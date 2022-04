Udinese – Empoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Empoli del 16 aprile 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2021/2022

UDINE – Sabato 16 aprile, alle ore 14.30, alla Dacia Arena”, andrà in scena Udinese – Empoli, gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I friulani vengono dal successo esterno per 1-2 contro il Venezia, ottenuta grazie a una rete di Becao in pieno recupero, e sono undicesimi a quota 36 punti e con un cammino di otto vittorie, dodici pareggi e dieci sconfitte; quarantatré gol fatti e quarantotto subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte, una pareggiata e una persa con undici reti fatte a fronte di sei subite. I toscani sono reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro lo Spezia e sono quattordicesimi con 34 punti, frutto di otto vittorie, dieci pareggi e quattordici sconfitte, con quarantuno gol siglati e cinquantasei incassati. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di tre partite pareggiate e due perse con una rete segnate e tre subite. Sono trentuno i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di tredici vittorie dell’Udinese, dieci pareggi e otto affermazioni dell’Empoli. All’andata, lo scorso 6 dicembre, finì 3-1 in favore della squadra toscana..

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: UDINESE - EMPOLI Sabato 16 aprile dalle ore 13.30 le formazioni ufficiali, dalle ore 14.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Matteo Marchetti di Ostia, coadiuvato da Perrotti di Campobasso e Sechi di Sassari. Il quarto uomo sarà Volpi di Arezzo, mentre al Var ci saranno Maggioni di Lecco e Vivenzi di Brescia.

La presentazione del match

QUI UDINESE – Cioffi dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Silvestri in porta e difesa composta da Becao, Pablo Marì e Perez. In cabina di regia Walace con Makengo e Pereyra; sulle fasce Molina e Udogie. Coppia di attacco composta da Success e Deulofeu.

QUI EMPOLI – Andreazzoli dovrà rinunciare agli infortunati Haas, Marchizza e Tonelli, per i quali la stagione é conclusa, e allo squalificato Zurkowski. Dovrebbe affidarsi al consueto modulo 4-3-2-1, con Vicario in porta e Stojanovic, Romagnoli, Viti e Parisi in posizione arretrata. A centrocampo Henderso, Asllani e Bandinelli. Sulla trequarti Bajrami e Di Francesco, di supporto all’unica punta Pinamonti.

Le probabili formazioni di Udinese – Empoli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becão, Pablo Marì, Pérez; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. Allenatore: Cioffi.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Viti, Parisi; Henderson, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Udinese – Empoli, valido per la trentatreeesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.