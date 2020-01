Roma, intervento riuscito per Zaniolo: “Tornerò più forte di prima”

Domenica sera il centrocampista aveva riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale

ROMA – “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma”. Sono queste le prime parole di Nicolò Zaniolo, riportate dall’account Twitter della Roma, dopo l’operazione cui è stato sottoposto alla clinica Villa Stuart.

Il centrocampista classe ’99, durante la partita di domenica scorsa all’Olimpico contro la Juventus, era uscitò in lacrime in barella. Gli esami diagnostici avevano evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale.

L’intervento chiururgico per la ricostruzione è perfettamente riuscito. Per il giocatore si prevedono cinque mesi di stop, che signficano, salvo recupero lampo, stagione con la Roma finita e Campionati Europei (che avranno inizio il 12 giugno a Roma) fortemente a rischio.

Foto tratta dalla pagina ufficiale Facebook del giocatore