Roma – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Roma – Fiorentina del 22 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata di Serie A

ROMA – Domenica 22 agosto alle ore 20.45 si giocherà Roma – Fiorentina, incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Mourinho che quest’oggi sarà impegnata sul campo del Trabzonspor nell’andata dei play-off di Conference League. Dall’altra parte troviamo la squadra di Italiano che ha già giocato la sua prima partita ufficiale raccogliendo una netta vittoria casalinga, nei trentaduesimi di Coppa Italia, contro il Cosenza.

La cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 22 agosto alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Karsdorp e Vina sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Mancini e Kumbulla. A centrocampo Cristante e Veretout in cabina di regia mentre davanti spazio a Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham.

QUI FIORENTINA – Italiano dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Venuti e Biraghi sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Milenkovic e Martinez Quarta. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Bonaventura e Castrovilli mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Sottil, Vlahovic e Nico Gonzalez.

Le probabili formazioni di Roma – Fiorentina

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Nico Gonzalez. Allenatore: Italiano

STADIO: Olimpico

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Fiorentina, valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà quindi possibile seguire il match dell’Olimpico su smart tv attraverso l’apposita app, o su tutti i tipi di televisore collegandoli ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Essendo trasmessa da DAZN , Roma – Fiorentina sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come pc, notebook, smartphone e tablet. Per gli abbonati sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma o in alternativa utilizzare l’app compatibile con sistemi Android e iOS.