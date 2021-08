Roma – Trabzonspor: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Roma – Trabzonspor del 26 agosto 2021: incontro valido per il ritorno dei playoff di Conference League, calcio d’inizio alle 19

ROMA – Gara decisiva per il futuro di Roma e Trabzonspor nella prossima Conference League 2021/2022. Questa sera alle ore 19 il match di ritorno. C’è l’ipotesi che Mourinho adotti un turnover forte anche del 2-1 maturato nel match di andata. Dalle ore 18 scopriremo le formazioni ufficiali che scenderanno in campo. I giallorossi in difesa dovrebbero confermarsi con i quattro visti in campionato contro la Fiorentina pertanto Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina; sulla mediana invece potrebbe esserci spazio per Diawara per Cristante mentre sulla trequarti potrebbe partire dalla panchina Mkhitaryan per Carles Perez assieme a Zaniolo e Pellegrini. In avanti Shomurodov potrebbe essere preferito ad Abraham. Dall’altra parte troviamo l’ex Bruno Pres con Edgar Ié, Vitor Hugo e Ismail dietro mentre nel trio di centrocampo con l’ex Napoli Hamsiki dovrebbero esserci Bakasetas e Odzemir. In avanti il tridente formato da Gervinho, Nwakaeme e Cornelius anche se quest’ultimo potrebbe essere superato da Djaniny.

Le formazioni ufficiali di Roma – Trabzonspor

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. A disposizione: Fuzato, Boea, Calafiori, Kumbulla, Calafiori, Borja Mayoral, Abraham, Cristante, Villar, Darboe, Mkhitaryan, El Shaarawy, Bove, Zalewski. Allenatore: Mourinho [ufficiali dalle ore 18]

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Edgar Ié, Vitor Hugo, Ismail; Hamsik, Odzemir, Bakasetas; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme. A disposizione: Akbulut, Akpinar, Gunduz, Genc, Koybasi, Kardesler, Malli, Sari, Parmak, Turkmen, Trondsen, Djaniny. Allenatore: Avci [ufficiali dalle ore 18]