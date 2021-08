Napoli – Venezia, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Napoli – Venezia del 22 agosto 2021: incontro valido per la prima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 19.45

Spalletti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Rrahmani e Koulibaly. A centrocampo Fabian Ruiz e Lobotka in cabina di regia mentre davanti Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. Zanetti dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-2-1 con Maenpaa in porta, pacchetto arretrato formato da Ebuehi e Schnegg sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Caldara e Ceccaroni. A centrocampo Peretz in cabina di regia con Fiordilino ed Heymans mezze ali mentre davanti Di Mariano e Johnsen alle spalle di Forte.

Le probabili formazioni di Napoli – Venezia

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti

VENEZIA (4-3-2-1): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Di Mariano, Johnsen; Forte. Allenatore: Zanetti

