEMPO 51' è finita! La Roma supera 1-0 il Como grazie a una rete di Wesley al 16' della ripresa. Per questa diretta è tutto, ai prossimi appuntamenti di Calciomagazine 51' giallo a Ramon per proteste 46' conclusione sull'esterno della rete di Posch 45' assegnati 5 minuti di recupero 44' giallo a Wesley per intervento falloso su Paz, punizione sulla trequarti Como 43' intervento falloso di El Shaarawy su Van der Brempt, giallo per lui 40' prova per due volte a rendersi pericoloso in area il Como su una leggera flessione difensiva dei giallorossi, nella seconda occasione ottimo muro di Ndicka 37' nella Roma c'è Bailey per Soulé 34' in campo Kuhn per Baturina e Van der Brempt per Smolcic 33' espulso un membro dello staff del Como 28' dentro Pellegrini per El Shaarawy 19' lascia il campo Addai per Jesus Rodriguez mentre Posch per Caqueret 19' imbucata di Hermoso per il diagonale di poco largo di Ferguson 18' al momento sembra farcela Addai che rientra in campo 17' nell'occasione problema per Addai che sembra dover lasciare il campo 16' WESLEY! ROMA IN VANTAGGIO! Terzo centro in campionato per il giocatore su sponda con la suola di Soulé in area su palla crossata da Rensch e corretta di testa da Kone 14' Paz falloso su Hermoso, giallo anche per lui 13' giallo per proteste a Mancini 10' giallo per Addai che ha fermato Pellegrini con uno sgambetto in una ripartenza Roma 8' due chance per il Como prima Douvickas, murato da Ndicka e volo di Svilar a deviare la sfera e sul tap in di Paz si oppone Wesley. Sul corner palla al limite per Da Cunha e palla di un soffio a lato grazie alla deviazione di un difensore. La difesa allontana sull'angolo successivo 7' ripartenza Roma, da posizione molto defilata sul primo palo Ferguson ma è un passaggio per Butez 7' giallo a Fabregas per proteste 3' gol annullato a Cristante per fuorigioco! Discesa di Pellegrini, dal fondo cross morbido per il colpo di testa di Soulé sul palo e tap in vincente inutile per iniziale posizione irregolare di Pellegrini squadre nuovamente in campo, si riparte con il calcio d'avvio affidato alla Roma PRIMO TEMPO 49' si chiude il primo tempo sul punteggio di partenza, 0-0 all'intervallo 49' punizione dalla destra con palla scodellata in area, Mancini di testa non riesce a rinviare, tacco di Kempf su Douvikas anticipato da due passi dall'uscita di Svilar! 45' assegnati 3 minuti di recupero 43' conclusione del vertice destro dell'area per il mancino di Addai ma alto dopo una bella serpentina 41' scambio in area di Kone per il tentativo di Ferguson, palla deviata con la gamba destra da Baturina in angolo. Sugli sviluppi palla persa da Cristante ma solo per un momento 37' il gioco non riprende, Diao non ce la fa, al suo posto Douvikas 34' scontro tra Addai ed Hermoso, fortuito e doloroso faccia a faccia, nuova interruzione di gioco ma più breve di prima 33' il gioco riprende con i due giocatori a bordo campo per le cure mediche 31' contropiede bruciante di Diao che arriva al limite area ma viene contenuto da Rensch. Nell'occasione il giocatore finisce a terra. Gioco fermo con Ndicka fermo nell'altra area con gli staff medici in azione 30' ci prova dal limite dell'area Soulé pallone in angolo per la deviazione di un giocatore ospite 25' recupera il pallone alto Cristante, passaggio per Hermoso e sugli sviluppi dell'azione conclusione fuori misura di Wesley 24' palla parte da Caqueret sulla pressione di Cristante, palla in verticale per Soulé ma lo stesso giocatore del Como ripiega in angolo. Sugli sviluppi torre di Ferguson leggermente larga per Pellegrini e azione che svanisce 22' bello spunto di Wesley in veloce ripartenza ma ottima chiusura di Ramon in area 15' punizione sulla trequarti d'attacco da Pellegrini. Lo stesso giocatore batte verso il secondo palo per la torre di Hermoso, bravo Smolcic a deviare in angolo. Sugli sviluppi fischiato fuorigioco a Mancini 14' sponda di Diao per Paz che con il mancino dal limite strozza la conclusione sul fondo 10' intervento in spaccata di Hermoso a intercettare un filtrante interessante di Paz per Diao. Dall'altra parte colpo di testa in area di Ferguson, sorveglia Kempf quasi sulla linea di porta quindi fischiato un fallo in attacco 9' fallo in attacco di Soulé su Kempf 5' bello il primo strappo a centrocampo di Ferguson che non arriva nel passaggio di ritorno con Soulé 4' spunto di Soulé in area, con palla che gli carambola addosso e nessun angolo 2' pestone di Caqueret su Mancini rimasto dolorosamente a terra. Non c'è stato bisogno dell'intervento dello staff medico, il difensore si alza da solo partiti con il calcio d'avvio battuto dal Como Da capire l'atteggiamento offensivo del Como con Diao potenziale terminale offensivo ma potrebbe giocare anche da mezz'ala e avanti Paz con Baturina Le squadre fanno il loro ingresso in campo, mettiamoci comodi per gustare questa sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Roma-Como posticipo della 15° giornata di Serie A. TABELLINO ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé (dal 37' st Bailey), Pellegrini (dal 28' st El Shaarawy); Ferguson. A disposizione: Gollini, Vasquez, Angelino, Bah, Bailey, Baldanzi, Dybala, El Shaarawy, Ghilardi, Pisilli, Tsimikas, Ziolkowski. Allenatore: Gasperini COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (dal 34' st Van der Brempt), Kempf, Ramon, Valle; Caqueret (dal 19' st Posch), Da Cunha; Baturina (dal 34' st Kuhn), Nico Paz, Addai (dal 19' st Rodriguez); Diao (dal 37' st Douvikas). A disposizione: Cavlina, Vigorito, Cerri, Diego Carlos, Douvikas, Kuhn, Le Borgne, Moreno, Posch, Rodriguez, Van der Brempt, Vojvoda. Allenatore: Fabregas Reti: al 16' st Wesley Ammonizioni: Fabregas, Addai, Mancini, Paz, El Shaarawy, Wesley, Ramon Recupero: 3' pt, 5' st

Le formazioni ufficiali di Roma-Como

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Diao; Addai. Allenatore: Fabregas

Convocati Roma

Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy

Gasperini alla vigilia

Alla vigilia della sfida con il Como, Gian Piero Gasperini ha sottolineato come si tratti di una partita molto attesa. L’allenatore della Roma ha rimarcato che i lariani non rappresentano più una sorpresa, bensì una certezza del campionato, grazie non solo agli investimenti effettuati ma soprattutto alla qualità dei giocatori e al gioco espresso contro le migliori squadre. Gasperini ha definito il Como una delle realtà più interessanti della Serie A, aggiungendo che vederlo giocare è sempre piacevole.

Il tecnico ha poi evidenziato che quella dell’Olimpico sarà una gara tra due squadre intenzionate a ottenere il massimo, senza sotterfugi. Pur non considerandola determinante, Gasperini l’ha definita comunque molto importante, perché capace di riflettere i valori di una classifica corta e competitiva, nella quale rientra anche il Como. Una partita, dunque, di livello e di grande significato.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Ermanno Feliciani, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Palermo e dal Quarto Ufficiale Massimi. VAR e AVAR saranno, rispettivamente, Mazzoleni e Giua.

Presentazione del match

Lunedì 15 dicembre, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico, la Roma ospiterà il Como nel Monday Night, e big match, della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026. La Roma é reduce da due sconfitte consecutive in campionato (entrambe per 1-0 contro Napoli e Cagliari), ma in settimana ha ritrovato morale e fiducia battendo per 3-0 il Celtic in Europa League. Nonostante il calo recente, i giallorossi sono quarti con 27 punti, frutto di nove vittorie e cinque sconfitte, 15 gol fatti e 8 subiti.

Il Como, vera rivelazione di questa stagione, arriva a Roma con soli tre punti di distacco dalla squadra capitolina. Dopo una striscia positiva di 11 risultati utili consecutivi, la formazione di Cesc Fàbregas ha subito una pesante battuta d’arresto a San Siro, perdendo 4-0 contro l’Inter. I lariani sono settimi a quota 24, con un percorso di sei partite vinte, sei pareggiate e due perse, 19 reti realizzate e 11 incassate.

La Roma punta a sfuttare i risultati delle dirette concorrenti: il pareggio del Milan contro il Sassuolo (2-2) e la sconfitta del Napoli a Udine (1-0) aprono la possibilità di accorciare le distanze in classifica. In caso di vittoria, i giallorossi consoliderebbero la loro posizione tra le prime quattro. Al contrario, un successo del Como permetterebbe ai lariani di agganciare proprio la Roma a quota 27 punti.

COME ARRIVA LA ROMA – Gasperini dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-2-1: tra i pali ci sarà Svilar, protetto dal terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulle corsie agiranno Wesley e Rensch, mentre in mezzo al campo toccherà a Koné e Cristante. Sulla trequarti spazio a Soulé e Pellegrini, chiamati a supportare l’unica punta Ferguson. I giallorossi devono fare i conti con l’assenza per squalifica di Celik e con l’indisponibilità di Dovbyk.

COME ARRIVA IL COMO – Fàbregas dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. In porta ci sarà Butez, davanti a lui la linea difensiva formata da Smolcic, Diego Carlos, Ramon e Valle. In mediana agiranno Caqueret e Da Cunha, mentre sulla trequarti spazio a Jesus Rodriguez, Nico Paz e Diao, pronti a innescare il centravanti Douvikas. Anche i lariani devono fare i conti con qualche assenza: Perrone è squalificato, mentre Dossena, Goldaniga, Morata e Sergi Roberto

Probabili formazioni di Roma-Como

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Diao; Douvikas. Allenatore: Fabregas

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: