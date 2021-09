Roma – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Roma – Sassuolo del 12 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata di Serie A

ROMA – Domenica 12 settembre alle ore 20.45 si giocherà Roma – Sassuolo, incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Mourinho che viene da due successi consecutivi, contro Fiorentina e Salernitana, ed in classifica occupa la prima posizione con 6 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Dionisi che è reduce dal pareggio casalingo contro la Sampdoria ed in classifica occupa il sesto posto con 4 punti. Sono 16 i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole alla Roma che ha raccolto 8 vittorie contro i 2 successi del Sassuolo, 6 i pareggi. La sfida dell’Olimpio verrà diretta dal signor Sozza della sezione di Seregno.

La cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 12 settembre alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta, pacchetto difensivo composto da Karsdorp e Calafiori sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Ibanez e Kumbulla. A centrocampo Cristante e Veretout in cabina di regia mentre davanti spazio a Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham.

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Toljan e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Chiriches e Ferrari. A centrocampo Maxime Lopez e Frattesi in cabina di regia mentre davanti spazio a Berard, Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori.

Le probabili formazioni di Roma – Sassuolo

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore: Dionisi

STADIO: Olimpico

Dove vederla in TV e in streaming

