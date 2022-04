Roma – Salernitana: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Salernitana del 10 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A 2021/2022

ROMA – Domenica 10 aprile, alle ore 18, allo Stadio Olimpico, la Roma di Mourinho affronterà la Salernitana di Nicola nella gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I giallorossi vengono dal successo esterno di misura contro la Sampdoria, firmato Mkytharian, e sono quinti in classifica, con 59 punti, frutto di quindici partite vinte, sette pareggiate e nove perse, siglando cinquantun gol e incassandone trentacinque. Il bilancio delle ultime cinque sfide della squadra di Mourinho parla di due vittorie, due pareggi e una sconfitta con sette reti segnate e quattro subite. In settimana hanno perso per 2-1 in casa del Bodo/Glimt nella gara di andata dei quarti di finale della Conference League. La Salernitana é reduce dalla sconfitta casalinga di misura contro il Torino ed é ultima, a nove lunghezze dalla quartultima quando mancano sette giornate alla fine, a quota 16 punti e con un cammino di tre partite vinte, sette pareggiate e diciannove perse, con ventidue reti realizzate e sessantasei incassate. Il bilancio delle ultime sfide é di due pareggi e tre sconfitte con tre gol fatti e undici subiti. Sono dieci i precedenti tra le due compagini con il bilancio di sette vittorie della Roma, un pareggio e una affermazioni della Salernitana. All’andata, lo scorso 29 agosto, la squadra di Mourinho si impose per 0-4.

Cronaca con commento in tempo reale

L’arbitro

A dirigere il match sarà Manuel Volpi di Arezzo, coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri di Gubbio e Alessandro Costanzo di Orvieto. Quarto uomo Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al Var Paolo Mazzoleni di Bergamo mentre l’assistente Var sarà Pasquale Capaldo di Napoli.

La presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho dovrà rinunciare allo squalificato Pellegrini e ancora all’ infortunato Spinazzola. Probabile modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Kumbilla, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo Sergio Oliveira e Cristante; sulle corsie esterne Maitland-Niles e Vina. Sulla trequarti Zaniolo e Mhkitaryan, di supporto all’unica punta Abraham.

QUI SALERNITANA – Nicola dovrà fare i conti con l’infermeria, occupata da Schiavone, Veseli, Perotti, Mamadou Coulibaly e Mousset ma anche con la squalifica di Bonazzoli e Fazio. Probabile modulo 3-5-2, con Belec in porta e con difesa a tre composta da Gyomber, Radovanovic e Ranieri. In cabina di regia Ederson con Lussana Coulibaly e Bohinen; sulle corsie esterne Mazzocchi e Ruggeri. Davanti Mikael e Djuric.

Le probabili formazioni di Roma – Salernitana

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Cristante, Vina; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ruggeri; Mikael, Djuric. Allenatore: Nicola.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Roma – Salernitana, valido per la trentaduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.