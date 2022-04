Salernitana – Fiorentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Salernitana – Fiorentina del 24 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A

SALERNO – Domenica 24 aprile, alle ore 12.30, allo Stadio “Arechi” di Salerno, la Salernitana di Davide Nicola affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, nel lunch match della trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I campani vengono dal successo esterno per 1-2 contro l’Udinese e sono ultimi, a pari merito con Venezia e Genoa anche se il Grifone ha disputato una partita in più, con 22 punti. Il loro cammino parla di cinque vittorie, sette pareggi e venti sconfitte con ventisei gol fatti e sessantanove subiti, peggiore attacco del torneo. Le due vittorie arrivate in settimana, contro Sampdoria prima e Udinese poi, hanno però rilanciato il morale degli uomini di Nicola e fatto credere di nuovo a una salvezza che solo fino a pochi giorni fa sembrava utopistica. Di fronte troveranno la Fiorentina, rivelazione del torneo. I viola vengono dal successo di misura contro il Venezia e sono sesti, pari merito con la Lazio, con 56 punti e con un cammino di diciassette partite vinte, cinque pareggiate e dieci sconfitte e con cinquantatré reti realizzate e quaranta incassate. Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte e pareggiato due siglando tre reti e subendone cinque. In settimana hanno ceduto il passo ala Juventus nella semifinale di Coppa Italia. Sono quindici i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di cinque vittorie per la Salernitana, due pareggi e otto affermazioni per il Sassuolo. All’andata, lo scorso 12 settembre, la squadra di Juric si impose con un secco 4-0. Sono solo cinque i precedenti in Serie A tra le due compagini con il bilancio di una vittoria della Salernitana, un pareggio e tre affermazioni della Fiorentina. La gara di andata, lo scorso 4 dicembre, terminò 4-0 in favore della squadra di Italiano.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: SALERNITANA - FIORENTINA Domenica 24 aprile dalle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle ore 12.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Davide Massa della Sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni della sezione di Milano e Valerio Colarossi della sezione di Roma, mentre il quarto ufficiale sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara. Al Var, invece, ci sarà Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo mentre Luca Mondin della sezione di Bergamo sarà l’assistente Var.

La presentazione del match

QUI SALERNITANA – Nicola dovrà fare a meno di Coulibaly e Mousset. Probabile modulo 3-52, con Sepe in porta e con difesa composta sulle fasce da Radovanovic e Fazio al centro da Gyomber e Mazzocchi. In mediana Lussana Coulibaly, Bohinen e Ederson; sulle corsie esterne Mazzocchi e Ranieri. Davanti Ribery e Djuric.

QUI FIORENTINA – Italiano dovrebbe far scendere la squadra in campo con un modulo 4-3-3, con Terracciano tra i pali e con Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi a comporre il reparto difensivo. A centrocampo Duncan, Amrabat e Maleh, alle spalle del tridente offensivo composto da Nico Gonzalez, Cabral e Ikoné.

Le probabili formazioni di Salernitana – Fiorentina

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Ranieri; Ribery, Djuric. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné. Allenatore: Italiano.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Salernitana – Fiorentina, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarò visibile anche su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite) e in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.