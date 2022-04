Udinese – Salernitana: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Salernitana del 20 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il recupero della diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022

UDINE – Mercoledì 20 aprile, alle ore 18.45, alla Dacia Arena”, andrà in scena Udinese – Salernitana, recupero della diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I friulani sono reduci dal successo casalingo di misura contro l’Empoli e sono dodicesimi con 39 punti, frutto di nove vittorie, dodici pareggi e dieci sconfitte; quarantasette gol fatti e quarantanove subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con tredici reti siglate e sei subite. I campani vengono dal successo esterno per 1-2 contro la Sampdoria che ha permesso loro di accorciare le distanze da tutte le squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere; e sono ultimi con 19 punti e con un cammino di quattro partite vinte, sette pareggiate e venti sconfitte e con venticinque reti realizzate e sessantanove incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato una e perso tre, siglando cinque reti e incassandone otto. L’ultimo incrocio risale al lontano 7 febbraio 1999 quando finì 1-2 in favore della squadra friulana.

Cronaca in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: UDINESE - SALERNITANA Mercoledì 20 aprile dalle ore 17.45 le formazioni ufficiali, dalle ore 18.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le dichiarazioni di Nicola alla vigilia

“Domani sarà la seconda gara in una settimana, dobbiamo andare a giocare con la voglia di sempre e continuare a dimostrare miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Affrontiamo l’Udinese che è sesta in classifica nelle ultime otto gare, è una squadra fisica che gioca bene ed aggredisce l’avversario. Dovremo riconoscere i loro punti di forza ed esprimere al meglio il nostro gioco cercando di essere ordinati, aggressivi e concentrati dall’inizio alla fine. Dobbiamo avere la gioia di andare a fare una grande prestazione per continuare il nostro sogno. La squadra ha sempre dimostrato convinzione in quello che sta facendo, sono contento per la vittoria di Genova ma non basta” ha proseguito il mister. “Fa piacere per la gente, per la società e per i ragazzi che la meritavano da tempo ma la nostra grande forza deve essere quella di resettare subito per essere concentrati sulla prossima gara e ripartire immediatamente. Questa settimana il calendario ci mette davanti tre autentiche prove di forza ma grazie alla metodologia di lavoro impostata e al lavoro dello staff sono sicuro che i ragazzi siano in grado disputare al meglio questi impegni ravvicinati. Il nostro è un lavoro di gruppo e tutti sanno di rivestire un ruolo importante. Tutti sono mentalizzati sull’obiettivo e avranno l’occasione per dare il loro contributo. La capacità dei giocatori di entrare subito in partita è una risorsa molto importante per il gruppo. La differenza per continuare a lottare per il nostro obiettivo la faranno la fame e la mentalità con cui scenderemo in campo in ogni singola partita”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto e Antonio Vono; quarto ufficiale Daniele Minelli. Al VAR Aleandro Di Paolo mentre assistente VAR sarà Giacomo Paganessi.

La presentazione del match

QUI UDINESE – Cioffi, che dovrà rinunciare allo squalificato Molina, dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Silvestri in porta e difesa composta da Becao, Pablo Marì e Perez. In cabina di regia Walace con Makengo e Pereyra; sulle fasce Soppy e Udogie. Coppia di attacco composta da Success e Deulofeu.

QUI SALERNITANA – Nicola dovrà fare i conti con l’infermeria, occupata da Perotti, Mamadou Coulibaly e Mousset ma ritrova Bonazzoli e Fazio che hanno scontato il turno di squalifica. Probabile modulo 3-5-2, con Sepe in porta e con difesa a tre composta da Gyomber, Radovanovic e Fazio. In cabina di regia Bohinen con Lussana Coulibaly e Ederson; sulle corsie esterne Zortea e Ranieri. Davanti Bonazzoli e Ribery.

Le probabili formazioni di Udinese – Salernitana

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Cioffi.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Zortea, L. Coulibaly, Ederson, Bohinen, Ranieri; Bonazzoli, Ribery. Allenatore: Nicola.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Udinese – Salernitana, valido per la diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.