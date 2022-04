Sampdoria – Salernitana: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Sampdoria – Salernitana del 16 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A 2021/2022

GENOVA – Sabato 15 aprile, alle ore 15, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Sampdoria – Salernitana, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I blucerchiati vengono da due sconfitte di fila, quella casalinga contro la Roma e quella rimediata a Bologna, e sono sedicesimi, +4 dalla zona retrocessione, con 29 punti, frutto di otto vittorie, cinque pareggi e diciannove sconfitte con trentanove gol fatti e cinquantaquattro subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta e perso quattro, segnando quattro reti e subendone otto. I campani sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Roma, la terza di fila, e sono ultimi in classifica, a lunghezze dalla quartultima e a un passo dalla matematica retrocessione, con 16 punti, frutto di tre partite vinte, sette pareggiate e venti perse, con ventitré gol siglati e sessantotto incassati. Il bilancio delle ultime cinque sfide della squadra di Nicola parla di una partita pareggiata e quattro perse con tre reti segnate e dodici subite. Sono centoquarantaquattro i precedenti tra le due compagini con il bilancio di undici vittorie della Sampdoria, due pareggi e quattro affermazioni della Salernitana; le due squadre non si incrociano a Marassi dalla stagione 1988/1989 quando fu decisivo un gol del blucerchiato Ortega. All’andata, lo scorso 21 novembre, finì 0-2 in favore della squadra ligure, allora guidata da D’Aversa.

Cronaca con commento in tempo reale

La presentazione del match

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrà rinunciare a Gabbiadini e valutare le condizioni di Conti e Giovinco. Probabile modulo 4-3-2-1 con Audero tra i pali e con Bereszynski e Murru sulle fasce e con Colley e Yoshida al centro a comporre il blocco difensivo. In mezzo al campo Candreva, Rincon e Thorsby. Sulla trequarti Sensi, di supporto alla coppia di attacco formata da Caputo e Sabiri.

QUI SALERNITANA – Nicola dovrà fare i conti con l’infermeria, occupata da, Perotti, Mamadou Coulibaly e Mousset ma ritrova Bonazzoli e Fazio che hanno scontato il turno di squalifica. Probabile modulo 3-5-2, con Sepe in porta e con difesa a tre composta da Gyomber, Radovanovic e Fazio. In cabina di regia Bohinen con Lussana Coulibaly e Ederson; sulle corsie esterne Mazzocchi e Obi. Davanti Bonazzoli e Djuric.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Salernitana

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri, Sensi; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Obi; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Sampdoria – Salernitana, valido per la trentatreesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.