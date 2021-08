Napoli – Venezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Napoli – Venezia del 22 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata di Serie A

NAPOLI – Domenica 22 agosto alle ore 20.45 si giocherà Napoli – Venezia, incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Spalletti che viene dal largo successo, in amichevole, contro il Pescara. Dall’altra parte troviamo la squadra di Zanetti che ha già giocato la sua prima partita ufficiale battendo, ai calci di rigore, il Frosinone nei trentaduesimi di Coppa Italia.

La cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 22 agosto alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Spalletti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Rrahmani e Koulibaly. A centrocampo Fabian Ruiz e Lobotka in cabina di regia mentre davanti Politano, Elmas e Insigne alle spalle di Osimhen.

QUI VENEZIA – Zanetti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Maenpaa in porta, pacchetto arretrato formato da Ebuehi e Schnegg sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Caldara e Ceccaroni. A centrocampo Peretz in cabina di regia con Tessmann e Heymans mezze ali mentre davanti tridente offensivo composto da Johnsen, Forte e Di Mariano.

Le probabili formazioni di Napoli – Venezia

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Tessmann, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano. Allenatore: Zanetti

STADIO: Diego Armando Maradona

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Venezia, valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. In tv si potrà vedere scaricando l’app sulle smart tv abilitate, oppure collegando un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One o successivi oppure una PlayStation 4 o 5. La sfida sarà visibile anche in streaming semplicemente scaricando l’app su smartphone o tablet oppure collegandosi al sito ufficiale attraverso notebook o pc, per poi selezionare dal palinsesto la sfida. Al termine della trasmissione saranno disponibili gli highlights e il match integrale on demand.