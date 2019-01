Coppa Italia – La Roma demolisce l’Entella: 4-0 all’Olimpico

Tutto semplice per la formazione di Di Francesco che schianta la formazione ligure staccando il pass per i quarti di finale.

ROMA – Nel match valevole per l’ultimo ottavo di finale della Coppa Italia 2018/2019 la Roma schianta 4-0 la Virtus Entella staccando il pass per i quarti. Tutto semplice per la formazione capitolina che chiude il discorso nel primo tempo con Schick e Marcano mentre nel secondo tempo c’è spazio per la doppietta dell’ex attaccante della Sampdoria e del gol di Pastore. Qualificazione ai quarti di finale per la compagine di Di Francesco che nel prossimo turno troverà la Fiorentina.

Il racconto del match

RISULTATO PARZIALE: ROMA-VIRTUS ENTELLA 4-0 SECONDO TEMPO 92' Fine partita. 91' Recupero che comincia in questo momento ma c'è poco da raccontare. 88' Due minuti di recupero. 85' Solo trecento secondi alla conclusione del match. 83' Cambio nella Roma con Riccardi che prende il posto di Pellegrini. 80' Seicento secondi più recupero alla conclusione del match, qualificazione in ghiaccio per la Roma. 78' E adesso l'Entella aspetta soltanto il fischio finale. 76' Cambio nella Roma con Zaniolo che prende il posto di Under. 75' Poker della Roma con Pastore che scambia con Kluivert e col piatto destro insacca. 74' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! PASTORE! 73' Ancora nessuno cambio effettuato da Di Francesco mentre Boscaglia ha finito i cambi. 71' Terzo cambio per Boscaglia che manda in campo Ardizzone per Paolucci. 70' Venti minuti più recupero alla conclusione dell'incontro. 68' Metà della seconda frazione di gioco, 3-0 all'Olimpico tra Roma ed Entella. 66' Entella che prova almeno a segnare il gol della bandiera ma la Roma non ha rischiato nulla in questa ripresa. 64' Stanno piovendo occasioni per la squadra di Di Francesco. 62' Ennesima chance per la Roma con Under che calcia dal limite ma Paroni dice di no. 62' Roma che adesso sta palleggiando senza problemi nella metà campo della Virtus. 60' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara. 58' Chance per la Roma con Schick che entra in area e calcia ma Paroni gli nega la tripletta. 57' Ritmi che si sono abbassati dopo la terza rete della squadra padrona di casa. 55' Primi dieci minuti di gioco di questo secondo tempo, Di Francesco sta pensando a qualche sostituzione. 52' Roma ad un passo dalla quarta rete con Pastore che si ritrova davanti a Paroni ma gli calcia addosso. 50' Qualificazione ipotecata per la formazione di Di Francesco che ha cominciato questo secondo tempo nello stesso modo in cui aveva iniziato il primo. 48' Tris della Roma con Schick che batte col sinistro Paroni dai sedici metri. 47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! SCHICK! 47' Nell'intervallo doppio cambio nell'Entella con Icardi e Mancosu per Adorjan e Caturano. 46' Ricomincia il secondo tempo di Roma-Virtus Entella. PRIMO TEMPO 48' Fine primo tempo. 48' Raddoppio della Roma con Marcano che, servito di tacco da Schick, insacca da pochi metri. 47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! MARCANO! 45' Due minuti di recupero. 43' Boscaglia può essere soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi ragazzi in questo primo tempo. 41' Roma pericolosa con Schick che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, colpisce di testa mandando a lato di poco. 40' Ultimi cinque minuti più recupero di questo primo tempo, ci sarà qualcosina da recuperare visto il cambio. 38' Poco da raccontare in questi ultimi minuti, qualche fischio da parte del pubblico di fede giallorossa. 36' Meno di seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 34' Cartellino giallo per Eramo. 32' Roma che occupa la sesta posizione in campionato grazie alle tre vittorie nelle ultime quattro partite giocate. 30' Mezz'ora di gioco all'Olimpico, ritmi più bassi adesso. 28' La vincente di questo confronto affronterà la Fiorentina nei quarti di finale. 26' Superata da poco la metà della prima frazione, match godibile all'Olimpico. 24' Torna a farsi vedere la Roma con Karsdorp che prova col destro da fuori ma Paroni blocca in due tempi. 22' E' un buon momento per la formazione ospite mentre la Roma sta un po' faticando in questi ultimi minuti. 20' Venti minuti di gioco, sta reagendo l'Entella. 18' Entella ad un passo dal gol con Olsen che respinge la punizione di Nizzetto. Sul pallone arriva un giocatore ligure ma il portiere svedese si oppone col corpo. 16' Punizione da ottima posizione in favore dell'Entella. 15' Primo quarto d'ora del match che è andato via, Roma sempre in vantaggio grazie al gol di Schick in avvio. 13' Chance per la Roma con Cristante che, da buona posizione, calcia col destro non trovando la porta per poco. 12' Si gioca nella metà campo dell'Entella anche se i ritmi non sono trascendentali. 10' Eccolo il cambio con Marcano che prende il posto di Juan Jesus. 8' Non sembra farcela il brasiliano, intensifica il riscaldamento Marcano. 7' Problemi per Juan Jesus che si è fatto male da solo, sanitari della Roma in campo. 4' Sfida subito in discesa per la formazione capitolina che continua a spingere. 2' Pronti via e dopo ventiquattro secondi la Roma passa in vantaggio con Schick che, su cross di Under, insacca di tacco. 1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! SCHICK! 1' PARTITI! E' cominciata Roma-Virtus Entella! 20.59 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento, tra poco si parte. 20.30 Le due compagini sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 20.18 La Virtus Entella risponde col 4-3-1-2 con Adorjan a supporto del tandem offensivo composto da Caturano e Mota. 20.11 Siamo in attesa dell'undici titolare della compagine ligure, dovrebbe arrivare a momenti. 20.08 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per la Roma con Under, Pastore e Kluivert a supporto di Schick 20.05 Siamo in attesa delle formazioni ufficiali del match. 20.00 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Roma-Virtus Entella, incontro valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. IL TABELLINO ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Juan Jesus (9' Marcano), Kolarov, Cristante, Lo. Pellegrini (82' Riccardi); Under (76' Zaniolo), Pastore, Kluivert; Schick. Allenatore: Di Francesco VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Belli, Pellizzer, Baroni, Crialese; Eramo, Paolucci (70' Ardizzone), Nizzetto; Adorjian (46' Icardi); Caturano (46' Mancosu), Mota. Allenatore: Boscaglia. RETI: 1' Schick (R), 45' + 2' Marcano (R), 47' Schick (R), 74' Pastore (R) AMMONIZIONI: Marcano (R), Eramo, Baroni (V) ESPULSIONI: RECUPERO: 2' nel primo tempo, 2' nel secondo tempo STADIO: Olimpico

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione capitolina che ha chiuso il girone d’andata vincendo in casa del Parma ed in classifica occupa la sesta posizione con 30 punti. Dall’altra parte c’è la compagine ligure è attualmente al quinto posto nel Girone A della Serie C ed è arrivata fino a questo punto eliminando il Genoa al termine di una pazza partita.

QUI ROMA – Di Francesco potrebbe mandare in campo i suoi col 4-2-3-1 con Olsen in porta, pacchetto difensivo composto da Florenzi e Pellegrini sulle corsie esterne mentre nel mezzo Juan Jesus e Fazio. A centrocampo Cristante e Pellegrini in cabina di regia mentre davanti Under, Pastore e Perotti alle spalle di Dzeko.

QUI VIRTUS ENTELLA – Boscaglia dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Paroni in porta, pacchetto arretrato composto da Belli e Crialese sulle corsie esterne mentre al centro Pellizzer e Baroni. A centrocampo Paolucci in cabina di regia con Icardi ed Eramo mezze ali mentre davanti Adorjan alle spalle della coppia d’attacco composta da Caturano e Mota.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Roma – Virtus Entella, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in chiaro da Rai 2 e sarà visibile in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

Le probabili formazioni di Roma – Virtus Entella

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Lu. Pellegrini; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Pastore, Perotti; Schick. A disposizione: Fuzato, Greco, Karsdorp, Kolarov, Marcano, Santon, Coric, Zaniolo, Riccardi, Dzeko, Kluivert. Allenatore:Eusebio Di Francesco.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Belli, Pellizzer, Baroni, Crialese; Icardi, Paolucci, Eramo; Adorjan; Caturano, Mota Carvalho. A disposizione: Massolo, Benedetti, Bonini, Cleur, De Santis, Ardizzone, Currarino, De Rigo, Di Cosmo, Martinho, Nizzetto, Mancosu, Petrovic, Puntoriere. Allenatore: Roberto Boscaglia.

STADIO: Olimpico