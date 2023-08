Sailing World Championships di Den Haag 2023: i risultati del 19 agosto

Nicolò Renna conquista la medaglia di bronzo nella classe iQFOiL e due pass Olimpici nella classe ILCA 6 e 7 con Carolina Albano e Lorenzo Brando Chiavarini

Il nono giorno dei Sailing World Championships di Den Haag regala all’Italia un prezioso bottino di una medaglia di bronzo nella classe iQFOiL con Nicolò Renna e altri due pass Olimpici nella classe ILCA 6 e 7 con Carolina Albano e Lorenzo Brando Chiavarini impeganti domani in Medal Race partendo rispettivamente dall’ottavo e sesto posto.

Tutti i risultati aggiornati su: https://thehague2023.sailing.org/results-centre/

I pass in palio per le Olimpiadi sono 107 (il 40% circa dei posti nazione disponibili) distribuiti tra le 10 classi: 11 iQFOiL maschile, 11 iQFOiL femminile, 8 Formula Kite maschile, 8 Formula Kite femminile, 16 ILCA 7, 16 ILCA 6, 10 49er, 10 49er:FX, 8 470 Mix e 9 Nacra 17.

Le parole dei protagonisti

Classi Olimpiche

iQFOiL M

Nicolò Renna: “Una medaglia ha sempre un grande valore e quella conquistata oggi testimonia il cammino di crescita che ho intrapreso. Se agli Europei è stata una cavalcata trionfale partire dal decimo posto per arrivare a vincere l’oro, devo dire che può anche capitare di partire da primo e finire terzo. È il bello dello sport, che può regalare gioie o delusioni: bisogna però saper prendere nel giusto modo ogni risultato come stimolo per dare sempre il massimo. Ho provato ad attaccare ma non mi è andata bene, capita. Dedico questa medaglia alla mia famiglia (papà Vasco è arrivato stanotte ndr), alla Federazione che sta facendo un gran lavoro sulla squadra, ad Adriano Stella, al DT Marchesini, alle Fiamme Oro. Questo è il mio mondo sportivo che mi sostiene e mi permette di raggiungere certi risultati”.

Luca Di Tomassi: “Una splendida giornata con tanto vento che poteva essere nelle mie corde. Nel quarto di finale ho concluso al secondo posto avendo una buona sensazione sulla tavola, la semifinale invece non sono riuscito ad esprimermi al meglio arrivando terzo e quindi quarto nella classifica finale. Rimane per me un mondiale di altissimo livello che mi consente di guardare con grande ottimismo al futuro: la squadra italiana si è espressa davvero bene e ha dimostrato di essere competitiva per tutta le settimana. Ora, con la qualificazione della classe acquisita, passiamo a un nuovo livello di preparazione e di crescita. Sarà molto stimolante!”.

iQFOiL W

Marta Maggetti: “Non è andata come avrei voluto, chiudere al settimo posto i quarti di finale mi lascia davvero l’amaro in bocca. Purtroppo non ho trovato l’assetto giusto della tavola e per tutta la prova mi sono trovata in grossa difficoltà a governarla. Il tanto lavoro di questa settimana viene in parte affievolito da una prova che avrei sperato di chiudere diversamente. Rimane la soddisfazione di aver qualificato l’Italia per le Olimpiadi, ma avrei voluto chiudere meglio questo difficile Campionato del Mondo. Ora cercherò di ricaricare velocemente le batterie per riprendere, già tra una decina di giorni, gli allenamenti”.

ILCA 6

Chiara Benini Floriani: “Senza dubbio, il risultato ottenuto qui non corrisponde alle mie aspettative. Purtroppo, in alcune prove non sono riuscita a interpretare al meglio le condizioni di corrente e vento. Questo campionato è stato estremamente lungo, ma sicuramente mi fornirà molti spunti su cui lavorare. Questo risultato rafforza la mia convinzione che sto seguendo la giusta direzione. Voglio congratularmi con la mia compagna Carolina Albano, che ha guadagnato la qualificazione olimpica per la nazione verso Parigi 2024”.