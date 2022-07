La partita Salernitana – Galatasaray di Mercoledì 27 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole precampionato

INNSBRUCK – Dopo aver sfidato Jenbach, Schalke 04, Hoffenheim e Wieczysta Cracovia, Mercoledì 27 luglio, alle ore 15, presso il Tivoli Neu Stadion di Innsbruck, la Salernitana affronterà i turchi del Galatasaray. I biglietti per assistere all’incontro possono essere acquistati online al seguente link: https://www.oeticket.com/event/galatasaray-vs-salernitana-tivoli-stadion-tirol-15565516/

La squadra di Nicola sta ultimando la preparazione a Jenbach, in Austria, dove resterà fino al 29 luglio per poi fare ritorno in Campania. L‘esordio in campionato dei granata é previsto per domenica 14 agosto alle 20.45 all’Arechi contro la Roma. Il Galatasaray si appresta a debuttare nella Super Lig turca il 7 agosto sul campo dell’Antalyaspor; nell’ultimo campionato si é piazzato soltanto al tredicesimo posto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

GALATASARAY (TUR):. A disposizione:



SALERNITANA (ITA):. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI SALERNITANA – Nicola potrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Sepe in porta e difesa a tre composta da Motoc, Bogdan e Gagliolo. In cabina di regia Junior Sambia con Cavion e Capezzi; sulle corsie esterne Mazzocchi e Jaroszynski. Davanti Botheim e Ribery.

QUI GALATASARAY – Il Galatasaray potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Sen in porta e con van Aanholt, Bardakci, Nelsson e Yilmaz a formare il blocco difensivo. In mediana Cicaldau e Kutlu. Unico trquartisya Mohames davanti ai trequartisti Akturkoglu, Akbaba e Akgün.

La probabile formazione di Salernitana – Galatasaray

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Motoc, Bogdan, Gagliolo; Mazzocchi, Cavion, Junior Sambia, Capezzi, Jaroszynski; Ribery, Botheim. Allenatore: Davide Nicola.

GALATASARAY (4-2-3-1): Sen, van Aanholt, Bardakci, Nelsson, Yilmaz, Cicaldau, Kutlu, Akturkoglu, Akbaba, Akgün, Mohamed. Allenatore: Franciszek Smuda.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming sul canale della Salernitana.