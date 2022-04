Le formazioni ufficiali di Salernitana – Fiorentina del 24 aprile 2022, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

SALERNO – Il programma di domenica 24 aprile per la Serie A si apre con la sfida delle 12:30 tra Salernitana e Fiorentina. La squadra di campana a caccia di punti salvezza quella toscana di punti importanti per l’Europa. Ci avvicineramo a questo incontro a partire dalle 11:30 quando saranno diffuse le formazioni ufficiali scelte tra due tecnici. Nicola nel 3-5-2 dovrebbe confermare la linea difensiva con gli Gyomber, Fazio e Radovanovic mentre a centrocampo rientra Mazzocchi che ha scontato il turno di squalifica esterno con Ranieri mentre c0me interni dovrebbe esserci anche il Bohinen con Ederson e Lassana Coulibaly. In avanti torna disponibile anche Bonazzoli che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo a far coppia con Djuric. Dall’altra parte Italiano ha risolto i dubbi nella fase offensiva. La difesa pertanto sarà costituita da Biraghi e Venuti (con Odriozola non ancora al 100%) come terzini mentre Milenkovic (ha superato il virus influenzale che gli ha fatto saltare la partita di Coppa Italia contro la Juventus) e Igor saranno una coppia centrale. A centrocampo assente Torreira i Castrovilli e spazio per Amrabat in cabina di regia affiancato da Maleh e Duncan. Panchina per Bonaventura che figura tra i convocati. In avanti Gonzales e Ikoné sono preferiti sulle fasce così come Cabral su Piatek.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Salernitana – Fiorentina

SALERNITANA (3-5-1-1): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, Coulibaly L., Bohinen, Ederson, Zortea; Verdi, Djuric. A disposizione: Belec, Russo, Ruggeri, Dragusin, Capezzi, Delli Carri, Di Tacchio, Kastanos, Perotti, Bonazzoli, Mikael, Ribery. Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: –

Indisponibili: Mousset (salta 34° giornata), Coulibaly M. (rientro per maggio)

Diffidati: Obi

Ballottaggi: –

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Igor, Milenkovic, Venuti; Maleh, Amrabat, Duncan; Ikoné, Cabral, Gonzalez N. A disposizione: Dragowski, Rosati, Odriozola, Martinez Quarta, Nastasic, Terzic, Bonaventura, Saponara, Callejon, Piatek, Sottil, Kokorin. Allenatore: Vincenzo Italiano

Squalificati: –

Indisponibili: Bonaventura (dubbio 34° giornata), Torreira (rientro prima metà maggio), Castrovilli (stagione finita)

Diffidati: Amrabat, Odriozola, Castrovilli

Ballottaggi: Odriozola 45%-Venuti 55%, Sottil 45%-Ikone 55%, Cabral 55%-Piatek 45%